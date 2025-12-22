Tìm việc - Hành trình đã bớt nhọc nhằn

Chất lượng tay nghề luôn là điều mà doanh nghiệp quan tâm khi liên kết với trường nghề. Ảnh: Hoài Thương

Hình thành sự kết nối

Sàn giao dịch việc làm (GDVL) với chủ đề “Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 đã thu hút gần 40 doanh nghiệp (DN), trường nghề và cơ sở đào tạo tham gia. Có hơn 12.000 vị trí tuyển dụng và tuyển sinh; trong đó, khoảng 7.000 vị trí là nhu cầu tuyển dụng lao động trực tiếp và hơn 5.000 chỉ tiêu dành cho tuyển sinh các bậc cao đẳng, trung cấp và các khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Tại đây, từ lao động có trình độ đại học, cao đẳng đến lao động phổ thông, ai cũng có thể tìm thấy cơ hội phù hợp. Những ngành nghề, như cơ khí, điện, mộc, nề, lái xe, vệ sĩ, may công nghiệp, bán hàng, tiếp thị, giúp việc gia đình… vẫn là nhóm được tuyển dụng mạnh. Các DN mang tới những cam kết rất cụ thể về mức lương khởi điểm, chế độ ăn ca, chỗ ở tập thể, lộ trình tăng lương… để giữ chân người lao động.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Phong Điền, một trong những lao động tham gia sàn GDVL cho biết, chỉ trong một buổi sáng, chị đã được tư vấn và phỏng vấn ở ba gian hàng: Một công ty may xuất khẩu, một DN logistics và một cơ sở sản xuất hàng lưu niệm du lịch. “Ngày trước, mình không dám nghĩ đến chuyện thay đổi công việc. Đến đây mới thấy, Huế giờ có nhiều lựa chọn việc làm hơn, lại được tư vấn thêm chuyện học nghề để nâng tay nghề”, chị cười vui.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế cho rằng, giá trị cốt lõi của sàn GDVL chính là tạo được sự kết nối hai chiều. Người lao động không còn phải lặn lội tìm việc khắp nơi, doanh nghiệp cũng không phải mất công mò mẫm tuyển người. “Thông tin rõ ràng, tư vấn bài bản, phỏng vấn diễn ra ngay tại chỗ. Người lao động thấy rất rõ sự đồng hành của Nhà nước và cộng đồng. Cảm giác được quan tâm, được bảo vệ ấy mới là thứ giúp họ gắn bó lâu dài”, ông nhấn mạnh.

Nhìn những gương mặt vừa bước ra khỏi sàn phỏng vấn, ánh mắt háo hức và nụ cười nhẹ nhõm, mới thấy giá trị của một phiên sàn việc làm. Không chỉ nằm ở những con số thống kê mà ở những chuyển biến nhỏ nhưng bền bỉ trong đời sống: một người phụ nữ thất nghiệp tìm được công việc mới; một thanh niên từ bỏ ý định rời Huế vì thấy cơ hội ngay gần nhà; một gia đình bớt nỗi lo cơm áo khi người trụ cột có thu nhập ổn định. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy chính là nền tảng để Huế xây dựng một thị trường lao động bền vững - hiện đại.

Năm 2025, trên 18.200 lao động được giải quyết việc làm đạt 103,4% so với kế hoạch; trong đó, 2.516 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những thị trường, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… tiếp tục là đích đến của nhiều lao động Huế, đặc biệt là lao động trẻ có tay nghề. Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cũng hoạt động mạnh. Hơn 15.670 người được tuyển sinh học nghề trong năm, chủ yếu ở trình độ sơ cấp và các khóa đào tạo ngắn hạn; số còn lại theo học trung cấp, cao đẳng. Đến nay, đã có 11.083 học viên tốt nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75%.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bức tranh lao động năm 2025 không chỉ có gam màu sáng. Trên bình diện cả nước, nhiều nghiên cứu chỉ ra một nghịch lý: thị trường “khát” nhân sự có kinh nghiệm, trong khi cơ hội dành cho tân cử nhân lại sụt giảm. Các báo cáo gần đây cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tăng lên, nhưng việc làm cho sinh viên mới ra trường giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh, hơn 40% kỹ năng cốt lõi của người lao động được dự báo sẽ thay đổi trong 5 năm tới. Những ngành nghề gắn với công nghệ, dữ liệu, tự động hóa… đòi hỏi người lao động không chỉ có bằng cấp, mà còn phải linh hoạt, sẵn sàng học hỏi suốt đời.

Huế không đứng ngoài vòng xoáy ấy. Chính vì vậy, cùng với việc “tạo việc làm”, TP. Huế đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chương trình đào tạo nghề được thiết kế theo hướng ngắn hạn, linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tế của DN: công nghệ thông tin, logistics, du lịch, dịch vụ, kỹ thuật công nghiệp, bên cạnh các ngành nghề truyền thống.

Để đồng bộ hóa nỗ lực giữa các đơn vị, ngày 4/9/2025, UBND TP. Huế ban hành Công văn 12151/UBND-CCHC yêu cầu tăng cường kết nối cung - cầu lao động, thu thập và dự báo thông tin thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao động, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Năm nay, thành phố phân bổ 45 tỷ đồng cho vay vốn giải quyết việc làm, giúp gần 6.700 lao động tự tạo việc làm hoặc mở rộng sản xuất nhỏ. Đồng thời, các xã, phường được yêu cầu thống kê nhóm lao động dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người mất việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp - để xây dựng chính sách can thiệp phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường việc làm năm 2025 “khát” nhân sự có kinh nghiệm, trong khi tân cử nhân đối mặt không ít thách thức, những nỗ lực của Huế trong việc kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, khuyến khích học tập suốt đời… đang mở ra một hướng đi phù hợp. Cùng với đó là hiện đại hóa quản trị thị trường lao động thông qua ứng dụng công nghệ số, phát triển nền tảng trực tuyến, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Định hướng lâu dài sẽ gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu DN và thị trường; liên kết ba bên giữa nhà trường, chính quyền, DN để đảm bảo đào tạo nhân lực sát nhu cầu, giúp NLĐ có việc làm ổn định, DN có nguồn nhân lực chất lượng.

Cách làm này giúp tiếp cận trực tiếp người lao động, đặc biệt là ở khu vực xa trung tâm, rút ngắn khoảng cách thông tin, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. NLĐ có thể tìm hiểu thông tin tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn online nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của DN và tìm việc của người lao động.