Theo đuổi âm nhạc từ những năm tháng học trò

Guitarist Nguyễn Xuân Minh

Nuôi dưỡng đam mê

Từng tiếp xúc với piano, guitar từ những năm tiểu học, nhưng phải đến cuối cấp hai, đầu cấp ba, cảm hứng từ ba và ông nội mới thôi thúc Nguyễn Xuân Minh thực sự tìm tòi, gắn bó với cây đàn guitar.

Minh có thể nghe từ hip-hop, nhạc điện tử đến cổ điển hay nhạc nhẹ. Bạn bè thường gọi cậu là “Shazam (một ứng dụng tìm kiếm nhạc) chạy bằng cơm” bởi sự tò mò và khả năng nhận diện nhiều giai điệu khác nhau. Gu âm nhạc của Minh liên tục thay đổi qua từng giai đoạn. Trong đó, WIM (Thái Lan) và Keshi (Mỹ gốc Việt) là hai nghệ sĩ cậu yêu thích, phần nào gợi mở hình mẫu nghệ sĩ đa năng mà Minh hướng đến.

Những năm tháng tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế là quãng thời gian Minh có cơ hội kết nối với nhiều người cùng chung tình yêu âm nhạc. Thông qua câu lạc bộ âm nhạc và các hoạt động văn nghệ, cậu cùng bạn bè góp phần xây dựng sân chơi dành cho những người trẻ có chung sở thích. Với Minh, đó không chỉ là cách thỏa mãn đam mê mà còn là cơ hội để chứng minh sự nghiêm túc của bản thân với âm nhạc.

“Mình nghĩ đó là những gì có thể làm để gia đình và mọi người thấy được mình đam mê, nghiêm túc với âm nhạc đến mức nào; cũng là cột mốc đáng nhớ với mình mãi về sau”, Minh chia sẻ.

Môi trường Quốc Học cũng giúp Minh có cái nhìn rộng hơn về việc theo đuổi nghệ thuật. Cậu nhận ra không nhất thiết phải biến âm nhạc thành công việc hay lựa chọn con đường chuyên nghiệp mới có thể chứng minh tình yêu dành cho nó.

Khẳng định cùng âm nhạc

Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh vào TP. Hồ Chí Minh theo học ngành Hệ thống điều khiển và Tự động hóa tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Cũng tại đây, cơ duyên đưa cậu đến với THEMÈO bắt đầu từ những lần gặp gỡ, trò chuyện và chơi nhạc cùng các thành viên tại một quán cà phê nhỏ. Mối liên kết dần hình thành khi Đạt, tay trống của ban nhạc, ngỏ lời mời Minh tham gia đóng MV cho một ca khúc mới.

Xuân Minh cùng THEMÈO tham gia sự kiện Musicaland.

Hiện đảm nhận vai trò guitarist, Minh không chỉ tham gia biểu diễn mà còn góp sức vào quá trình lên ý tưởng, sản xuất và kiểm soát chất lượng các sản phẩm âm nhạc. Đây cũng là phần công việc khiến cậu hứng thú nhất. Với Minh, việc được đóng góp công sức và chất xám vào những sáng tác, bản phối mang lại trải nghiệm khác biệt so với việc đơn thuần đứng trên sân khấu.

Môi trường làm nhạc cùng THEMÈO giúp Minh tiếp cận âm nhạc ở góc độ chuyên nghiệp hơn, từ tư duy sáng tạo, cách phối hợp đến thái độ làm việc. Với cá tính của mình, Minh luôn tìm tòi, thử nghiệm những màu sắc mới.

Chức vô địch chương trình HOZO 2024 là dấu mốc đáng nhớ của THEMÈO. EP “Yên (tâm)” và ca khúc “Radio” cũng giúp ban nhạc được nhiều người biết đến hơn. Bên cạnh đó, Musicaland 2025 đánh dấu một cột mốc biểu diễn đáng nhớ khi THEMÈO lần đầu xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Điều đó càng khuyến khích Minh vượt lên vai trò là một guitarist. Cậu đang thử sức với công việc phòng thu, từ thu âm đến hậu kỳ âm thanh. Minh cũng bắt đầu sáng tác và tự sản xuất những sản phẩm của riêng mình, mong muốn một ngày có thể giới thiệu âm nhạc mang dấu ấn cá nhân đến công chúng. Đây là hướng đi mà Minh muốn đầu tư nhiều hơn trong tương lai.

Xa hơn, Minh hy vọng có đủ kinh nghiệm và năng lực để trở về biểu diễn tại quê hương, kết nối với khán giả Huế và góp thêm những sắc màu mới cho đời sống âm nhạc nơi đây.