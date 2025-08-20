Tận dụng từng tấc đất

Chị Bé trồng cây theo hướng đa canh, đa tầng để tận dụng đất

Cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường ghé thăm nhà chị Bé, đang lúc chị thu hoạch rau màu, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi không chỉ vườn rau màu xanh tốt mà những gốc cây sạch bóng cỏ dại, những luống rau, vườn cây ăn quả được quy hoạch bài bản, khoa học.

“Nghề chính của tôi là làm vườn và trồng cây cảnh. Làm nông dân thì phải chăm chỉ, “siêng nhặt chặt bị”. Hôm thu hoạch vườn rau má, hôm vườn rau tía tô, hôm vườn bầu, bí... tới vụ mùa thu hoạch cam, bưởi, ổi. Thu nhập từ vườn tược quanh năm cũng ổn định”, chị Bé cho biết.

Ngoài trồng rau màu, nhận thấy thị trường cây cảnh, nhất là cây mai tiêu thụ rất tốt nên chị Bé đã ươm thêm mai giống để bán. Hiện vườn chị Bé có trên 1.000 cây mai giống và hơn 100 gốc mai trưởng thành. Với giá bán 3 gốc mai giống 100 nghìn đồng, mai trưởng thành từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, chị Bé có thêm nguồn thu khá.

Để tận dụng triệt để diện tích đất vườn, chị Bé trồng cây theo hướng đa canh, đa cây, đa tầng với nhiều loại cây trái tạo tầng cao, tầng thấp xen kẽ, tầng dưới trồng những loại rau màu ưa bóng râm như mồng tơi, lá lốt... Vùng trồng mai giống, mai cảnh được trồng riêng biệt để tiện chăm sóc.

"Trồng mai không khó nhưng cũng không dễ. Khi bắt đầu ươm cây giống nhiều lứa cũng không đạt chất lượng như kỳ vọng. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Tôi lên mạng tìm hiểu thêm về kỹ thuật, điều kiện thổ nhưỡng để có những điều chỉnh phù hợp. Theo kinh nghiệm của tôi, làm vườn và trồng cây cảnh ngoài việc phải nắm rõ kỹ thuật, thời vụ thì quan trọng nhất là khâu chăm sóc, tưới tắm", chị Bé chia sẻ.

Không nghĩ là mình sẽ gắn bó với nghề làm vườn, bởi tính chị rất năng động, muốn đi đây đi đó nhưng khi bắt tay làm vườn, chị Bé bị níu chân ở lại, càng làm càng đam mê. Mỗi ngày nhìn thành quả lao động của mình chị càng chăm chỉ hơn. “Trồng cây gì cũng vậy, phải tưới tắm, chăm bón mới tươi tốt, cho năng suất cao. Từ trước đến nay, khu vườn của tôi không hề sử dụng phân bón hóa học, chủ yếu dùng phân hữu cơ hoai mục và phân vi sinh. Tôi cũng lên mạng học hỏi cách làm thuốc trừ sâu bệnh hữu cơ. Vì vậy, rau màu, hoa quả tôi thu hoạch chủ yếu bán cho bà con trong vùng. Bởi, ai cũng biết rau trái tôi trồng đều là “đồ sạch, an toàn”, chị Bé bộc bạch.

Trồng rau màu thì thu hoạch cũng chỉ đủ chi tiêu, nhưng nhờ mạnh dạn mở rộng thêm vườn cây cảnh, chịu khó tìm hiểu nắm bắt nhu cầu thị trường, vận dụng quảng cáo bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội nên vườn cây cảnh của chị Bé ngày càng được nhiều người biết đến.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Trà thông tin: Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Bé luôn tận tình chia sẻ những kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và phòng ngừa sâu bệnh, chăm sóc cây cối mình có được cho chị em phụ nữ trong chi hội. Nhất là các kỹ thuật trồng rau theo hướng hữu cơ, cách ươm giống, trồng mai cảnh, cách làm dung dịch tưới cây IMO, ủ phân hữu cơ, phân vi sinh để bón cho cây trồng. Chị Bé cũng là một chi hội trưởng phụ nữ năng động, nhiệt tình trong công tác hội, là tấm gương về sự chăm chỉ, nhiệt tình để chị em noi theo.