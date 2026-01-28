Sức sống mới ở khu tái định cư Bến Ván

Người dân có việc làm ổn định tại các HTX Lâm nghiệp trên địa bàn khu TĐC Bến Ván

Yên bình, no ấm

Những con đường bê tông phẳng lỳ uốn lượn giữa màu xanh bạt ngàn của rừng keo, rừng tràm; hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Trước hiên mỗi ngôi nhà, sắc xuân như về sớm hơn qua những chậu hoa, hàng cau, hàng dâm bụt được cắt tỉa cẩn thận... Cuộc sống của người dân Bến Ván bây giờ đã ấm no, đủ đầy.

Dẫn chúng tôi đi dọc các tuyến đường bê tông rợp bóng cây xanh, ông Hồ Đa Thê, Trưởng thôn Hòa Lộc không giấu được niềm vui khi nói về sự đổi thay của khu TĐC. Bến Ván được chia thành 2 thôn là Hòa Lộc và Dương Lộc có khoảng 300 hộ, với hơn 1.500 nhân khẩu; trong đó có 13 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, với 69 nhân khẩu”.

Hơn 20 năm trước, Bến Ván từng là vùng đất nhiều khó khăn. Để phục vụ dự án xây dựng hồ thủy lợi Tả Trạch, từ năm 2004, hàng trăm hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của dự án đã rời nơi ở cũ, chuyển về sinh sống tại khu TĐC Bến Ván. Mỗi hộ được cấp 500m² đất ở, 2.000m² đất vườn; mỗi nhân khẩu được cấp 1.200m² đất sản xuất nông nghiệp. Những ngày đầu, cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn khi đất đai chưa quen canh tác, sinh kế chưa ổn định, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Có thời điểm, nhiều hộ phải chật vật lo cả cái ăn, cái mặc.

Vượt lên khó khăn bằng tinh thần chịu thương, chịu khó, cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân Bến Ván từng bước ổn định cuộc sống. Ông Cao Xuân Phạn, người gắn bó lâu năm với khu TĐC nhớ lại: Hàng chục năm qua, bà con luôn nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Ngoài lợi thế trồng rừng, người dân còn mạnh dạn buôn bán, kinh doanh nên đời sống ngày càng khá hơn.

Thực tế cho thấy, rừng đã trở thành “bệ đỡ” quan trọng cho sinh kế của người dân Bến Ván. Nhiều hộ đầu tư trồng keo, tràm theo hướng thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cho thu nhập ổn định qua từng chu kỳ khai thác. Không ít hộ mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng từ rừng, vươn lên trở thành hộ khá giả. Điển hình như hộ các ông: Cao Xuân Phạn, Hồ Đức Lăng, Hồ Đa Thê…

Không chỉ dựa vào trồng rừng, người dân Bến Ván ngày càng năng động trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ còn mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Một số hộ còn phát triển các vườn ươm cây giống, cung cấp giống keo và giống lâm nghiệp cho khu vực lân cận. Nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định khi tham gia làm công nhân tại các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Hồ Đa Thê, sự đa dạng về sinh kế đã giúp người dân có nguồn thu nhập thường xuyên, giảm dần sự phụ thuộc vào một ngành nghề duy nhất, nhờ vậy, đời sống vật chất lẫn tinh thần đều được nâng lên rõ rệt.

An cư, lạc nghiệp

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu TĐC Bến Ván không ngừng được đầu tư, hoàn thiện. Điện lưới quốc gia được kéo đến từng hộ dân; đường giao thông nội thôn, liên thôn được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân. Nước sạch hợp vệ sinh được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú, với các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Tình làng nghĩa xóm của bà con thêm gắn bó, đoàn kết. Đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống đoàn kết với người Kinh, cùng nhau lao động, sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Những đổi thay tích cực ở khu TĐC Bến Ván không chỉ thể hiện qua các chỉ số giảm nghèo, tăng thu nhập, mà còn hiện hữu trong chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Đó là niềm vui khi có nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ; là sự yên tâm khi cuộc sống ngày càng ổn định, bền vững. Nếu những ngày đầu, khu TĐC Bến Ván có 156 hộ nghèo, thì đến nay không có hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Không ít hộ dân trở nên khá giả, giàu có, có xe ô tô.

“Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Bến Ván hôm nay đã thực sự an cư, người dân cũng đã lạc nghiệp ổn định, minh chứng sinh động cho hiệu quả của chủ trương TĐC gắn với phát triển sinh kế bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân”, ông Hoàng Trần Quốc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc khẳng định.