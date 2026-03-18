Việt Nam lọt Top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mới đây, Condé Nast Traveler đã vinh danh Việt Nam vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Tờ tạp chí này ca ngợi đất nước hình chữ S tựa như thiên đường dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và những người yêu thích các trải nghiệm ngoài trời.

Xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải”Tuổi trẻ Việt Nam quảng bá văn hóa dân tộc tại NgaViệt Nam sắp có "siêu trạm sạc" xe điện chỉ mất 15 phút

Condé Nast Traveler đánh giá, vịnh Hạ Long được du khách yêu thích bởi làn nước xanh biếc và những hòn đảo đá vôi trải dài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

"Vẻ đẹp của các quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào mắt nhìn, vào cảm nhận của mỗi du khách. Có vô số kỳ quan thiên nhiên cổ đại khiến con người phải choáng ngợp bởi quy mô và sự tinh xảo của chúng, như khối đá sa thạch màu đỏ khổng lồ Uluru của Australia hay những cánh đồng muối trắng xóa trải dài khắp Bolivia", tờ Condé Nast Traveler nhận định.

Condé Nast Traveler cũng cho rằng, nếu những kỳ quan hiện đại thu hút bạn hơn, hãy thực hiện một chuyến du lịch các kiến trúc vòng quanh thế giới bằng cách leo từng tầng của những ngôi chùa cổ nhất châu Á, hay tản bộ giữa những tác phẩm vĩ đại nhất của các bậc thầy kiến trúc hiện đại.

Trong bức tranh đa sắc ấy, Việt Nam nổi bật như một điểm đến hội tụ cả cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và chiều sâu văn hóa. Những điểm đến sôi động như Thủ đô Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhịp sống đô thị, Tạp chí Condé Nast Traveler đánh giá: "Việt Nam cũng là thiên đường cho những ai yêu thích trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, hoặc chỉ đơn giản là dành cho những ai thích phong cảnh đẹp".

Nằm yên bình ở phía đông bắc, vịnh Hạ Long hiện lên như một kiệt tác thiên nhiên với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi trải dài phủ thảm thực vật nhiệt đới. Di chuyển xa hơn về phía bắc, Tuyên Quang mê hoặc du khách bằng những dãy núi trập trùng, những thửa ruộng bậc thang và những cung đường đèo ngoạn mục.

Dọc theo bờ biển miền trung, vịnh Ninh Vân ở Khánh Hòa lại mang đến không khí nơi vùng biển trong lành. Đây là nơi lý tưởng để khách du lịch trải nghiệm các hoạt động thể thao biển như: lặn biển, khám phá hệ sinh thái dưới nước...

Và đảo Ngọc - Phú Quốc, nơi được mệnh danh là "thiên đường biển" ở miền nam, được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh và những khu nghỉ dưỡng cao cấp, là lựa chọn hoàn hảo cho những kỳ nghỉ dài ngày để hòa mình cùng thiên nhiên sinh thái.

Sự xuất hiện của Việt Nam trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới của Condé Nast Traveler cho thấy, thương hiệu Việt Nam đang được nhận diện rõ ràng, mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Ghé thăm Việt nam, du khách không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cả sự phong phú về trải nghiệm du lịch: từ việc khám phá những vùng đất hùng vĩ, tươi đẹp, tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa đến tận hưởng nhịp sống đô thị sôi động.

Theo nhandan.vn
Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc.

TP. Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

Ngày 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi “An toàn giao thông” (ATGT) năm học 2025-2026 dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

