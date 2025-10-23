Giao hàng đến tay khách hàng thành công là niềm vui của các nữ shipper

Lựa chọn bất đắc dĩ

7 giờ sáng, sau khi lấy hàng ở một kho chứa tại đường Phan Bội Châu, chị Tôn Nữ Diệu Hằng lại rong ruổi cùng chiếc xe máy với thùng hàng được chằng chịt dây dợ phía sau. Gặp chúng tôi, chị vừa gọi khách, vừa nhìn đồng hồ. “Khách ở chung cư phải gọi trước một lượt, họ có ở nhà thì xuống lấy, có khi gọi mấy lần mới được,” chị chia sẻ.

Cả hai vợ chồng chị Hằng ở phường Phú Xuân, có ba con, đều làm nghề shipper qua ứng dụng Unicar. Chồng chị làm toàn thời gian từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Còn chị Hằng, 33 tuổi, có thời gian linh hoạt hơn. Buổi sáng chị chở con đi học, rồi mới bắt đầu chạy, từ 7 giờ sáng đến khoảng 10 giờ 30 phút, rồi về đón con, đi chợ nấu ăn trưa. Chiều chị chở con đi học và tiếp tục chạy đơn.

“Thấy chồng đi sớm đến khuya mới về, có hôm mưa lạnh vẫn chạy mà thương lắm. Đến khi con lớn hơn, tôi mới quyết định ra ngoài đi làm, phụ thêm anh nuôi con”, chị kể. Trung bình mỗi ngày chị kiếm được hơn 100.000 đồng, còn lễ tết thì tầm 400.000 đồng/ngày. “Ban đầu tôi ngại lắm, phụ nữ mà đi giao hàng thì người ta dễ coi thường, chọc ghẹo. Nhưng cơm áo gạo tiền không cho mình lựa chọn", chị cười buồn.

“Nghề này cực lắm, nắng mưa đều phải chạy, có hôm hàng về muộn là phải chờ đến khuya. Lại có đơn, khách hẹn đi hẹn lại, chạy mấy vòng rồi lại bị "bom hàng" - bực nhưng cũng đành chịu. Điều mà nhiều shipper nữ lo lắng vẫn là tai nạn. Chị Trần Thị Minh ở phường Thuận Hóa kể, có lần xe tải phanh gấp, chị ngã dúi xuống đường, may chỉ trầy xước nhẹ. Dù vậy, chị vẫn gắn bó với nghề vì “có việc làm, có thu nhập là mừng rồi”.

“Nghề này vừa mệt, vừa nhiều rủi ro. Thu nhập tuy không đều, nhưng trung bình mỗi tháng tôi cũng kiếm được gần 10 triệu đồng. Tôi chủ động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để tự lo cho mình sau này”, chị Minh nói với tâm trạng đầy tin tưởng.

Luôn lạc quan

Chị Nguyễn Ngọc Anh (phường Phú Xuân) có thâm niên 10 năm trong nghề làm shipper chuyên giao hàng thực phẩm, cho biết: Thực phẩm không thể để lâu, mưa hay nắng cũng phải giao kịp giờ. Có hôm khách bận, phải đi lại hai ba lần, thậm chí mang hàng về. Với chị Anh, cái nghề tưởng đơn giản ấy lại dạy cho chị nhiều điều, biết thêm nhiều con đường, học cách kiên nhẫn, ứng xử mềm mỏng với khách. “Chỉ có điều tuổi tác đến nhanh hơn, lưng đau, vai mỏi, nhan sắc cũng phai tàn nhanh”, chị cười hiền.

Không chỉ phụ nữ trung niên, nhiều bạn trẻ cũng xem nghề shipper là cách rèn luyện bản thân. Nguyễn Ngọc Thúy - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, tranh thủ hai ngày cuối tuần nhận giao đồ ăn qua ứng dụng. “Ban đầu, em làm thêm ở quán ăn, rồi chuyển sang giao hàng. Mệt nhưng vui vì tự trang trải được tiền trọ, không phải xin bố mẹ”, Thúy chia sẻ. Cô nói thêm, nghề này giúp rèn tính kỷ luật, biết quý trọng sức lao động. Có hôm trời mưa lạnh mà vẫn phải chạy cho kịp giờ, thấy thương những người làm shipper lâu năm hơn mình.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều nữ shipper trên các cung đường ở Huế. Điều cảm động là dù vất vả mưu sinh, các nữ shipper vẫn giữ cho mình thái độ tích cực. Họ không than phiền mà xem khó khăn như một phần của nghề. “Chẳng mong gì hơn, chỉ cầu cho thời tiết thuận lợi, khách đừng bom hàng, và đi đường an toàn,” chị Tôn Nữ Diệu Hằng nói.

Công việc khiến nữ shipper hiếm khi có ngày nghỉ lễ, tết. Khi người khác sum vầy bên gia đình, họ vẫn miệt mài trên đường, phía sau là thùng hàng nặng trĩu. Có hôm chỉ kịp ăn gói xôi trên xe, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Chia sẻ

Chúng tôi không thể nào quên tiếng thở dài và ánh mắt buồn của chị Minh khi nhắc đến 2 tiếng “bom hàng”. "Bom hàng” trong giới shipper là hành vi người mua hàng online từ chối nhận hoặc hoàn trả sản phẩm đã đặt, gây thiệt hại trực tiếp cho shipper (người giao hàng) và người bán. Shipper là người chịu thiệt hại trực tiếp, họ phải tự bỏ tiền ứng trước cho đơn hàng và chịu rủi ro mất cả tiền hàng lẫn tiền công khi bị khách “bom hàng”. Đó là hành vi cần lên án và cũng đã đến lúc xã hội cần có biện pháp xử lý thỏa đáng để bảo vệ quyền lợi của những shipper.

Điều đáng trân trọng là, dù còn bao nhọc nhằn và chịu lắm điều thiệt thòi, thế nhưng trên những con đường tấp nập, giữa cái nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của Cố đô, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những nữ shipper chở những thùng hàng to. Đằng sau đó là cả một nghị lực bền bỉ - nghị lực của những người phụ nữ chọn cách đứng vững trên đôi chân của mình.

Họ vẫn nở nụ cười, bởi phía trước là mái ấm, là những đứa con đang chờ. Và cũng bởi, trên mỗi chuyến xe, họ biết mình đang góp phần làm nên những điều tử tế, bình dị nhất giữa cuộc sống hôm nay.