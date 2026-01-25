Cánh chim từ Tây Nguyên

Cầu thủ Dương Anh Vũ của CLB Bóng đá Huế trong một trận đấu trên sân Tự Do

“Cháu phải đi đá bóng cho bà”

Theo lời kể của Dương Anh Vũ, cả gia đình của anh đều đam mê bóng đá. Ký ức của cậu bé Vũ là những đêm vui như hội của gia đình mình khi có những trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam ở các giải bóng đá quốc tế, nhất là các kỳ AFF Cup hay SEA Games. Hồi đó, cậu bé Vũ đã thuộc vanh vách tên của các cầu thủ bóng đá Việt Nam từ Công Vinh, Công Phượng hay Quang Hải, Tiến Dũng...

Người vui và say mê nhất với trái bóng tròn là bà ngoại của Vũ. Bà vẫn thường nói với mấy đứa cháu: “Ước gì sau này có một đứa cháu của bà làm cầu thủ bóng đá thì bà sẽ đến sân để cổ vũ, xa mấy bà cũng đi...”.

Cậu bé Dương Anh Vũ không chỉ mê bóng đá mà còn có năng khiếu bóng đá khi còn là học sinh tiểu học. Năm 12 tuổi, Dương Anh Vũ được tuyển chọn vào đội bóng thiếu nhi của huyện Ngọc Hồi và sau đó là của tỉnh Kon Tum tham gia giải bóng đá thiếu nhi tranh Cúp Milo toàn quốc.

Cũng từ giải bóng đá Milo này, cậu bé Dương Anh Vũ bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Năm 2017, cậu bé Dương Anh Vũ dự thi vào lớp năng khiếu U13 của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vũ đã lọt tới vòng thứ 3 nhưng bị loại...

Sau lần thử thách với nghề bóng đá này, Dương Anh Vũ đã gác lại ý định trở thành cầu thủ cho đến một ngày có một người quen báo cho gia đình Vũ thông tin ở Huế đang tuyển chọn cầu thủ bóng đá. Nghe được tin, bà ngoại của Vũ là bà Đỗ Thị Thường đã động viên đứa cháu cố gắng thử sức lần nữa. Tình yêu bóng đá của bà ngoại chính là động lực để cậu bé Vũ quyết định ra Huế thử sức. Bà Thường đã thuê xe và cùng cháu ra Huế với lời động viên mà cũng như là mệnh lệnh: “Cháu phải đi đá bóng cho bà!”. Lần này, Dương Anh Vũ đã thành công khi được tuyển chọn vào lứa cầu thủ U13 của bóng đá Huế năm 2018...

Một cầu thủ đa năng

HLV Dương Công Quốc, người thầy đầu tiên của cầu thủ Dương Anh Vũ nhận xét: “Tôi đã huấn luyện Vũ từ khi em làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp cho đến khi em được tuyển chọn lên đội một của bóng đá Huế. Trước hết, Vũ là một cầu thủ luôn cầu tiến, sống hòa đồng với đồng đội và lễ phép. Sở trường của Vũ đó là có thể chơi cả 2 chân và đảm nhận được nhiều vị trí ở hàng tấn công. Nhưng để nói điểm mạnh nhất của Vũ thì đó là những cú sút xa uy lực. Tất nhiên, em còn chỉnh thước ngắm nhiều để những cú sút đó hiệu quả hơn...”.

Cùng với những người đồng đội như Tuấn Khải, Quang Dũng, Tuấn Kiện hay Đình Thượng..., Dương Anh Vũ đã tham gia nhiều giải bóng đá trẻ quốc gia ở các lứa tuổi U15, U17, U19. Chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, Anh Vũ là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Dương Công Quốc. Đặc biệt, anh đã có những bàn thắng trong những giải đấu này chủ yếu từ những cú sút xa. Trong đó, bàn thắng đáng nhớ nhất là cú sút xa vào lưới U19 Bình Dương đưa U19 Huế vào tứ kết ở Giải U19 quốc gia năm 2024.

Cuối năm 2024, Dương Anh Vũ được tuyển chọn lên đội một của CLB Bóng đá Huế tham dự giải hạng Nhất quốc gia. Sau 2 mùa bóng chơi cho CLB Huế, Dương Anh Vũ đã có 2 bàn thắng ở mùa giải 2024. Mùa bóng 2025 vừa qua, Dương Anh Vũ được ra sân thi đấu thường xuyên cho CLB Huế với vai trò một tiền đạo cắm. Tuy nhiên, anh không ghi được bàn thắng nào và buồn hơn là CLB Huế bị xuống hạng Nhì...

“Mang tiền về cho mẹ”

Xa gia đình suốt 6 năm để theo nghiệp cầu thủ, nhưng Dương Anh Vũ luôn nhận được tình thương từ ông bà và cha mẹ qua những lời động viên hàng ngày. Không chỉ động viên từ xa, những lần Dương Anh Vũ cùng các đồng đội đi thi đấu ở các giải bóng đá trẻ toàn quốc ở Nghệ An hay TP. Hồ Chí Minh, khi thì ông bà ngoại, khi thì bố mẹ bắt xe đến tận sân để xem Vũ thi đấu.

Mùa bóng 2024 cũng là mùa bóng hạnh phúc của Dương Anh Vũ khi lần đầu anh thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia và đã ghi được 2 bàn thắng giúp CLB Huế trụ hạng thành công. Hơn thế nữa, Dương Anh Vũ đã dành dụm được số tiền 100 triệu đồng gửi về cho mẹ.

“Em luôn tâm đắc với câu nói của ai đó: Học cách nhìn lên để thấy mình không hơn ai mà phấn đấu mỗi ngày. Học cách nhìn xuống để biết trân trọng những gì mình đang có. Gia đình em nghèo, bố mẹ hiện đang đi làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, công việc cũng vất vả. Ngoài niềm đam mê với trái bóng và sân cỏ thì em luôn canh cánh trong lòng đó là đi đá bóng để kiếm tiền giúp đỡ thêm cho gia đình. Có lẽ số tiền mà em gửi về cho mẹ cũng là “bàn thắng quan trọng” trong những ngày đầu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp” - Dương Anh Vũ bộc bạch...