Du lịch Net Zero: Cần giải pháp lâu dài và thực chất

Các đơn vị khảo sát, trải nghiệm du lịch Net Zero ở Huế. Ảnh: HOÀNG HẢI

Còn nhiều thách thức

3 năm qua, tại TP. Huế đã có 102 doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn ký cam kết giảm nhựa; 12 khách sạn tiên phong thực hành giảm nhựa trong hoạt động kinh doanh.

Dù có những kết quả tích cực, nhưng trên hành trình đạt được mục tiêu Net Zero, du lịch Huế vẫn đối mặt không ít thách thức. Nhiều lần tiếp xúc với các đoàn khách du lịch, chúng tôi thường chứng kiến hình ảnh chai nước nhựa trên tay du khách; những chiếc áo mưa tiện lợi, túi ni lông vẫn theo họ đem đến các điểm đến. Những hình ảnh quen thuộc ấy cho thấy, du lịch Net Zero vẫn còn là câu chuyện dài, không chỉ nằm ở chính sách hay mô hình thí điểm, mà gắn chặt với thói quen tiêu dùng và nhận thức của cả người làm du lịch lẫn du khách.

Dưới góc nhìn chuyên gia, khi bàn về phát triển du lịch cộng đồng gắn với chiến lược Net Zero, ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung, chuyên gia tư vấn độc lập về phát triển dự án du lịch cộng đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đào tạo nguồn nhân lực - Viện Phát triển Du lịch châu Á cho biết: Trong ngành du lịch, Net Zero tập trung vào bốn nguồn phát thải chính, trong đó, vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 49%; tiếp đến là lưu trú (khoảng 21%); thực phẩm và hàng hóa (khoảng 12%) và rác thải nhựa (khoảng 6%).

Còn ở góc độ quản lý, ngành du lịch thành phố nhìn nhận, du lịch Huế vẫn đang đối mặt không ít thách thức. Đó là hạ tầng du lịch xanh, giao thông xanh, năng lực tái tạo trong các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chưa đồng bộ. Mặc dù thành phố đã bước đầu quan tâm đến các mô hình giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện, tuyến phố đi bộ… song phạm vi triển khai còn hạn chế, chưa kết nối liền mạch giữa các khu, điểm du lịch trọng điểm. Hạ tầng giao thông xanh mới chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, trong khi các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, vùng đầm phá, miền núi vẫn phụ thuộc nhiều vào phương tiện giao thông truyền thống, phát thải cao.

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành Khách sạn Alba và Alba Spa cho rằng, đa số cơ sở lưu trú ở Huế có quy mô vừa và nhỏ, cơ sở vật chất hình thành từ nhiều giai đoạn khác nhau, nguồn lực tài chính, kiến thức và nhân sự còn hạn chế, việc triển khai du lịch xanh, hướng đến Net Zero đặt ra nhiều quan ngại và có đơn vị thấy Net Zero là... xa vời.

Cần lộ trình, hành động tập thể

Tại hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero diễn ra giữa tháng 12 vừa qua, chúng tôi khá ấn tượng với phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, rằng: “Net Zero không phải là lựa chọn mà là xu thế bắt buộc. Nếu không đào tạo thế hệ làm du lịch trong tương lai, từ nhà quản lý đến chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng... từng bước thực hành Net Zero, thì Việt Nam nói chung và Huế nói riêng sẽ khó có thể đón được dòng khách du lịch xanh, sạch đang ngày càng gia tăng trên thế giới”.

Chia sẻ của lãnh đạo thành phố không chỉ là trăn trở mà còn gợi mở những hướng đi cho du lịch Huế, với một lộ trình, nhiều giải pháp, sự vào cuộc, hành động tập thể, trong đó có vai trò của các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch.

ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho rằng, mọi mô hình bền vững dù được thiết kế tốt đến đâu, sẽ khó thành công nếu người học, người làm nghề và người sử dụng dịch vụ chưa thực sự hiểu và sẵn sàng thay đổi thói quen. Để hướng tới Net Zero, không chỉ cần vai trò đơn lẻ của đơn vị đào tạo mà cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trong việc duy trì và nhân rộng mô hình.

Các chuyên gia cho rằng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh và du lịch bền vững, hướng đến Net Zero cần có hành động tập thể, đồng thời cần lộ trình dài hạn để hạn chế các “cú sốc” về kinh tế - xã hội. Lộ trình ấy có thể cần 10 - 20 năm nhưng phải làm thực chất và tạo được không gian để các bên liên quan triển khai đối thoại, thử nghiệm, điều chỉnh chính sách…

Từ thực tiễn đã áp dụng ở nhà hàng An Nhiên Garden, bà Nguyễn Thị Thùy An, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch An Du cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tham gia lộ trình Net Zero nếu lựa chọn các điểm phát thải trọng tâm và phù hợp với năng lực quản lý. Ngành chức năng và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, xây dựng bộ hướng dẫn thực hành du lịch Net Zero phù hợp. Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công cụ đo lường và tư vấn chuyên môn cho cộng đồng doanh nghiệp…