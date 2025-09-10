Thực phẩm “tự đến nhà” với dịch vụ đi chợ hộ

Mô hình bán thực phẩm sơ chế, lên thực đơn online đang được nhiều bà nội trợ yêu thích (ảnh nhân vật cung cấp)

Bận rộn với công việc, chị Mỹ Huyền (trú tại phường Thuận Hóa) không thể đi chợ để mua thực phẩm tươi ngon nên đã tìm đến dịch vụ đi chợ online. “Có những hôm tôi vẫn ở công ty nhưng thực phẩm đã về đến nhà. Điều tôi thích nhất là sự chủ động về mặt thời gian và tiết kiệm công sức đi lại khi sử dụng các dịch vụ này”, chị Huyền cho hay.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể dễ dàng chọn món trên các ứng dụng phổ biến như ShopeeFood, GrabMart, VinID hay ứng dụng riêng của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Đa số các dịch vụ bây giờ còn có tích hợp tính năng cho phép khách hàng ghi chú chi tiết (thịt cắt khúc, gà chặt sẵn để kho, cá cắt đôi để chia bữa...) nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các dịch vụ này còn ghi điểm bởi đảm bảo giao nhanh, có chương trình áp mã giảm giá, tích điểm tặng quà…

Ngoài tính năng đơn thuần “nhờ” đi chợ hộ, bây giờ còn có cả các dịch vụ lên thực đơn, sơ chế và chuẩn bị sẵn gia vị chế biến cho bữa ăn hàng ngày. Đây là một bước tiến giúp người nội trợ tiết kiệm tối đa thời gian đi chợ và giảm tải công sức cho việc đứng bếp.

Để có bữa ăn nóng hổi cho ngày hôm sau thì từ tối hôm trước chị Nguyễn Thảo (nhân viên văn phòng, trú tại phường Thanh Thủy) đã phải đi chợ từ tối hôm trước. Thay vì đi chợ truyền thống, chị Thảo đi chợ online thông qua nhóm Zalo của Bếp sạch 30. Chị bộc bạch: “Điều tôi thích nhất là không cần phải suy nghĩ ngày mai nên nấu món gì, mua ở đâu... Thực phẩm đều đã được chế biến sạch sẽ, giúp tôi tiết kiệm thêm nhiều thời gian khi công việc bận rộn”.

Chị Nguyễn Thị Trà My, nhà sáng lập Bếp sạch 30 chia sẻ: Ý tưởng này xuất phát từ chính những khó khăn của bản thân tôi và nhiều phụ nữ bận rộn. Chúng tôi muốn bữa cơm gia đình vừa ngon - sạch - đủ dinh dưỡng - chuẩn vị Huế. Trong khi đó, tôi nhận thấy nhiều gia đình thường mua nhiều đồ ăn về để tủ lạnh, vừa không ngon vừa dễ hư hỏng, lãng phí. Người tiêu dùng cần một giải pháp tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian hơn mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Mỗi ngày khách chỉ cần 30 phút là có bữa cơm nóng hổi cho cả gia đình. Tôi muốn mang đến một trải nghiệm mới: Đi chợ online nhưng vẫn yên tâm như đi chợ truyền thống”, chị My tâm sự thêm.

Nhiều đơn vị bắt đầu quảng bá kênh nông sản địa phương đến gần hơn với người nội trợ thông qua dịch vụ giao hàng tận nơi, sơ chế và ướp gia vị sẵn cho những món ăn địa phương. Thương hiệu “Nông sản - Đặc sản cao nguyên xanh A Lưới” là một điển hình, luôn cung cấp thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng và đặc sản địa phương để giữ chân khách hàng. Các loại thực phẩm được ưa chuộng của thương hiệu này thường là thịt heo bản, heo cỏ, bò cỏ cùng một số món ăn được ướp gia vị đặc trưng như: gà ủ muối, vịt ướp giả cầy, gà ướp sả - ướp ném nghệ… được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi nguồn nguyên liệu có tính chất đặc trưng, tươi ngon, đem đến sự tiện lợi và đa dạng cho bữa ăn.

Dịch vụ đi chợ hộ hay lên thực đơn online là một xu hướng tất yếu của thời đại, khi các chị muốn đảm bảo bữa cơm ngon cho gia đình nhưng quỹ thời gian dành cho việc đi chợ ngày càng hạn hẹp. Bắt kịp xu hướng sống thông minh bằng cách nhờ công nghệ hỗ trợ trong từng bữa ăn hàng ngày đã giúp nhiều chị em nội trợ giảm tải được thời gian, khối lượng công việc nhà, có thêm thì giờ nghỉ ngơi, nâng cao chất lượng cuộc sống.