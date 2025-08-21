Ra mắt 3 trạm chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển

Lãnh đạo phường Thuận An tham quan trạm chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển

Đây là những khu vực ven biển thu hút lượng lớn người dân và du khách. Việc bổ sung trạm nước miễn phí tại đây không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch, an toàn mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể chai nhựa sử dụng một lần, tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường biển hiện nay.

Các trạm nước được lắp đặt khu vực ven biển với thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và thân thiện với cảnh quan biển. Mỗi trạm đều tích hợp mái che (nhà chờ), tạo điểm nghỉ chân tiện lợi đồng thời cung cấp nước miễn phí cho cộng đồng. Máy lọc nước ứng dụng công nghệ lọc IMPACT với màng lọc dược phẩm kép và than hoạt tính cao cấp giúp loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng nhưng vẫn giữ lại khoáng chất tự nhiên, mang đến nguồn nước đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe. Người dân và du khách chỉ cần mang theo bình hoặc chai cá nhân để tiếp nước tại trạm hoặc uống nước trực tiếp tại vòi hoàn toàn miễn phí.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An khẳng định, việc đưa vào sử dụng nhà chờ và trạm cấp nước miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận không chỉ là một công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, mà còn là một tiến trình mới trong tư duy và xây dựng ý thức của người dân, du khách về việc giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần và thay vào đó tích cực mang chai nước cá nhân để làm đầy tại các trạm cấp nước nhằm giảm rác thải nhựa.

Các đoàn viên tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển Thuận An

Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động bảo vệ, bảo trì hoạt động của nhà chờ và trạm cấp nước miễn phí tại bãi biển để có thể sử dụng tài sản này lâu dài và hiệu quả. Tăng cường truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng về việc mang theo chai nước cá nhân đến làm đầy tại trạm cấp nước thay vì sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Kết hợp chặt chẽ các cơ quan ban ngành và dự án để tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các khu vực khác.

Được biết, từ năm 2022 đến nay, Dự án TVA đã lắp đặt tổng cộng 12 trạm nhà chờ và máy cấp nước miễn phí tại 11 địa điểm du lịch trên địa bàn TP. Huế. Dịp này, chính quyền các địa phương cùng các cơ quan, đoàn thể cũng đã tổ chức buổi ra quân làm sạch, thu gom rác thải góp phần làm sạch môi trường tại các bãi biển.