Phố đêm “sợ” tiếng ồn

Kinh tế đêm được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng. Ảnh: NQ

Đến nay, các tuyến phố đêm ở Huế đã được hình thành và mới nhất là việc định hướng không gian phố đêm ven sông Như Ý đã được đặt ra. Với kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, dự án ban đầu được lên kế hoạch khởi động từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, vì lý do đợi hoàn chỉnh thủ tục, đến nay, dự án chưa được khởi động.

Nhưng dù nóng lòng chờ đợi thì việc dự án triển khai sớm hay muộn không quan trọng bằng câu hỏi: Liệu khi hình thành, phố đêm ven sông Như Ý có gì khác, có gì đặc biệt so với phố đêm ở khu phố Tây, hay ở phố đêm Hai Bà Trưng mà Huế đã có?

Tại cuộc lấy ý kiến người dân cách đây chưa lâu, bên cạnh niềm vui đón đợi dự án, một trong những băn khoăn của người dân và đơn vị làm lưu trú là “nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn của phố đêm sẽ ảnh hưởng đến du khách và sinh hoạt của người dân”.

Thực tế cho thấy, khi các khu phố đêm ở Huế hình thành, việc ô nhiễm tiếng ồn đã thấy rõ, như tại phố đêm ở khu phố Tây là tình trạng hàng quán mở nhạc quá lớn, quá khuya; các dịch vụ quá ồn ào. Và sự được, mất cũng bộc lộ rõ: Khi phố đêm huyên náo thu hút lượng lớn giới trẻ Huế và khách nội địa thì một lượng lớn du khách quốc tế, vốn thích sự yên tĩnh, lại rời đi.

Không chỉ là băn khoăn đơn lẻ dành cho phố đêm ven sông Như Ý, việc người dân và các cơ sở lưu trú lo ngại phố đêm gây ồn đang đặt ra vấn đề rộng hơn cho Huế khi định hướng phát triển kinh tế đêm.

Trong xu hướng phát triển du lịch hiện đại, kinh tế đêm đang trở thành “mảnh đất vàng”, đóng góp từ 5 - 8% GDP tại các đô thị lớn và chiếm tới 70% tổng doanh thu của ngành du lịch. Trong đó, các nguồn doanh thu trụ cột từ dịch vụ ẩm thực với chuỗi hoạt động ăn uống, giải khát từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau đóng góp tỷ trọng doanh thu cao nhất. Dịch vụ vui chơi và giải trí, bao gồm các chương trình nghệ thuật, âm nhạc, lễ hội và điểm tham quan về đêm, được ví như thỏi nam châm thu hút mức chi tiêu lớn nhất từ du khách. Việc gia tăng các trải nghiệm đêm cũng giúp kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao công suất phòng và kích cầu bán lẻ tại các trung tâm đô thị.

Tại Việt Nam, kinh tế đêm ước tính đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch cho TP. Hồ Chí Minh. TP. Hà Nội cũng đã vào top 15 điểm đến có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới nhờ sự kết hợp độc đáo giữa phố cổ truyền thống, các không gian âm nhạc hiện đại và ẩm thực. Kinh tế đêm cũng mang lại nguồn thu khổng lồ cho các siêu đô thị, tiêu biểu như New York (thu về hơn 35 tỷ USD/năm) hay London (đạt khoảng 26 tỷ bảng Anh/năm).

Nhưng Huế, với đặc thù đô thị cổ, kinh tế đêm ở đây phải như thế nào, để không giống và không thể giống với Bangkok của Thái Lan (dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới với các khu phố đi bộ nhộn nhịp, chợ đêm tấp nập và cuộc sống về đêm không ngủ tại các tụ điểm giải trí); với Las Vegas của Mỹ (nổi tiếng toàn cầu với các sòng bạc xa hoa, hộp đêm khổng lồ và các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ) hay Berlin của Đức (biểu tượng văn hóa đêm của châu Âu với hệ thống câu lạc bộ âm nhạc điện tử đẳng cấp và các quán bar hoạt động xuyên đêm).

Có lẽ không ít người đang ước Huế phải ồn ào hơn, “bùng nổ” hơn. Nhưng với một thành phố cổ kính nhỏ nhắn vốn phù hợp với sự yên tĩnh, đây là một giá trị cạnh tranh đặc biệt của Huế. Bởi vậy, phát triển kinh tế đêm ở Huế nhưng không ồn là kim chỉ nam mà Huế cần bình tĩnh xem xét, để xây dựng một chiến lược bài bản cho kinh tế đêm: Ở đâu được ồn ào, ở đâu không được ồn ào, thay vì vội vàng hình thành những mảng phố đêm có vẻ như còn cảm tính, rời rạc, “chắp vá” như hiện nay.