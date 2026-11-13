Tính toán lại sản phẩm cho mùa khách mới

Du khách check-in Đại Nội Huế.

Không thể giữ mãi một cách làm tour

Đầu tháng 11/2026, song song với việc triển khai các chương trình du lịch, Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế bắt đầu khảo sát, rà soát những sản phẩm đã khai thác.

Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho biết, một chương trình từng được khách đón nhận không có nghĩa sẽ tiếp tục hấp dẫn nếu giữ nguyên qua nhiều mùa kinh doanh. Năm 2026, công ty đã điều chỉnh một số tour dành cho những đoàn khách từng nhiều lần đến Huế. Thay vì tiếp tục tham quan các điểm di sản quen thuộc, doanh nghiệp giảm bớt những điểm đến trùng lặp, bổ sung trải nghiệm tìm hiểu nghệ thuật trúc chỉ, làm hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình hay thư giãn tại các khu suối khoáng nóng. Hoạt động ngắm thành phố về đêm bằng xe buýt hai tầng cũng được đưa vào hành trình. Trước mùa khách 2027, việc điều chỉnh vẫn được tiếp tục dựa trên thực tế của thị trường.

Giai đoạn cuối năm, việc rà soát lại sản phẩm được nhiều doanh nghiệp triển khai. Mỗi doanh nghiệp có tệp khách hàng và thị trường mục tiêu riêng, từ khách lẻ, khách đoàn đến những nhóm nhỏ 5 - 7 người. Vì vậy, việc rà soát sản phẩm phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, thay vì chỉ dựa vào những dịch vụ sẵn có.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho rằng, làm mới sản phẩm không nhất thiết phải tìm thêm điểm đến, mà có thể bắt đầu từ việc giữ lại, thay thế hoặc sắp xếp những trải nghiệm đã có trong một hành trình.

Cùng với sự hành động của doanh nghiệp, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 30/10/2026 của UBND thành phố về cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới giai đoạn 2027 - 2030. Theo đó, thành phố định hướng nâng cấp sản phẩm hiện có, phát triển trải nghiệm mới và kết nối dịch vụ thành những chương trình có khả năng khai thác trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc lựa chọn sản phẩm ưu tiên sẽ dựa trên mức độ sẵn sàng, nhu cầu thị trường, khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả dự kiến. Những dịch vụ có khả năng khai thác cần được kết nối thành chương trình cụ thể.

Chủ động từ khâu triển khai

Từ việc rà soát chương trình tour, nhiều doanh nghiệp đang tính toán những hướng khai thác mới cho năm 2027. Tuy nhiên, lựa chọn được một trải nghiệm phù hợp mới chỉ là bước đầu. Để đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp còn phải tìm kiếm đối tác, kết nối dịch vụ và xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Tú Trần cho biết, doanh nghiệp luôn tìm kiếm những dịch vụ mới để bổ sung vào chương trình tour. Đơn cử khi tàu di sản Huế - Phong Nha được đưa vào khai thác, công ty đã kết nối dịch vụ này vào hành trình phục vụ khách.

Cơ hội phát triển sản phẩm không chỉ đến từ việc đầu tư dịch vụ mới, mà còn nằm ở khả năng kết nối và làm mới những gì đang có. Chẳng hạn, với tuyến thuyền điện sông Hương - sông Ngự Hà, doanh nghiệp lữ hành có thể liên kết đơn vị vận hành dịch vụ, kết nối thêm các hoạt động trải nghiệm trên bờ, bổ sung nội dung thuyết minh điểm đến, tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn.

Hiện nay, một trong những nhóm sản phẩm mà thành phố quan tâm thúc đẩy là du lịch đầm phá. Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho rằng, ở những điểm đến có tiềm năng, được địa phương và cộng đồng quan tâm, doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng, khai thác tạo sản phẩm. “Chúng tôi đang dự kiến kết nối điểm du lịch Rú Chá với Dương Nỗ hoặc Cầu ngói Thanh Toàn, xây dựng hành trình trải nghiệm vào buổi chiều. Du khách có thể chèo thuyền, thả lưới bắt cá và tham gia nấu ăn tại nhà người dân”, ông Nam cho biết thêm.

Chủ trương cơ cấu lại sản phẩm du lịch giai đoạn 2027 - 2030 được thành phố ban hành ngay trước thời điểm các doanh nghiệp chuẩn bị cho mùa khách mới. Để chủ trương đi vào thực tế, bên cạnh vai trò của doanh nghiệp, cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, đơn vị cung ứng và cộng đồng trong việc tổ chức dịch vụ, tạo điều kiện khai thác và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Mùa khách năm 2027 sẽ là phép thử cho quá trình cơ cấu lại sản phẩm, thay đổi cách làm tour. Từ những sản phẩm được rà soát cuối năm, điều đáng chờ đợi là những hành trình trải nghiệm thu hút được khách và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng địa phương.