Kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế

Các diễn giả tại hội thảo. (Ảnh: VFDA cung cấp)

Hội thảo diễn ra ngày 11/10 tại khách sạn Westin Josun Busan, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31, với sự tham dự của đông đảo giới điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF); bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc) cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia, người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam, quốc tế.

Hội thảo do bà Phan Cẩm Tú, Luật sư sở hữu trí tuệ, ủy viên Ban Thường vụ VFDA điều phối.

Từ điện ảnh Việt ra thế giới

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định ý nghĩa tích cực và thực tiễn của các hoạt động xúc tiến, quảng bá điện ảnh do VFDA chủ trì tổ chức, với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất phim và người đứng đầu các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của VFDA trong việc kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, đặc biệt thông qua quá trình xây dựng và phát triển DANAFF.

Theo Đại sứ, hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa để tiến tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực. Ông cũng lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi cùng trách nhiệm đối với quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

Hội thảo có sự hiện diện của ông Kim Dong-ho, người sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan, là một điểm nhấn đặc biệt. Là người đặt nền móng cho BIFF, một trong những liên hoan phim có ảnh hưởng lớn tại châu Á, ông có uy tín rộng rãi trong cộng đồng điện ảnh quốc tế, đồng thời dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho điện ảnh Việt Nam.

Ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF), ghi nhận đóng góp của Liên hoan phim cũng như những nỗ lực của Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, bà Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, cũng như vai trò kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Chia sẻ mở đầu hội thảo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF, nhấn mạnh vai trò của liên hoan phim trong việc đưa các câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới, tạo dựng quan hệ nghề nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác. Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực, với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và thị trường trong nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để những chuyển động này tạo được vị thế bền vững trên trường quốc tế, cần có hệ thống hỗ trợ và kết nối hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, Tiến sĩ Ngô Phương Lan giới thiệu các chương trình dự kiến của DANAFF V, gồm giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect. Các hoạt động được thiết kế để kết hợp quảng bá tác phẩm với phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối các đối tác quốc tế.

Từ góc độ chủ nhà của Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan để phát triển các hoạt động kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành; thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền.

Với những tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và di sản như nguồn tài sản trí tuệ có tiềm năng phát triển thành tác phẩm điện ảnh.

Về thu hút đoàn phim quốc tế, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô từ hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật.

Chia sẻ kinh nghiệm đưa phim Việt đến Busan

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp năm nay tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan với bộ phim mới “1982”, cũng chia sẻ trải nghiệm hơn một thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan.

Nhớ lại những lần đầu đến đây khi còn là một nhà làm phim trẻ với nhiều dự án chưa hoàn thiện, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhấn mạnh ý nghĩa của môi trường nghề nghiệp có khả năng truyền cảm hứng, giúp các nhà làm phim tìm được sự đồng hành và tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo. Trở lại Busan sau hơn 12 năm, nữ đạo diễn xúc động trước sự hiện diện ngày càng đông đảo của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà, một thách thức vẫn chưa được giải quyết là thiếu không gian chiếu phim phù hợp để phim nghệ thuật và phim độc lập tiếp cận khán giả trong nước sau khi tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Từ góc nhìn của điện ảnh độc lập Đông Nam Á, đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen cho rằng nhà làm phim cần trung thành với những câu chuyện và mối quan tâm thực sự của mình, thay vì sáng tác chỉ để đáp ứng thị hiếu tuyển chọn của các liên hoan phim. Giám tuyển Kim Young-woo, chuyên gia từng tham gia Ban Chương trình BIFF và phụ trách Asian Cinema Fund, Asian Project Market, nhận định sự phát triển của thị trường điện ảnh nội địa cùng bản sắc sáng tạo riêng đang tạo thêm cơ hội để phim Việt được chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Những trao đổi này cho thấy hội nhập không chỉ là đưa phim đi dự liên hoan phim, mà còn là xây dựng năng lực sáng tạo, phát triển dự án và mở rộng đường đến với khán giả.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam ra quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW

Tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, phần Nhiệm vụ, giải pháp có nội dung số 6 “Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa” và nội dung số 8 “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia”.

Theo đó, điện ảnh là một trong số những lĩnh vực được tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hình thành thương hiệu quốc gia; định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam…

Nghị quyết cũng nêu rõ một trong các nhiệm vụ là đẩy mạnh đăng cai các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế, tham gia sâu tại các diễn đàn lớn. Triển khai cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa truyền thông, ngoại giao văn hóa và xuất khẩu sản phẩm-dịch vụ công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm và dịch vụ văn hóa-sáng tạo mang bản sắc Việt Nam; xuất khẩu sản phẩm-dịch vụ văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu (điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống, trò chơi điện tử, ẩm thực và phần mềm/nội dung số).

Đồng thời, xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, lấy văn hóa làm nền tảng, trụ cột, lan tỏa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào dòng chảy văn minh của nhân loại.

Những hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Busan 2026 của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đang theo sát những nội dung của Nghị quyết 80-NQ/TW, góp phần lan tỏa văn hóa, điện ảnh Việt Nam tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

https://nhandan.vn/ket-noi-dien-anh-viet-nam-voi-quoc-te-post994603.html