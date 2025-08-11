  • Huế ngày nay Online
Mùa hè năng động và khỏe mạnh với võ thuật

ClockThứ Ba, 19/08/2025 21:01
HNN - Tại phường Thanh Thủy, tôi gặp Minh, một cậu bé 10 tuổi trong bộ đồng phục Taekwondo. Ba năm trước, em là một đứa trẻ nhút nhát, thường xuyên ốm yếu và ngại giao tiếp. Nhưng bắt đầu từ hè năm 2024, mẹ em cho Minh tham gia lớp võ Taekwondo gần nhà. Chỉ sau 3 tháng hè, Minh không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tự tin đứng lên thuyết trình trước lớp - điều trước đây cháu chưa từng làm. Minh kể thêm rằng, các bài tập như đấm, đá và luyện tập đối kháng đã giúp em vượt qua nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc. Minh còn tự hào khoe vừa biểu diễn tại một sự kiện cộng đồng.

“Tham vọng” của JujitsuTừ Thiếu Lâm - Tây Thiên đến Phật học viện vươn tầm quốc tếNhiều chương trình đặc sắc tại “Ngày hội Tinh hoa Võ Việt”

 Buổi học võ tại CLB Karatedo Nghĩa Dũng. Ảnh: N. Dũng

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trẻ em tham gia các hoạt động thể chất, trong đó võ thuật nổi bật như một lựa chọn giúp cải thiện sức khỏe, rèn luyện ý chí, kỷ luật và nhân cách. Không chỉ tập trung ở các trung tâm hay các vùng đô thị phát triển mà phong trào này đã lan tỏa về các vùng nông thôn ở Huế. Riêng ở khu vực thị xã Hương Thủy trước đây, bộ môn võ Taekwondo đã cơ bản phủ kín địa bàn với các điểm luyện tập tại Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Tân...

Từ các môn truyền thống, như Võ Kinh Vạn An đến các môn võ hiện đại như Karatedo, Taekwondo, võ thuật đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ. Tại các điểm tập võ trong những ngày hè ở nhiều nơi trong thành phố, thông thường, các buổi tập bắt đầu từ khoảng 17 giờ 30 - khi cái nắng oi bức đã dịu lại và kéo dài chừng hai tiếng. Chứng kiến những em nhỏ trong bộ đồng phục võ sinh chỉnh tề, nghiêm túc, say mê luyện tập dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành, rèn luyện ý chí của thế hệ trẻ.

Hè năm 2024, tại xã Đông Sơn (nay là A Lưới 4), lực lượng công an và các đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức lớp võ 0 đồng (miễn phí), thu hút các em nhỏ từ nhiều lứa tuổi tham gia. Lớp học có đến 70 em nhỏ, chủ yếu là học sinh nghỉ hè theo học. Các em được học về võ thuật, kỹ năng sống... Thỉnh thoảng, sau mỗi buổi học còn có một số hoạt động vui chơi để các em có cơ hội giao lưu, gắn kết với nhau nhiều hơn.

Một thông báo chiêu sinh khóa hè - 2025 rất phấn khích trên Fanpage của Võ Kinh Vạn An dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở đi. Theo đó, để có được một mùa hè năng động và khỏe mạnh, hãy bắt đầu với Võ Kinh Vạn An để được đào tạo những bài võ cung đình Triều Nguyễn, từ Quyền thuật đến Binh khí bài tập tự về đối kháng và để được tham gia biểu diễn võ thuật tại các lễ hội lớn. Những năm gần đây, các võ sinh của Võ Kinh Vạn An đã tham gia lễ hội “Quảng diễn đường phố” nằm trong chương trình Festival Huế. Các em cũng được tham gia tại lễ hội Tết Huế hay tham gia biểu diễn tái hiện lễ lên ngôi Hoàng đế của Quang Trung Nguyễn Huệ tại khu di tích núi Bân.

Võ thuật mang lại rất nhiều giá trị trong giáo dục trẻ em. Lợi ích của học võ thuật giúp trẻ phát triển hoàn thiện về thể lực và nhân cách. Rèn luyện võ thuật giúp trẻ kích thích khả năng tiếp thu những môn học khác. Rõ ràng, võ thuật không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là một hành trình giáo dục toàn diện, giúp trẻ em phát triển cả về thể chất lẫn nhân cách. Để phong trào này tiếp tục lan tỏa, các địa phương nên nhân rộng mô hình lớp võ miễn phí, tăng cường quảng bá các môn võ truyền thống và khuyến khích phụ huynh cho con tham gia. Một mùa hè năng động và khỏe mạnh với võ thuật không chỉ là lựa chọn lý tưởng mà còn là nền tảng để thế hệ trẻ vươn xa. Đó cũng là lý do vì sao học võ được các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn, đặc biệt là vào dịp hè đến.

Diệu Trân
