Nâng bước học trò vùng biên

HNN - Ở những xã vùng cao biên giới, ước mơ học chữ của trẻ em nghèo vẫn được thắp sáng mỗi ngày nhờ sự đồng hành bền bỉ của những người lính quân hàm xanh. Họ vừa tuần tra giữ gìn bình yên, về bản làng lại "hóa thân" thành người thầy của học trò nghèo, giúp các em không lỡ nhịp trên con đường đến lớp.

Giúp người dân biên giới xóa nhà tạmNhiều công trình thiết thực tại chương trình “Nghĩa tình biên giới - Tuổi trẻ Vì an ninh Tổ quốc”Người thầy “áo xanh” dạy tiếng Anh miễn phí nơi biên giới

 Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đến tận nhà trao quà và động viên em Hồ Viết Tài trước năm học mới

Tấm lòng người lính

Buổi sáng đầu năm học mới, em Hồ Viết Tài ở thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2 khoác chiếc cặp mới, nụ cười rạng rỡ. Ba năm qua, Tài được Đồn Biên phòng Quảng Nhâm nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Mỗi tháng, em nhận 500.000 đồng cùng sách vở, đồ dùng học tập. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, sự hỗ trợ đều đặn ấy giúp Tài yên tâm học hành.

Anh Hồ Viết Oai, bố của Tài, xúc động: "Gia đình từng tính cho con nghỉ học vì quá khó khăn. Nhờ các chú bộ đội quan tâm, cháu được đến lớp đều đặn. Ngày trước tôi học hành dở dang nên càng hiểu giá trị của tri thức. Giờ có các chú bộ đội giúp đỡ, đường đến trường của cháu rộng mở hơn”.

Các chiến sĩ biên phòng còn đều đặn tới thăm, kiểm tra việc học, nhắc nhở nề nếp, cùng nhà trường, chính quyền địa phương nắm bắt hoàn cảnh để kịp thời hỗ trợ các em. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, chia sẻ: “Chúng tôi xem các em như con cháu. Mỗi khi thấy các em tiến bộ, anh em quên hết mệt nhọc. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm xuất phát từ tình thương, từ mối gắn bó quân dân”.

Từ năm 2022, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu nhiều trường hợp khó khăn. Hiện, đơn vị vẫn kiên trì đồng hành cùng 2 học sinh. Nguồn lực được trích từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn. Số tiền không lớn, nhưng đúng người, đúng thời điểm, đôi khi là bộ sách giáo khoa, bộ quần áo mới vào dịp khai trường, hay chi phí đi lại để các em không lỡ một kỳ thi.

"Ươm mầm" nguồn nhân lực vùng cao

Không chỉ riêng xã A Lưới 3, trên toàn tuyến biên giới TP. Huế hiện có hàng trăm học sinh được tiếp sức qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Bộ đội Biên phòng TP. Huế nhận đỡ đầu 57 em, bên cạnh đó, 188 học sinh khác được đồng hành trong dự án của quân đội. Những con số ấy là kết quả của nhiều năm bền bỉ gieo mầm, vừa chăm lo trước mắt, vừa nuôi lớn ước mơ dài hạn.

Theo bà Phạm Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, mô hình hỗ trợ học sinh nghèo bằng kinh phí nhỏ nhưng thường xuyên đã chứng minh hiệu quả: học trò có thêm điều kiện bám lớp, phụ huynh vơi áp lực chi phí, thầy cô thêm động lực kiên trì với nghề gieo chữ nơi vùng cao. “Chương trình rất thiết thực, chạm tới đúng nhu cầu, tạo niềm tin cho gia đình và nhà trường”, bà Liễu nói thêm.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, nhấn mạnh mục tiêu sâu xa, đó là tính nhân văn và sự tri ân đồng bào biên giới, đồng thời “ươm mầm” nguồn nhân lực cho chính vùng biên trong tương lai. Khi một thế hệ trẻ được học hành, những bản làng biên cương sẽ có thêm cán bộ, giáo viên, y sĩ… là con em mình trở về phục vụ quê hương.

Những món quà hỗ trợ tuy giản dị nhưng là sự gắn kết giữa người lính và học trò vùng biên. Đó là những buổi tuyên truyền pháp luật gắn liền với việc tặng vở, tặng bút, vào bản giúp sửa lại mái nhà dột nát cho gia đình nghèo vào ngày nghỉ hay những lần vượt mưa lũ đưa học sinh qua suối. Mỗi nghĩa cử nhỏ bé ấy tạo chiếc “cầu nối” an toàn, giúp các em vững vàng đi qua mùa mưa rét đến lớp và nuôi dưỡng khát vọng học tập.

Bài, ảnh: Diệp Chi
 Từ khóa:
nâng bướchọc trò vùng biênQuảng Nhâm
