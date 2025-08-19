Người Huế luyện công

Một buổi luyện công tại Trung tâm Văn hóa Phật Giáo Liễu Quán. Ảnh: HX

Từ chỗ không biết khí công là gì, giờ đây, nhiều người Huế đã có môn khí công để tập, bền bỉ rèn luyện, tự làm “bác sĩ” cho mình, giúp giảm thiểu tình trạng đau, bệnh mà bao lâu chỉ có một con đường là tìm đến thuốc… Luyện khí công còn góp thêm một nét đẹp trong sinh hoạt y học - văn hóa ở thành phố Huế.

Có được thành quả hôm nay, tất cả môn sinh đều biết ơn sâu sắc bác sĩ Lê Văn Vĩnh, người con xứ Huế, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ một sinh viên Trường Đại học Y khoa Huế (nay là Trường Đại học Y Dược Huế) sức khỏe không bảo đảm cho việc học, ông đã quyết tâm tầm sư học đạo với một người thầy ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, ông luyện khí công, tự chữa bệnh cho mình, có sức khỏe để học, tốt nghiệp ra trường và trở thành một trong những chuyên gia nghiên cứu, viết sách và huấn luyện khí công. Ông dày công đào tạo nhiều môn sinh ở TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…

Ở các địa phương này, ông kiên trì, nhiệt tình phổ biến những kiến thức về khí công dưỡng sinh. Ông nói: Đó là con đường ngắn nhất, ít tốn kém nhất “lấy sức ta xây lại đời ta” để có một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh.

Bộ môn khí công Huế ra đời từ sự trao truyền của bác sĩ Lê Văn Vĩnh, vì mục tiêu chăm sóc thân thể, giữ gìn sức khỏe, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người tập. Đây là hoạt động thiện nguyện lớn, miễn phí từ cung cấp sách, tài liệu, giảng bài đến huấn luyện… Với những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, không cố gắng cao, không có tính đối kháng, kèm theo hít sâu, thở đều, chậm, êm, sâu… là những bài tập phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người “chớm già”.

Khi bước vào độ trung niên, từ 35 tuổi trở lên, cơ thể con người bắt đầu có những dấu hiệu của sự lão hóa cũng chính là lúc bệnh tật bắt đầu “ghé thăm”. Những bài bản khí công đơn giản, ngắn gọn, dễ tập luyện cho mọi người, là những bài khí công nổi tiếng của các gia phái đã được chắt lọc qua hàng ngàn năm, có giá trị nâng cao thể lực, phòng, chữa bệnh hiệu quả như: Bát đoạn cẩm, Dịch cân kinh… của phái Thiếu Lâm; Thái cực quyền của dòng Dương Gia; Đại nhạn khí công của phái Côn Luân; Hồi xuân công của phái Hoa Sơn...

Bộ môn khí công dưỡng sinh Huế đã mở nhiều khóa huấn luyện miễn phí thu hút hàng trăm người, trong đó có cả sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế, các bác sĩ y khoa, cán bộ, công nhân viên đương chức, những công chức đã nghỉ hưu, hay sinh viên các trường đại học…

Điều đáng quý là Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Huế, Hội Nhà báo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung Tâm Festival Huế, Làng Du lịch Hành Hương, ngôi biệt thự của bà Tôn Nữ Lộc Hà, nhà riêng của cô giáo Trương Thu Hoa, Tô Thanh Mai và nhà tôi - 95 Phan Bội Châu, Huế… đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và sân vườn làm nơi luyện tập.

Những học viên được huấn luyện khí công đều có một thay đổi lớn căn bản là thể lực được nâng lên, sức khỏe tốt hơn, sức làm việc, hoạt động bền hơn so với trước khi luyện tập. Một số người do dày công luyện đã chữa được chứng viêm xoang, thấp khớp, rối loạn thần kinh thực vật, những di chứng bệnh tật do chiến tranh để lại…

Một số doanh nghiệp du lịch 5 sao cũng đã mời trưởng bộ môn khí công Huế đến huấn luyện cho cán bộ, nhân viên để có thêm bài bản tập luyện cho du khách đến Huế du lịch, chữa bệnh, nghỉ dưỡng, tăng thời gian lưu trú của du khách.

Còn nhớ, khi bác sĩ Vĩnh trở về Huế sau hàng chục năm xa quê, vừa đến Huế, gặp gỡ các cựu nữ sinh Đồng Khánh và các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Sư phạm Huế…, bác sĩ Vĩnh nói vui, chân tình: “Bao giờ nước sông Hương cạn, người Huế mình mới “ngộ” ra sức mạnh của khí công đối với sức khỏe con người”. Câu nói vui mà như thử thách ấy của ông đã được thực tế trả lời khi nhiều người yêu thích, thấy sự cần thiết và có nhu cầu đã tìm đến lớp luyện công từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp…

Về hữu ích của việc luyện khí công, NGƯT Phan Tấn Tô, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế cho biết, đến nay, CLB Khí công Huế đã có 20 năm hình thành, tổ chức sinh hoạt, thu hút nhiều đối tượng tham gia tập luyện nên không phải nghi ngờ gì nữa về hiệu quả nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật của phương pháp này.

Ông Tô cũng mong muốn phong trào luyện khí công Huế ngày càng phát triển sâu rộng và đề xuất: UBND TP. Huế trước đây đã ban hành Đề án "Du lịch chăm lo sức khỏe" triển khai trong giai đoạn 2024 - 2030. Các ban, ngành hữu quan cần nghiên cứu, tham mưu đưa nội dung "Bộ môn khí công ở Huế" vào đề án này, góp phần phát triển dịch vụ du lịch mang bản sắc Huế và nâng cao sức khỏe của người dân.