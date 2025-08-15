Nhân văn, kịp thời

  • Huế ngày nay Online
HNN - Tín dụng dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những chương trình có tính nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho HSSV không phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

 Tín dụng dành cho học sinh, sinh viên là chương trình có tính nhân văn sâu sắc

Gỡ khó cho sinh viên nghèo

Chị Võ Thị Két ở phường Hương Thủy là hộ cận nghèo, một mình nuôi con ăn học. Con gái chị là Võ Thị Thùy Linh, hiện là sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Với thu nhập từ giúp việc và buôn bán nhỏ lẻ, chị Két không thể chu cấp đầy đủ cho con. “May mà có khoản vay hơn 120 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Thủy, tôi mới có tiền đóng học phí cho con, nếu không chắc cháu phải nghỉ học từ năm đầu. Con tôi rất ham học, học giỏi và tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả nợ dần” - chị Két chia sẻ.

Chung niềm vui đó, gia đình chị Hoàng Thị Bảo Hạnh ở phường Phú Bài cũng đang hưởng lợi từ chương trình tín dụng HSSV của NHCSXH. Chị có 2 người con là Lê Hoàng Long và Lê Thị Bảo Trâm đang học đại học ở Huế và Đà Nẵng. Khi các con chị đỗ đại học, niềm vui lớn bao nhiêu thì nỗi lo về chi phí lại càng nặng bấy nhiêu. Với thu nhập của gia đình chị chỉ dựa vào buôn bán nhỏ tại chợ Phú Bài, việc lo đủ tiền học phí, tiền ăn ở, sinh hoạt cho hai con cùng lúc là một gánh nặng.

Chị Hạnh nói: Trong lúc gia đình tôi đang băn khoăn, không biết xoay sở thế nào thì may mắn tôi được giới thiệu về chính sách cho vay vốn đối với sinh viên của NHCSXH. Lúc đó, tôi như người đang chìm vớ được cọc. Khi được Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng cán bộ NHCSXH hướng dẫn tận tình các thủ tục, tôi điện thoại cho các con mà không cầm được nước mắt...”.

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy cho biết: Tính đến tháng 7/2025, PGD Hương Thủy có hơn 620 hộ gia đình được vay vốn chương trình HSSV với tổng dư nợ hơn 30 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình có tính nhân văn sâu sắc, giúp nhiều HSSV không phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

Nâng cao hiệu quả chính sách

Ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết: “Phú Bài là một trong những địa bàn có nhiều hộ vay chương trình HSSV. Chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để rà soát, xác nhận các hộ đủ điều kiện. Trong nhiều cuộc họp, người dân phản ánh rất tích cực về chương trình này vì nó thiết thực, đúng đối tượng, mang lại cơ hội học tập cho con em của các gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn”.

Cũng theo ông Sơn, ngoài việc giúp các HSSV tiếp tục học tập tốt, chính sách này còn giúp thay đổi nhận thức của phụ huynh về việc đầu tư cho giáo dục. Nhiều gia đình đã tích cực làm ăn, tiết kiệm để trả nợ sau khi con học xong đại học.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chương trình vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm, thu nhập chưa ổn định dẫn đến chậm trả nợ. Nhiều kiến nghị của người dân mong muốn Nhà nước cần tiếp tục xem xét điều chỉnh mức vay theo xu hướng tăng của chi phí học tập; đồng thời nghiên cứu kéo dài thời hạn cho vay nhằm giúp các sinh viên sau khi ra trường có thêm thời gian ổn định công việc trước khi trả nợ.

Theo bà Bùi Thị Lệ Tình, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy sẽ tiếp tục tăng cường tiếp nhận hồ sơ vay vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và phối hợp với các UBND phường, hội đoàn thể, tổ vay vốn và tiết kiệm nắm bắt nhu cầu để hỗ trợ kịp thời. Đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân.

Bài, ảnh: Trí Chung
