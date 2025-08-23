  • Huế ngày nay Online
Phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ

HNN - 7 tháng đầu năm 2025, TP. Huế ghi nhận 5 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Con số này có giảm so với cùng kỳ năm trước, song vẫn là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa rình rập, để lại nỗi đau nặng nề cho nhiều gia đình.

Theo thống kê, trung bìnhmỗi năm tại Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó phần lớn do thiếu sự giám sát, thiếu kỹ năng bơi an toàn và sơ cứu. Đặc biệt, có đến 70% trẻ từ 6 - 15 tuổi không biết bơi.

TP. Huế là địa phương có mạng lưới sông ngòi, ao hồ, đầm phá dày đặc; cùng với đó mùa mưa lũ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, càng làm gia tăng nguy cơ đuối nước, nhất là đối với trẻ em.

Điển hình như vụ việc thương tâm xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua tại hồ nước khu vực Nghĩa trang phía nam, phường Phú Bài, TP. Huế, khiến một cháu nhỏ và một nam thanh niên tử vong khi cố gắng cứu. Sự việc cho thấy, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng dễ gặp nguy hiểm khi thiếu kỹ năng xử lý trong môi trường nước.

Trong bối cảnh đó, Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước” do tổ chức CTFK (Hoa Kỳ) tài trợ đang được triển khai tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Huế. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang tính chiến lược trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho trẻ, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tử vong do đuối nước bằng những giải pháp thực tiễn và bền vững.

Trong năm 2025, dự án đặt mục tiêu trang bị kỹ năng bơi an toàn cho khoảng 1.440 trẻ em từ 6 - 15 tuổi tại các địa phương Mỹ Thượng, Phú Vinh, Phú Vang, Hưng Lộc, Lộc An và Phú Lộc. Song song với việc mở lớp dạy bơi, dự án còn chú trọng huấn luyện kỹ năng cứu đuối, xây dựng năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ giám sát tại chỗ.

Tại phường Mỹ Thượng, chính quyền đã phối hợp với trường học và đoàn thể tổ chức các lớp dạy bơi, tập huấn sơ cứu cho trẻ. Nhờ vậy, nhiều năm liền địa phương không ghi nhận trẻ em tử vong do đuối nước. Ở xã Phú Vang, cùng với việc tổ chức các lớp bơi miễn phí, công tác truyền thông tại cộng đồng được đẩy mạnh, giúp hầu hết trẻ em sống ven đầm phá đều biết bơi.

Theo ông Hồ Anh Thuận, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Mỹ Thượng, điểm mấu chốt của dự án là không chỉ dạy trẻ kỹ năng bơi mà còn tạo ra mạng lưới giám sát, tuyên truyền tại từng tổ dân phố, giúp nâng cao nhận thức trong gia đình, nhà trường.

“Dự án CTFK tại Huế được đánh giá cao bởi tính bền vững. Các hoạt động được thiết kế không chỉ giải quyết tình huống trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài: Trẻ em biết bơi, phụ huynh nâng cao ý thức giám sát, cán bộ địa phương có năng lực truyền thông và giảng dạy, nhà trường đưa nội dung phòng, chống đuối nước vào sinh hoạt thường xuyên”, ông Thuận cho biết.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế khẳng định: Việc triển khai dự án CTFK tại Huế không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho trẻ em, mà còn góp phần hình thành mô hình mẫu, có thể nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Bằng những kết quả bước đầu, dự án đã chứng minh rằng phòng, chống đuối nước không phải là nhiệm vụ đơn lẻ của ngành y tế hay giáo dục, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền, đoàn thể, gia đình và cộng đồng.

Mặc dù còn nhiều thách thức, song với cách làm bài bản, sự hỗ trợ quốc tế cùng quyết tâm của chính quyền và cộng đồng, dự án CTFK đã và đang thắp lên niềm tin về một môi trường sống an toàn hơn cho trẻ em.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh
