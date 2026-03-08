Nở rộ xu hướng học cắm hoa

Học cắm hoa giúp bồi dưỡng tư duy thẩm mỹ, tăng tính sáng tạo và mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới

Tỉ mẩn lựa chọn từng bông hoa, cân nhắc ngắt từng chiếc lá và khéo léo sắp xếp bố cục, Thúy Nga (trú tại phường Phú Bài) dường như đang gửi gắm cảm xúc vào từng lẵng hoa nhỏ. Nga chia sẻ, cơ duyên làm thêm tại một cửa hàng hoa đã khiến cô yêu thích và quyết định theo đuổi nghề này. Sau khi tham gia một khóa học bài bản, cô dần hoàn thiện kỹ năng và trở thành thợ hoa chuyên nghiệp.

“Điều cần nhất đối với nghề này là tình yêu và niềm đam mê dành cho hoa. Bên cạnh đó, việc được theo học bài bản đã giúp tôi nắm vững các quy tắc, kỹ thuật và mở rộng khả năng sáng tạo khi cắm hoa”, Nga bày tỏ.

Ghé thăm tiệm Shop hoa tươi Thiên Đường trên đường Ngô Quyền, chúng tôi bắt gặp anh Nguyễn Văn Cường, chủ tiệm đang chăm chút từng bình hoa bằng những động tác tỉ mỉ. Anh nhiệt tình chia sẻ về đặc tính của từng loại hoa như thể đang nói về những người bạn thân thiết.

Sau khóa học cơ bản và các chương trình nâng cao, đến nay, anh đã có 15 năm mở và kinh doanh tiệm hoa riêng. “Nghề cắm hoa đòi hỏi nhiều kỹ năng, năng khiếu và cả đam mê. Muốn theo nghề lâu dài, người làm nghề phải không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng làm hoa qua hội thảo, tạp chí hay các nền tảng trực tuyến”, anh Cường bộc bạch.

Học cắm hoa không chỉ là học kỹ thuật về sắp xếp hoa và lá, đây còn là quá trình rèn luyện, nâng cao tư duy thẩm mỹ. Có thể nói, đây là lĩnh vực kết hợp giữa nghệ thuật thẩm mỹ, kiến thức về hoa và những kỹ thuật cắm hoa đầy tinh tế. Tuy nhiên, môn học này còn đòi hỏi người học phải biết phá vỡ những quy chuẩn, đem tư duy sáng tạo, dấu ấn cá nhân vào trong từng tác phẩm để tránh sự rập khuôn, sáo mòn.

Tham khảo một số điểm dạy cắm hoa trên địa bàn thành phố Huế cho thấy, các khóa học cơ bản thường kéo dài trong khoảng 2 tháng với mức học phí trên dưới 10 triệu đồng. Học viên có thể lựa chọn học đa dạng phong cách cắm hoa, như: Phong cách truyền thống, tối giản, cổ điển châu Âu hay nghệ thuật Ikebana của Nhật Bản... Đặc thù của việc học cắm hoa thường “bao” luôn tiền hoa tươi dùng để học thực hành trong đó.

“Tầm khoảng 3 năm trở lại đây, nhu cầu học cắm hoa nở rộ, trong đó, có đến 60% là học viên nam. Mọi người thường học cắm hoa với mục đích theo nghề, mở cửa hàng hoa sau khi hoàn thành khóa học, số còn lại thì muốn tìm thêm thú vui tao nhã trong cuộc sống”, anh Cường nhận xét. Nghề cắm hoa được nhiều người đánh giá là “nghề chơi cũng lắm công phu”, bởi bên cạnh những bó hoa, lẵng hoa bình dân thì cũng có những bó ngót nghét vài triệu bạc vì sử dụng dòng hoa nhập khẩu đắt đỏ từ nước ngoài.

Cũng như anh Cường, chị Nga, không ít người đã biến đam mê cắm hoa thành cơ hội nghề nghiệp. Từ việc mở tiệm hoa, nhận trang trí hoa cho các sự kiện, tổ chức workshop hay thậm chí là mở tiệc buffet hoa… lĩnh vực đang mang lại nhiều cơ hội tạo ra thu nhập. Đặc biệt vào các dịp lễ, nhu cầu về hoa tăng cao càng tạo điều kiện để người làm nghề gia tăng thu nhập.

Song song với các lớp học trực tiếp, hình thức học online cũng phát triển mạnh. Các nền tảng số như Zalo, Zoom hay video bài giảng quay sẵn giúp người học linh hoạt thời gian với chi phí hợp lý. Đây là lựa chọn phù hợp cho thợ hoa muốn nâng cao tay nghề, chủ shop cần cải thiện dịch vụ hoặc những người yêu hoa muốn tự tay trang trí không gian sống.

Xu hướng học cắm hoa phản ánh nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, tìm kiếm sự cân bằng và giá trị tinh thần, kết nối với thiên nhiên trong đời sống hiện đại. Với sự phát triển của ngành trồng hoa và cây cảnh, cùng với sự đa dạng về hình thức học và ứng dụng, trong tương lai, xu hướng này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.