Lấy hạnh phúc của dân làm động lực

Những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Vinh Hiền động viên ngư dân trước chuyến ra khơi bám biển sản xuất.

Điểm tựa

Khi những con thuyền ngư dân đã ra khỏi cửa Tư Hiền an toàn, để bắt đầu một chuyến khai thác thủy sản mới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vinh Hiền (đóng quân trên địa bàn xã Vinh Lộc) yên tâm hạ chiếc ống nhòm xuống khỏi tầm mắt. Những người lính sải bước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc bờ biển. Đây là hình ảnh thân thuộc khiến người dân, đặc biệt là ngư dân trên địa bàn vững lòng.

Ông Nguyễn Quang Khải, Chi hội trưởng Chi hội Nghề cá biển Vinh Hiền bộc bạch: Đối với người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt trên biển, có không ít nỗi lo. Đó là nguy hiểm khi gặp giông tố bất ngờ; cửa biển bị cát bồi lắng, tàu thuyền vào ra không đúng luồng lạch gặp tai nạn, vấn nạn tàu giã cào tận diệt nguồn lợi thủy sản...

“Nhưng những nỗi lo của người dân vùng biển đã được lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng gánh vác. Những năm qua, khi ngư dân gặp sự cố trên biển, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn kịp thời có mặt để ứng cứu, là điểm tựa vững chắc để ngư dân trên địa bàn yên tâm vươn khơi phát triển kinh tế. Mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc sống giữa biển, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Khải nói.

Mới đây, ngày 18/8, tàu cá của ngư dân Phan Thêm đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, cách bờ kè cửa Tư Hiền không xa, gặp sóng to gió lớn khiến tàu bị trôi neo, va đập vào bờ kè chắn sóng nên bị chìm. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với các lực lượng chức năng huy động tàu cá của ngư dân tổ chức cứu nạn, đưa ông Thêm vào bờ an toàn. Đơn vị tiếp tục cử lực lượng phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Vinh Lộc và ngư dân trên địa bàn tổ chức trục vớt tàu bị nạn, máy móc thiết bị và ngư lưới cụ; qua đó thắt chặt tình cảm tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, thắt chặt tình quân - dân đoàn kết.

Dân tin

Niềm tin của người dân ngày càng vững chắc khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tích cực, kiên quyết thực hiện công tác phòng, chống tàu giã cào hoạt động sai tuyến, “trả lại” bình yên cho những làng chài. Chỉ trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2026, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã chủ trì bắt 5 tàu giã cào và xử lý theo quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các anh nhận được sự ủng hộ hết lòng của ngư dân. “Người dân cung cấp thông tin và sẵn sàng phối hợp khi đơn vị huy động tàu thuyền, con người. Bà con đã điều khiển phương tiện, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ truy đuổi, bắt giữ các tàu cá vi phạm”, Trung tá Bùi Văn Bền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền chia sẻ.

Không chỉ làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Vinh Hiền luôn đồng hành với người dân trên địa bàn trong các chương trình an sinh xã hội. Điển hình, từ đầu năm 2026 đến nay, ban chỉ huy đơn vị đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ giúp công tháo dỡ, xây dựng 16 ngôi nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do chính quyền địa phương triển khai.

“Khoe” ngôi nhà khang trang còn thơm mùi vôi vữa, ông Lê Khánh (thôn Đông Dương, xã Vinh Lộc) bày tỏ lòng biết ơn: “Khi được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình tôi vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền lại tận tình giúp công tháo dỡ nhà cũ, xây dựng một số hạng mục. Từ nay đã ổn định nơi ở, gia đình tôi yên tâm tập trung phát triển kinh tế để không phụ tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ đã nhận được”.

Hôm Trung tá Bùi Văn Bền và Đại úy Trương Minh Vương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vinh Hiền trở lại nhà của anh Huỳnh Đành thuộc diện “xóa nhà tạm, nhà dột nát” được cán bộ, chiến sĩ biên phòng đơn vị giúp công tháo dỡ, xây móng…, ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, âm thanh thi công rộn ràng. Nắm chặt tay những người lính biên phòng, anh Đành xúc động bày tỏ niềm hạnh phúc an cư. Trung tá Bùi Văn Bền nói: “Hạnh phúc của dân là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ và tập thể đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.