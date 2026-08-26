  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/08/2026 16:13

Lan tỏa giá trị Trường học hạnh phúc

HNN.VN - Từ ngày 25-27/8, chương trình đào tạo chuyên sâu tập huấn viên Trường học hạnh phúc năm học 2026-2027 được tổ chức tại Huế, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đưa tinh thần và các giá trị của Trường học hạnh phúc vào triển khai tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Học cách yêu cơ thể để hạnh phúc hơnNuôi dưỡng cảm xúc - xây dựng trường học hạnh phúc Hiệu quả từ Dự án “Trường học hạnh phúc”

 Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ "Em hạnh phúc" tại Trường Tiểu học Thuận Lộc

Khóa đào tạo do Tiến sĩ Edith Favoreu, Chủ tịch Quỹ Eurasia (Thụy Sĩ) cùng đội ngũ đào tạo, điều phối của Học viện Eurasia và Quỹ Eurasia trực tiếp dẫn dắt, với sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Đội ngũ cốt cán được thực hành điều phối, quan sát, trao đổi, phản hồi và nhìn lại những trải nghiệm trong quá trình học tập. Nội dung tập huấn không chỉ trang bị phương pháp tổ chức các hoạt động mà hướng đến hình thành năng lực lắng nghe, kết nối, tạo dựng môi trường học tập tích cực và đồng hành với giáo viên, học sinh trong quá trình xây dựng Trường học hạnh phúc.

Đội ngũ được đào tạo sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để tiếp tục lan tỏa và hỗ trợ quá trình triển khai tại các trường. Qua đó, Trường học hạnh phúc không dừng ở một hoạt động hay phong trào riêng lẻ mà từng bước được lồng ghép vào đời sống, quản trị và các hoạt động giáo dục của mỗi cơ sở.

Trước đó, dự án “Trường học hạnh phúc, giai đoạn 2025-2028” do Quỹ Fondation Eurasia tài trợ trị giá trên 2,8 tỷ đồng đã được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận.

Mục đích của dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại thành phố thông qua việc tăng cường năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong lĩnh vực giáo dục hạnh phúc, giáo dục xã hội - cảm xúc, giáo dục hòa nhập và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tích cực và hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện người học và định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Lan tỏagiá trịtrường họchạnh phúc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27/8

Trang 3, trong bài “Huế sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9”, tác giả Hữu Phúc thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), Huế dự kiến đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch. Dịp này, đường dây nóng (0234.3828288) của Sở Du lịch duy trì hoạt động 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của du khách. Bài viết đồng thời thông tin đến bạn đọc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn được tổ chức.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27 8
Lan tỏa tình yêu đất nước và cảm xúc tự hào

Tối 23/8, tại Khu đô thị Vạn Phúc City, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lan tỏa tình yêu đất nước và cảm xúc tự hào
Để báo Đảng đến đúng đối tượng và lan tỏa trong bối cảnh mới

Ba mươi năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là chặng đường đủ dài để nhìn lại kết quả và, quan trọng hơn, đặt lại vấn đề về phương thức đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong một môi trường truyền thông đã thay đổi căn bản.

Để báo Đảng đến đúng đối tượng và lan tỏa trong bối cảnh mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top