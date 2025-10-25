  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 24/11/2025 06:27

Ngọt ngào từ căn bếp online

HNN - Nếu trước đây, khởi nghiệp tại Huế thường gắn với mô hình quán cà phê nhỏ, cửa hàng thời trang hoặc dịch vụ du lịch, thì nay, tiệm bánh online lại trở thành một lựa chọn mới, phù hợp với bối cảnh kinh tế và nhịp sống chậm nhưng tinh tế của Cố đô. Với chỉ một chiếc lò nướng, vài công cụ cơ bản và nền tảng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu hành trình làm nghề của mình một cách nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Khám phá mùa quả hồng trên cao nguyên Đà LạtThành quả ngọt ngào sau 10 năm đàm phán giữa EU và IndonesiaBiển Huế “say lòng người”

Các workshop làm bánh được nhiều người yêu thích 

Căn bếp nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ

Điểm dễ nhận thấy ở các tiệm bánh online của người trẻ Huế là tinh thần làm nghề nghiêm túc. Dù quy mô nhỏ, phần lớn chủ tiệm đều dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm công thức, học thêm về kỹ thuật và đảm bảo tính ổn định cho từng mẻ bánh. Nhiều bạn trẻ không ngần ngại đầu tư vào việc học bài bản từ các trung tâm đào tạo nghề chuyên nghiệp hoặc theo các khóa học ngắn hạn.

Như chia sẻ của Nguyễn Minh Thu, chủ Xưởng bánh Bình Minh: “Khó nhất là làm sao để khách cảm nhận được sự chân thành của mình khi họ không thể trực tiếp quan sát quá trình làm bánh. Mình phải chụp ảnh thật, kể thật, làm thật. Chỉ như vậy khách mới tin và gắn bó”. Câu chuyện của Thu cũng là điều mà nhiều tiệm bánh online khác đang đối mặt khi làm nghề qua màn hình, nơi niềm tin của khách hàng được xây dựng bằng sự minh bạch và kiên nhẫn mỗi ngày.

Nếu vài năm trước, bánh Âu còn khá mới mẻ với phần đông khách hàng Huế, thì hiện nay, sự đón nhận ngày càng tích cực. Người trẻ yêu thích sự nhẹ nhàng của croissant (bánh sừng bò), sự mềm ngọt của bánh mousse, hay sự tinh tế của các dòng bánh trái cây theo mùa. Tuy vậy, để phù hợp hơn với khẩu vị Huế vốn ưa vị thanh, ít béo, nhiều bạn chủ tiệm đã linh hoạt điều chỉnh công thức, thay đổi độ ngọt, giảm bớt bơ sữa, hoặc thêm nguyên liệu địa phương để tạo nên sự hài hòa.

Thu cũng từng lo lắng về chuyện này. Cô nói: “Mình muốn giữ tinh thần của bánh Âu nhưng luôn điều chỉnh cho hợp với khách Huế. Ban đầu khá lo, nhưng khi khách mở lòng, mình tự tin hơn để sáng tạo nhiều món mới”. Sự linh hoạt trong cách biến tấu, thấu hiểu khách hàng và không ngừng học hỏi chính là điều làm nên sức sống cho các tiệm bánh online hiện nay.

Cá nhân hóa tiệm bánh  

Điểm thú vị của các tiệm bánh online tại Huế là họ không chỉ bán sản phẩm mà còn kể những câu chuyện nhỏ gần gũi. Trên instagram hay facebook, không khó để thấy những khoảnh khắc của mẻ bánh đầu ngày, chiếc bánh nở đẹp bất ngờ, hoặc một buổi giao hàng dưới mưa.

Thay vì chú trọng quảng cáo mạnh, nhiều tiệm chọn cách tạo kết nối bằng tính chân thật: hình ảnh không chỉnh sửa quá mức, câu chữ giản dị, giọng kể thân mật. Tính cá nhân hóa trở thành điểm mạnh trong thời điểm thị trường cạnh tranh nhưng người tiêu dùng lại mong muốn sự riêng tư và sự thật.

Không chỉ dừng lại ở chuyện kinh doanh, nhiều tiệm bánh online còn trở thành nơi truyền cảm hứng cho một lối sống lành mạnh, chậm rãi và trân trọng từng giá trị nhỏ bé. Bánh làm thủ công, bánh theo mùa, bánh ít đường, bánh không gluten, bánh lên men tự nhiên… dần được giới trẻ Huế quan tâm hơn. Người làm bánh vì thế cũng mở rộng sản phẩm theo hướng lành mạnh và tự nhiên.

Xu hướng “làm ít nhưng chất lượng” càng rõ hơn khi thị trường ngày càng bão hòa. Khách muốn ăn bánh tươi làm trong ngày, muốn biết rõ nguyên liệu, muốn hiểu câu chuyện của người làm. Và các tiệm bánh online đáp ứng nhu cầu ấy tốt hơn các mô hình lớn vì họ linh hoạt, gần gũi và chú trọng trải nghiệm.

Một xu hướng đáng chú ý thời gian gần đây là nhiều chủ tiệm bắt đầu mở workshop làm bánh, mô hình vừa tạo thêm thu nhập, vừa chia sẻ niềm vui nghề cho cộng đồng. Các lớp nhỏ vào cuối tuần, buổi hướng dẫn trẻ em làm bánh, hay trải nghiệm “mẻ bánh đầu tiên” đang thu hút khá đông người tham gia. Trong tương lai, nhiều tiệm cho biết họ muốn có một không gian nhỏ để vừa làm bánh, vừa dạy học, mô hình phù hợp với nhịp sống Huế, nơi giá trị đôi khi đến từ sự vừa phải, tinh tế, chứ không cần quá lớn.

Một chiếc lò nướng, vài món dụng cụ, một góc bếp sáng đèn mỗi sớm, nhưng bên cạnh đó là sự nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và tinh thần học hỏi. Những tiệm bánh online ấy đang âm thầm tạo nên một diện mạo mới cho ẩm thực Huế: hiện đại hơn, mở lòng hơn, nhưng vẫn giữ sự mềm mại, mộc mạc đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Bài, ảnh: PHẠM PHƯỚC CHÂU
 Từ khóa:
Ngọt ngàocăn bếponline
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy học online trong mưa lũ

Trong điều kiện mưa lũ, nhiều trường học đã linh hoạt triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online), vừa giúp duy trì tiến độ chương trình, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Dạy học online trong mưa lũ
Thành quả ngọt ngào sau 10 năm đàm phán giữa EU và Indonesia

Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) thông báo đạt thỏa thuận chính trị hướng tới việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Đây là tin vui, là thành quả ngọt ngào đối với hơn 285 triệu người dân Indonesia và 450 triệu người dân EU, sau 10 năm đàm phán kéo dài.

Thành quả ngọt ngào sau 10 năm đàm phán giữa EU và Indonesia
Thông tin doanh nghiệp:
Thực hiện bài test mức độ trầm cảm online chuẩn khoa học tại Testtramcam.vn

Trong nhịp sống hiện đại, với nhiều áp lực từ công việc, học tập, và các vấn đề cá nhân, sức khỏe tâm lý của mỗi người đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức rõ về tình trạng trầm cảm của bản thân và nhiều người còn e ngại khi tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý truyền thống.

Thực hiện bài test mức độ trầm cảm online chuẩn khoa học tại Testtramcam vn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top