Du lịch lan tỏa động lực tăng trưởng

Khách quốc tế đến tham quan Đại Nội Huế.

Tăng lượng khách, nâng mức chi tiêu

Trong bối cảnh cả nước đang dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, du lịch Huế đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, tăng 35,5%; khách lưu trú đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 24%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Mới đây, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027 - 2030.

Kịch bản xây dựng nhiều phương án cho năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030, nhằm ứng phó với biến động thị trường quốc tế, khả năng phục hồi của hàng không và sự dịch chuyển các dòng khách. Điểm đáng chú ý là, trong hệ thống chỉ tiêu dành cho 11 địa phương trọng điểm, Huế được giao mục tiêu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 31,5% so với năm 2025. Chỉ tiêu này đặt Huế trước yêu cầu đóng góp lớn hơn vào mục tiêu tăng trưởng chung của ngành.

Với mục tiêu 2,5 triệu lượt khách Bộ VH,TT&DL giao, Huế còn 3 tháng cuối năm để thu hút thêm 600.000 lượt khách quốc tế. Mục tiêu này có cơ sở để phấn đấu khi mùa cao điểm khách quốc tế ở Huế bắt đầu từ cuối tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm này cũng trùng với mùa mưa lũ, tạo thêm thách thức cho việc tổ chức và khai thác khác.

Về lâu dài, một điểm đến có thể đối mặt với giới hạn về khả năng tăng lượng khách ở một thời điểm nhất định. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2026, khi triển khai nhiệm vụ của ngành du lịch, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh quan điểm: không chỉ tăng về số lượng mà còn phải tăng về chất, trong đó nâng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú là những yếu tố quan trọng.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng, dù Huế đã có những bước tiến về lượng khách, nhưng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh cũng đặt ra bài toán mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, tránh phụ thuộc quá nhiều về dòng khách di sản. Trong nhiều năm qua, du lịch Huế chủ yếu dựa vào hệ thống di sản và các sản phẩm gắn với di sản, trong khi khách tham quan di sản thuần túy thường có mức chi tiêu chưa cao, lưu trú ngắn ngày và tỷ lệ quay trở lại còn hạn chế.

Tại hội nghị Lữ hành Huế 2026 diễn ra hồi tháng 9, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chỉ ra những hạn chế trong khai thác dòng khách tàu biển, khi dư địa chi tiêu chưa được khai thác đầy đủ. Theo bà Trà, dòng khách tàu biển có thời gian lưu lại ngắn, vì vậy điểm đến cần tạo điều kiện để khách chi tiêu thuận tiện. Đó có thể là sản phẩm thủ công có nguồn gốc rõ ràng, trải nghiệm ẩm thực ngắn gọn, quà tặng dễ mang theo, thanh toán không tiền mặt, giao hàng về tàu và điểm mua sắm đạt chuẩn. Nếu chỉ tập trung đưa khách đi tham quan mà thiếu những điểm mua sắm phù hợp, nguồn chi tiêu của du khách sẽ khó được giữ lại nhiều hơn cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương.

Để du lịch tạo động lực tăng trưởng

Thực tế, phát triển du lịch - dịch vụ không chỉ tạo doanh thu cho riêng ngành du lịch mà còn kéo theo nhu cầu ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Đơn cử, một nhóm du khách ở lại Huế thêm một đêm không chỉ tạo thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú, mà còn phát sinh nhu cầu về nhà hàng, vận tải, mua sắm, tham quan, biểu diễn nghệ thuật…

Ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, du lịch có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa rộng. Một mặt, du lịch kích thích các ngành cung ứng đầu vào như nông nghiệp, vận tải, năng lượng, xây dựng, công nghệ và tài chính. Mặt khác, ngành này có thể mở rộng kết nối với thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, giải trí và kinh tế đêm. Nếu chuỗi liên kết được tổ chức tốt, doanh thu du lịch không chỉ tập trung ở khu vực đô thị trung tâm hay một số điểm di sản, mà còn đến được với doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở dịch vụ, hộ kinh doanh, nghệ nhân, người lao động và cộng đồng dân cư.

Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành du lịch và thành phố, trọng tâm cần chuyển từ tăng lượng sang tăng giá trị. Không chỉ thu hút thêm khách, điều quan trọng là tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và để dòng tiền từ du lịch đi đến nhiều khu vực của nền kinh tế hơn.

Thành phố cần xây dựng hệ sản phẩm đa dạng trên nền tảng di sản. Đặc biệt, kinh tế đêm cần được đặt trong chuỗi sản phẩm kéo dài thời gian trải nghiệm và chi tiêu của khách. Huế có thể nghiên cứu hình thành các tổ hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực và mua sắm, kết nối với các show diễn văn hóa, sản phẩm thủ công, đặc sản và không gian phố đi bộ. Ngoài ra, thành phố cần chủ động thu hút nhà đầu tư lớn vào hệ thống lưu trú mang thương hiệu quốc tế, trung tâm hội nghị, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí…

Muốn giá trị từ du lịch ở lại nhiều hơn trong nền kinh tế địa phương, cần phát triển mạng lưới cung ứng tại chỗ. Các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành cần tăng sử dụng nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công và dịch vụ do doanh nghiệp địa phương cung cấp. Khi mối liên kết này được mở rộng, doanh thu du lịch sẽ đến được với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân hơn thay vì chỉ tập trung ở một số đơn vị lớn hoặc chảy ra ngoài qua các chuỗi cung ứng ngoài địa phương.

Phát triển du lịch Huế không thể chỉ là câu chuyện riêng của ngành du lịch mà cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển kinh tế thành phố. Ở đó có sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và cộng đồng doanh nghiệp. Khi khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mỗi khoản chi tiêu kết nối được với nhiều chủ thể trong nền kinh tế, giá trị của du lịch sẽ không dừng lại ở hững con số về lượt khách. Đó mới thực sự là biến lợi thế du lịch thành động lực tăng trưởng thực chất cho thành phố.