Bùng nổ đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026

Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc với hiệu ứng ánh sáng hiện đại

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách-Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kết nối xuyên suốt giữa rừng-biển-văn hóa và sự khát vọng phát triển”. Đây là dịp để chúng ta giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Thông qua 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026, đã tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh xác định rõ định hướng phát triển với phương châm “Du lịch Gia Lai: Văn hóa là gốc-Thiên nhiên là sức mạnh-Con người là trung tâm”. "Chúng tôi không phát triển du lịch bằng cách đánh đổi, mà bằng cách gìn giữ và nâng tầm những giá trị sẵn có của văn hóa, thiên nhiên và con người Gia Lai", ông Phạm Anh Tuấn phát biểu.

Và từ chính cội nguồn ấy, Gia Lai lựa chọn con đường phát triển bền vững, nơi văn hóa được gìn giữ, thiên nhiên được trân trọng và con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi giá trị. “Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tổ chức thành công năm Du lịch quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, bản sắc, để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ”, ông Tuấn khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện này. Đây sẽ là cú hích lớn, là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian tới.

Trong dòng chảy khát vọng kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, tỉnh Gia Lai đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Gia Lai hôm nay không chỉ là sự sáp nhập về địa lý hành chính mà còn là sự kết nối và phát huy sức mạnh từ di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai vùng đất: Đất võ Bình Định giàu truyền thống và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện lần này không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn khắc họa rõ nét một tầm nhìn phát triển chiến lược mới. Đó là sự khai thác hiệu quả mạch kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo bao la, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.

Đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, âm nhạc-ánh sáng-công nghệ, mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác và cảm xúc. Những màn trình diễn tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Gia Lai đã tạo nên dấu ấn khó quên.

Chương trình còn có các tiết mục âm nhạc mới sáng tác dành riêng cho sự kiện, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phạm Anh Duy, Isaac, Anh Tú, Bùi Trường Linh… cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công, diễn viên xiếc, võ sinh và nghệ nhân địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại sẽ được tổ chức xuyên suốt năm 2026, bao gồm các lễ hội truyền thống, hội chợ thương mại, triển lãm văn hóa, các chương trình nghệ thuật đường phố, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây là cơ hội để du khách trong và ngoài nước khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và cảm nhận sự nồng hậu của con người Gia Lai.

https://nhandan.vn/bung-no-dem-khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2026-post951645.html