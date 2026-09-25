Trăng mật lãng mạn cùng Huế

Khách sạn Saigon Morin đang gìn giữ căn phòng mang tên Charlie Chaplin Suite là nơi cặp đôi nổi tiếng đã ở năm xưa. Ảnh: QT

Tôi nhớ lại sự kiện này khi mới đây, tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor, TP. Huế vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026, khẳng định sức hút đặc biệt của Cố đô trên bản đồ du lịch toàn cầu. Lúc đó, chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến và cơ sở dịch vụ trên nền tảng được trao danh hiệu này, cho thấy mức độ chọn lọc và giá trị vượt trội của giải thưởng.

Nếu Phú Quốc hay Nha Trang mang lại sự phóng khoáng của biển cả, Hội An là nét rực rỡ của đèn lồng, thì Huế lại là một khoảng lặng đầy tinh tế và cực kỳ “tình” dành riêng cho hai người. So với Đà Lạt, “Thành phố Tình yêu” kinh điển, Huế mang lại một làn gió hoàn toàn khác biệt. Cả hai nơi đều có không gian lãng mạn, nhịp sống chậm và thời tiết chiều lòng người. Thế nhưng, nếu sự lãng mạn của Đà Lạt mang hơi hướng châu Âu cổ điển thì Huế lại theo kiểu hoài cổ và nền nã.

Trên Tripadvisor, du khách đánh giá cao việc Huế “không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn là nơi thời gian như chậm lại, tạo điều kiện để tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và sâu lắng”. Yếu tố con người là một trong những điểm cộng lớn nhất. Một du khách tên Fritz chia sẻ trên chuyên trang hành trình: “Lần đầu tiên đến Huế nhưng tôi cảm thấy thích lắm. Nơi đây bình yên, con người thân thiện... Ở đâu chúng tôi cũng gặp được sự niềm nở của mọi người”.

Có thể xem, tour thuyền rồng VIP về đêm hay cầu gỗ lim và hệ thống đường đi bộ thảm cỏ dọc hai bờ sông Hương là các trải nghiệm lãng mạn được nâng cấp mang tính “độc bản”. Các khu resort sinh thái cao cấp nép mình vào đồi thông ngoại ô hoặc ven sông, phân khúc resort “ẩn mình”, được định hướng dịch vụ spa, yoga đôi và thiền, đánh trúng tâm lý cần “chữa lành” và kết nối sâu sắc của các cặp đôi sau đám cưới.

Để khắc phục điểm trừ “Huế đi ngủ sớm”, thành phố đã tạo ra những không gian đêm có chọn lọc, lãng mạn và văn minh. Huế cũng đang chủ động định vị là phim trường cổ kính. Quần thể di tích Đại Nội và các lăng tẩm mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp đôi thực hiện các bộ ảnh cưới, ảnh kỷ niệm với cổ phục (Việt phục) - một xu hướng khá hot của giới trẻ trong những năm gần đây.

Rõ ràng, lọt vào Top 6 điểm đến trăng mật thế giới năm 2026 không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược dịch chuyển bài bản. Như càng hiểu hơn, vì sao khách sạn Saigon Morin đang gìn giữ căn phòng mang tên Charlie Chaplin Suite là nơi cặp đôi nổi tiếng đã ở năm xưa. Cho đến nay, Huế vẫn giữ nguyên vẹn giá trị là một điểm đến trăng mật mang tính “ẩn mình”. Thành phố không ồn ào mà chọn cách thu hút những cặp đôi yêu thích chiều sâu văn hóa, sự an yên và lãng mạn kín đáo giống như cách mà Charlie Chaplin đã cảm nhận từ 90 năm trước.