Nâng bước học trò giữa đại ngàn

Cô Hoàng Thanh Thúy (phải) chuẩn bị kỹ phục vụ công tác chuyên môn. Ảnh: Quỳnh Anh

Không khí tại Trường Tiểu học Hồng Vân dường như rộn rã hơn. Xen lẫn giữa tiếng nô đùa trong trẻo những giờ ra chơi là rạng rỡ niềm vui, yêu thương của giáo viên đồng nghiệp và học trò gửi gắm, để cô giáo Hoàng Thanh Thúy mang theo trong hành trình tuyên dương, chia sẻ câu chuyện nâng bước cho học sinh nơi bản làng biên cương A Lưới.

Tình yêu thương lặng thầm của “người mẹ thứ hai” Hoàng Thanh Thúy dành cho lớp lớp học trò bền bỉ gần 13 năm qua, chúng tôi đã được cô giáo Võ Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân chia sẻ bằng sự trân trọng. Thương con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi bản làng xa xôi còn nhiều khó khăn, sau khi ra trường, cô giáo Hoàng Thanh Thúy rời miền xuôi lên A Lưới, sát cánh cùng đồng nghiệp để nâng bước học trò.

“Học sinh nơi bản làng thiệt thòi so với những vùng thuận lợi hơn, một phần vì các em rất rụt rè, kỹ năng giao tiếp bị hạn chế. Vì vậy, trong các tiết dạy, các hoạt động, chúng tôi cố gắng ưu tiên phát triển kỹ năng giao tiếp cho các em” - cô giáo Hoàng Thanh Thúy bộc bạch. Để giúp học trò mạnh dạn, tự tin, cô Thúy chủ động tìm hiểu, nắm rõ hoàn cảnh gia đình, tâm tư của từng em, lắng nghe và đồng hành, trở thành người bạn thực sự để các em mở lòng. “Khi các em tin tưởng, mình mới gợi mở và dìu dắt các em vượt qua những điều khó nói với bố mẹ”, cô nhớ lại.

Hơn 13 năm gắn bó với ngôi trường vùng cao, bước chân của cô giáo Hoàng Thanh Thúy đã vượt suối, băng đồi, in dấu ở mọi bản làng. “Đứng lớp” học sinh toàn trường, nên cô Thúy nắm rõ hầu như toàn bộ hoàn cảnh của mỗi học trò, cha mẹ của các em để phối hợp với gia đình trong việc đồng hành, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn. Đối với học trò có hoàn cảnh cha mẹ đi làm ăn xa hoặc ly hôn, sống với ông bà nội, ngoại già yếu, hạn chế về kỹ năng chăm sóc trẻ, cô Thúy luôn gần gũi, động viên, trích lương mua tập vở, bánh, sữa, áo quần, giày dép; giờ ra chơi tranh thủ gội đầu, cắt tóc cho các em bằng tình thương của người mẹ.

Đối với học sinh khuyết tật đang theo học tại trường, cô Thúy dành nhiều yêu thương hơn nữa. Các em có thể tham gia bất cứ tiết học nào của cô giáo Thúy. “Tôi sẽ tổ chức riêng cho các em chơi trò chơi nhỏ hay vận động nhỏ để các em vừa vui chơi, vừa hòa nhập được môi trường giáo dục trong nhà trường” - cô Thúy chia sẻ.

Ngoài giờ lên lớp hoặc các dịp hè, cô thường xuyên đến tận nhà đón học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà mình kèm cặp bổ sung kiến thức, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giúp các em tự tin và tiến bộ.

Thành tích của cô giáo Hoàng Thanh Thúy được ghi nhận qua nhiều bằng khen; trong đó, năm 2024, cô vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng với cô, điều quý giá nhất là thấy các em tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội.