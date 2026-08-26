Lan tỏa giá trị Trường học hạnh phúc

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ "Em hạnh phúc" tại Trường Tiểu học Thuận Lộc

Khóa đào tạo do Tiến sĩ Edith Favoreu, Chủ tịch Quỹ Eurasia (Thụy Sĩ) cùng đội ngũ đào tạo, điều phối của Học viện Eurasia và Quỹ Eurasia trực tiếp dẫn dắt, với sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Đội ngũ cốt cán được thực hành điều phối, quan sát, trao đổi, phản hồi và nhìn lại những trải nghiệm trong quá trình học tập. Nội dung tập huấn không chỉ trang bị phương pháp tổ chức các hoạt động mà hướng đến hình thành năng lực lắng nghe, kết nối, tạo dựng môi trường học tập tích cực và đồng hành với giáo viên, học sinh trong quá trình xây dựng Trường học hạnh phúc.

Đội ngũ được đào tạo sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để tiếp tục lan tỏa và hỗ trợ quá trình triển khai tại các trường. Qua đó, Trường học hạnh phúc không dừng ở một hoạt động hay phong trào riêng lẻ mà từng bước được lồng ghép vào đời sống, quản trị và các hoạt động giáo dục của mỗi cơ sở.

Trước đó, dự án “Trường học hạnh phúc, giai đoạn 2025-2028” do Quỹ Fondation Eurasia tài trợ trị giá trên 2,8 tỷ đồng đã được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận.

Mục đích của dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại thành phố thông qua việc tăng cường năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong lĩnh vực giáo dục hạnh phúc, giáo dục xã hội - cảm xúc, giáo dục hòa nhập và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tích cực và hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện người học và định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.