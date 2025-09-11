Già làng gương mẫu đi đầu hiến đất mở đường

Ông Hồ Văn Dương nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp

Còn bà con của bản A Tin lại thường nhắc đến câu chuyện già Dương hiến hơn 1.000m2 đất cho xã làm nghĩa trang. Mảnh đất ấy vốn được ông chuẩn bị để xây nhà. Bờ lô đã chất đầy, cát sạn cũng đã được tập kết sẵn. Thế nhưng khi địa phương cần mặt bằng chung, già không ngần ngại hiến đất. Già Dương cười hiền: “Nhà thì có thể làm chỗ khác nhưng nghĩa trang là nơi của cả cộng đồng, của bao thế hệ con cháu, không thể tính toán thiệt hơn”.

Sau này, khi địa phương triển khai mở rộng đường làng, già không chỉ đi đầu mà cả ba người con của già là anh Hồ Văn Giáp, Hồ Văn Giành, Hồ Văn Dưa cũng noi gương cha, tình nguyện hiến từ 500 đến 1.000m2 đất. Từ sự gương mẫu của người có uy tín, nhiều hộ dân khác như ông Hồ Văn Thỏ, Lê Thanh Lô… cũng hiến cả nghìn mét vuông đất, để từ đó bản làng mở thêm nhiều tuyến đường rộng rãi, thông thoáng.

Theo chị Hồ Thị Sươn, Phó Bí thư Xã đoàn Nam Đông, thôn A Tin trước đây đường đi lại nhỏ hẹp, xe cộ khó vào tận nhà dân. Nay trong thôn đã mở thêm nhiều tuyến đường mới, rộng rãi, khang trang, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất. “Những con đường mới nối nhà với nhà, nối tấm lòng của bà con thêm gần nhau hơn. Có được diện mạo ấy là nhờ sự đồng lòng của bà con, đặc biệt là nhờ những người có uy tín như già Dương tiên phong vận động, khích lệ mọi người cùng chung sức”, chị Sươn bày tỏ.

Già Dương chia sẻ, ở nông thôn, người dân gắn bó với ruộng vườn, với mảnh đất cha ông để lại qua nhiều thế hệ. Vì vậy, để bà con tự nguyện nhường đi một phần đất không phải là chuyện dễ dàng trong ngày một, ngày hai. “Ngoài việc tổ chức họp dân, tôi cùng các ban ngành phải xuống tận từng nhà, kiên trì giải thích, thuyết phục, vận động. Chỉ khi mọi người cùng đồng lòng hiến đất, bà con mới thực sự phấn khởi, háo hức chờ đón con đường mới”, già cười hiền.

Như trường hợp ông Lê Thanh Cân, ban đầu chưa đồng ý hiến 500m2 đất trồng keo để mở đường sản xuất. Già Dương cùng chính quyền địa phương lui tới từng ngày, thủ thỉ phân tích thiệt hơn. “Tôi nói với ông Cân, đây là công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Có đường rồi, nông sản thu hoạch đưa về nhà cũng thuận tiện hơn. Nghe ra lẽ, ông Cân gật đầu đồng ý”, già Dương nhớ lại.

Là người có uy tín ở thôn bản, già Hồ Văn Dương còn nhiều lần đứng ra hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng. Điển hình là vụ tranh chấp đất rừng kéo dài nhiều năm giữa hai anh em Ta Rương Suông và Ta Rương Bình. Với sự chân thành, lời lẽ thấu tình đạt lý cùng sự vào cuộc của tổ hòa giải, già Dương đã giúp hai anh em gạt bỏ hiềm khích, bắt tay làm hòa.

Già còn khơi dậy tinh thần phát triển kinh tế vườn ở bản làng, kiên trì vận động bà con thay đổi tập quán, không thả rông gia súc mà làm chuồng trại; không chỉ dựa vào keo tràm mà còn phát triển vườn đồi với đa dạng cây ăn quả. Nhờ vậy, nhiều hộ đã vươn lên, thoát khỏi cuộc sống khó khăn.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ cây giống của Nhà nước, già Dương còn phối hợp với chính quyền địa phương khuyến khích bà con chung tay giúp đỡ nhau. Hộ nghèo, neo đơn thì thanh niên, phụ nữ, đoàn viên… cùng đến phụ trồng cây. Gia đình già Dương và nhiều hộ khác cùng góp cây giống như chuối, bưởi, cau, dứa… Nhờ phong trào ấy, nhiều hộ như ông Hách, ông Kỳ, ông Trung… trước đây chỉ biết trồng keo thì nay vườn nhà đã thêm xanh các loại cây ăn quả. Cây trái trĩu quả khi mùa đến đã giúp các gia đình có thêm nguồn thu nhập.

Là người có uy tín ở thôn bản, nhiều năm qua, già Hồ Văn Dương đã được trao tặng không ít giấy khen, bằng khen. Nhưng với già, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của bà con, là sự gắn kết bền chặt của cộng đồng Cơ Tu để bản làng luôn yên vui, no ấm.