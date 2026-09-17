Đi công viên nước ở Cam Ranh cùng trẻ nhỏ: Cần biết gì trước khi đi?

Đi công viên nước ở Cam Ranh cùng trẻ nhỏ, bố mẹ cần tính cả giờ ăn và giấc ngủ trưa. Tại Alma Resort Cam Ranh, Công viên nước Splash nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng, nên cả nhà có thể chia lịch chơi thành các lượt ngắn. Biết trước giờ mở cửa, quy định cho trẻ và phí thuê dụng cụ sẽ giúp gia đình chuẩn bị dễ hơn.

Đi công viên nước cùng trẻ nhỏ cần chuẩn bị gì?

Trước khi đến công viên nước, bố mẹ nên chuẩn bị đồ bơi, khăn, quần áo thay và túi đựng đồ ướt cho trẻ. Một bộ đồ khô để thay sau khi lên bờ sẽ tiện cho lúc cả nhà đi ăn hoặc về phòng nghỉ.

Bố mẹ nên kiểm tra chiều cao của con và hỏi nhân viên về quy định của từng đường trượt trước khi chọn khu chơi. Nếu đi cùng nhiều trẻ, cả nhà cần phân công người lớn theo sát từng bé khi xuống nước.

Trước khi vào Splash, bố mẹ cũng nên thống nhất giờ về phòng và chỗ gặp lại nếu cả nhà chia nhóm. Với trẻ còn ngủ trưa, chỉ cần dành buổi sáng cho một vài khu chơi phù hợp, rồi xem con có muốn quay lại buổi chiều không.

Hồ trẻ em, dòng sông lười và các đường trượt

Công viên nước Splash rộng khoảng 6.000 m², nằm ở phía nam khuôn viên Alma Resort Cam Ranh và mở cửa từ 10h đến 18h hằng ngày. Công viên có hồ tạo sóng, dòng sông lười, hồ trẻ em và các đường trượt dành cho gia đình.

Hồ trẻ em được dựng như một pháo đài nước nhiều tầng, có cầu trượt, vòi phun và một chiếc xô lớn đổ nước từ trên cao. Ở dòng sông lười, cả nhà có thể ngồi phao trôi theo dòng nước chảy chậm quanh những khóm cây xanh.

Khách lưu trú tại Alma được vào Công viên nước Splash. Gia đình có thể chơi một lượt ngắn rồi về nghỉ, sau đó quay lại trong giờ mở cửa, thay vì phải dành cả ngày liên tục cho hoạt động dưới nước.

Quy định cho trẻ và lưu ý khi trời mưa

Ở Công viên nước Splash, trẻ dưới 1,3 m luôn phải có người lớn đi kèm và khách cần tắm tráng trước khi xuống hồ. Công viên không cho mang thức ăn, đồ uống vào, trừ một số chế độ ăn đặc biệt theo nội quy; không xuống nước ngay sau bữa ăn.

Khi có bão, mưa hoặc sấm sét, khách không sử dụng công viên nước và cần làm theo hướng dẫn của nhân viên. Câu lạc bộ Trẻ em của Alma mở từ 9h đến 20h, có khu leo trèo, hồ bóng và cầu trượt trong nhà; trẻ dưới 7 tuổi cần người lớn đi cùng.

Thuê phao, ván và mô tô nước

Vào cổng không mất phí với khách lưu trú, còn một số dụng cụ được cho thuê theo giờ. Bảng giá tại Công viên nước Splash như sau:

· Phao đơn: 100.000 đồng một giờ, 150.000 đồng hai giờ.

· Phao đôi: 150.000 đồng một giờ, 200.000 đồng hai giờ.

· Ván nằm lướt nước: 150.000 đồng cho 30 phút, 280.000 đồng cho 60 phút.

· Mô tô nước mini chạy điện: 350.000 đồng cho 15 phút.

Các mức giá trên có thể điều chỉnh, nên hỏi lại khi đến nơi.

Sắp xếp giờ vui chơi, ăn uống và nghỉ ngơi cho cả nhà

Với gia đình ở Alma, bố mẹ có thể xếp giờ vào Splash quanh bữa ăn và giấc ngủ của trẻ. Công viên mở từ 10h, nên cả nhà có thời gian ăn sáng trước khi bắt đầu; lịch tham khảo như sau:

· 6h30-9h: ăn sáng ở nhà hàng Alma Garden rồi ra biển khi nắng còn dịu.

· 10h-11h30: vào Công viên nước Splash ngay khi mở cửa.

· 11h30-14h: ăn trưa ở khu ẩm thực Alma Food Court, sau đó cho trẻ ngủ trưa.

· 15h-17h30: quay lại công viên nước hoặc chơi ở Câu lạc bộ Trẻ em.

· Buổi tối: xem một suất phim ở rạp của resort trước khi đi ngủ.

Lịch này không cần theo đủ mọi hoạt động. Sau bữa trưa, nên để trẻ nghỉ rồi mới quyết định có quay lại Splash hay không; nếu con đã mệt, cả nhà có thể ở phòng hoặc chọn hoạt động trong nhà.

Lời kết

Khi chọn công viên nước ở Cam Ranh cho trẻ nhỏ, bố mẹ nên xem giờ mở cửa, quy định chiều cao và các khoản thuê dụng cụ. Chia lịch thành từng lượt, xen giờ ăn và ngủ trưa, giúp cả nhà dễ điều chỉnh khi trẻ mệt hoặc thời tiết thay đổi.

Bạn có thể đặt kỳ nghỉ tại Alma Resort Cam Ranh để kết hợp Công viên nước Splash với giờ ăn và nghỉ của cả nhà ngay trong khu nghỉ dưỡng.

Câu hỏi thường gặp

Ở resort có công viên nước cần trả thêm tiền gì?

Tại Alma, khách lưu trú được vào Công viên nước Splash; một số dịch vụ như thuê phao và dụng cụ chơi nước tính phí riêng. Nên xem bảng giá trước khi thuê.

Trẻ nhỏ có tự chơi ở công viên nước được không?

Trẻ nhỏ nên luôn có người lớn đi cùng. Tại Công viên nước Splash, trẻ dưới 1,3 m bắt buộc phải có người lớn đi kèm.

Công viên nước có mở cửa khi trời mưa không?

Cần làm theo nội quy và hướng dẫn của nhân viên. Công viên nước Splash quy định không sử dụng khi có bão, mưa và sấm sét.