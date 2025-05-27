Nâng bước trò nghèo đến giảng đường đại học

Bùi Thị Huệ nhận giấy khen của Trường Đại học Sư phạm tại ngày khai giảng

Tiếp sức cho hành trình tri thức

Nữ sinh Bùi Thị Huệ, người dân tộc Mường (Thanh Hóa) xuất sắc đạt 27,75 điểm ba môn (trong đó môn địa lý 10 điểm), trở thành tân thủ khoa một ngành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tuy nhiên, ngay sau khi trúng tuyển, em không thể nhập học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Huệ tâm sự, biến cố lớn nhất trong cuộc đời em là bố bỏ đi khiến cuộc mưu sinh, nuôi con ăn học dồn lên đôi vai mẹ bốn năm qua. Để không phụ công lao của mẹ, em nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm đạt đến mục tiêu đã chọn.

Con đường trở thành giáo viên của Huệ trở nên chông chênh khi hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, em dự định ở nhà phụ giúp mẹ và chăm hai em. Giữa trách nhiệm với gia đình và ước mơ học tập, em chọn sự hy sinh.

Sau ba lần động viên qua điện thoại, thầy Trương Thế Quy, giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế kiên trì thuyết phục và hỗ trợ Huệ quay lại con đường học tập. Nhờ sự hướng dẫn kịp thời, Huệ đã xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo trước hạn ngày 2/9. Song song với việc hỗ trợ nhập học trực tuyến, thầy Quy hỗ trợ 1 triệu đồng chi phí tàu xe để em vào Huế học tập.

Viết tiếp giấc mơ từ những mất mát

Trong ngày khai giảng năm học mới, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát hiện thêm một tân thủ khoa ngành có hoàn cảnh mồ côi bố, mẹ. Đó là nữ sinh Phạm Thị Hậu (TP. Đà Nẵng), đạt 29 điểm và là thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn.

18 tuổi, Hậu trải qua hai lần mất mát tình thân, không gì bù đắp được. Năm lớp 5, mẹ em qua đời vì tai nạn. Bố lại mất sức lao động vì lâm bệnh nặng, Hậu về ở với người cậu ruột. Vừa bước vào lớp 11, người cha cũng vĩnh viễn rời xa em vì bệnh tật. Hậu chia sẻ: “Mồ côi bố mẹ là nỗi đau, mất mát lớn nhất cuộc đời. Nhưng sự việc đã an bài, không thể nào thay đổi. Thay vì bế tắc, em luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập và nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy văn để bố mẹ yên lòng nơi chín suối”.

Với hoàn cảnh của Hậu, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã kết nối hai anh chị cựu sinh viên Khoa Toán của trường trao suất học bổng cho em 10 triệu đồng. Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, giảng viên Khoa Ngữ văn của trường trao 2 suất học bổng cho hai tân thủ khoa là Bùi Thị Huệ và Phạm Thị Hậu mỗi suất 5 triệu đồng và chị Huỳnh Thị Ny, cựu sinh viên Khoa Ngữ văn của trường cũng trao hai suất học bổng cho hai em này, mỗi suất 500 ngàn đồng.

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế thông tin, kỳ tuyển sinh đại học của Đại học Huế năm nay có nhiều tân thủ khoa Đại học Huế, thủ khoa trường, ngành; trong đó, có những em có hoàn cảnh rất khó khăn. Các em Huệ, Hậu đều… nằm trong số đó. Trong ngày khai giảng năm học mới, những sinh viên có hoàn cảnh nói trên đã được Đại học Huế, các đơn vị đào tạo kết nối với doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng học bổng và những phần quà động viên về tinh thần, vật chất giúp các em trang trải chi phí trong quá trình học tập. Đại học Huế và các đơn vị đào tạo tiếp tục quan tâm, kết nối với các mạnh thường quân, doanh nghiệp trao học bổng, hỗ trợ để các em không còn đơn độc trong suốt quá trình các em học tập, thực hiện ước mơ của bản thân.