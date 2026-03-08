Làm đẹp trở thành kỹ năng của người trẻ

Học viên thực hành các bước make-up đã được học trong một buổi học trang điểm cá nhân. Ảnh: Quỳnh Ngân

Để tự tin hơn

Các lớp trang điểm cá nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều, từ các khóa học trực tuyến cho đến lớp học trực tiếp tại studio của các thợ trang điểm chuyên nghiệp.

Nguyễn Phước Mai Thảo, 27 tuổi, nhân viên truyền thông của một công ty tại TP. Huế cho biết, cô bắt đầu học trang điểm qua một khóa online kéo dài bốn tuần. “Trước đây mình trang điểm khá ngẫu hứng, xem video rồi làm theo. Nhưng mỗi lần ra ngoài ánh sáng thật lại thấy lớp nền không hợp hoặc màu son khiến gương mặt bị tối. Sau khóa học, mình hiểu da mình thuộc tông ấm, hợp với các màu cam đất và nâu hồng. Từ đó mình tự tin hơn khi đi làm hay gặp đối tác”, Mai Thảo chia sẻ.

Theo Mai Thảo, học online giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Các bài học được quay chi tiết, người học có thể xem lại nhiều lần, đồng thời gửi hình bài thực hành để giảng viên nhận xét và góp ý.

Không chỉ nữ giới, nhiều bạn nam cũng bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc và tạo hình gương mặt. Một số lớp học trang điểm cá nhân hiện nay còn thiết kế nội dung riêng cho nam, tập trung vào lớp nền tự nhiên, chỉnh sửa khuyết điểm da và tạo diện mạo gọn gàng khi xuất hiện trước ống kính hoặc trong môi trường làm việc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những video ghi lại hành trình “trước và sau khi học trang điểm” của các bạn trẻ thu hút hàng triệu lượt xem. Qua từng bước luyện tập, nhiều người nhận ra sự thay đổi không chỉ ở diện mạo mà còn ở phong thái và sự tự tin.

Các chuyên gia về hình ảnh cá nhân cho rằng việc học trang điểm giúp người trẻ hiểu rõ gương mặt của mình. Khi biết điểm mạnh, điểm cần điều chỉnh, họ sẽ chọn được phong cách phù hợp thay vì chạy theo trào lưu.

Trong môi trường công việc hiện đại, diện mạo gọn gàng, chỉn chu đôi khi tạo ấn tượng tích cực ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy, nhiều bạn trẻ xem việc học trang điểm như một kỹ năng hỗ trợ cho hành trình nghề nghiệp.

Mỗi gương mặt một phong cách

Theo các thợ trang điểm chuyên nghiệp, mục tiêu của các khóa học hiện nay là giúp mỗi người nhận ra nét riêng của mình.

Chuyên gia Trương Thị Quỳnh Ngân, người có hơn 7 năm làm nghề trang điểm tại TP. Huế cho biết, nhu cầu học trang điểm cá nhân tăng mạnh trong khoảng ba năm gần đây.

“Trước kia khách thường tìm đến khi cần trang điểm cho sự kiện, tiệc tùng. Bây giờ nhiều bạn trẻ đăng ký học để tự làm đẹp mỗi ngày. Họ muốn hiểu tông da, dáng mắt, dáng môi của mình để chọn cách trang điểm phù hợp”, Ngân nói.

Một trong những sai lầm phổ biến của người mới học trang điểm là chạy theo các xu hướng đang thịnh hành trên mạng. Mỗi gương mặt có cấu trúc khác nhau, vì vậy phong cách trang điểm cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

“Người có gương mặt tròn nên chú trọng tạo khối nhẹ để gương mặt gọn hơn. Người có mắt một mí cần chọn cách tán màu và kẻ viền giúp đôi mắt sâu hơn. Với người có làn da nhiều khuyết điểm, lớp nền cần mỏng và kỹ thuật che phủ phải tinh tế…”, Ngân cho biết thêm.

Trong các lớp học trực tiếp tại studio, học viên thường được hướng dẫn trên chính gương mặt của mình. Giảng viên sẽ phân tích từng đặc điểm nhỏ, từ dáng chân mày, chiều dài lông mi cho đến màu sắc phù hợp với trang phục thường ngày.

Một số khóa học còn hướng dẫn cách xây dựng “bộ trang điểm cá nhân tối giản”, tránh mua quá nhiều sản phẩm không cần thiết. Chỉ với vài món cơ bản như kem nền, bảng phấn mắt, son và cọ trang điểm, người học đã có thể tạo nhiều phong cách khác nhau.

Theo chuyên gia trang điểm Quỳnh Ngân, xu hướng trang điểm hiện nay thiên về tự nhiên. Lớp nền mỏng, màu mắt nhẹ nhàng, son môi tươi tắn giúp gương mặt trông khỏe khoắn và gần gũi hơn.

Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học cho biết, họ cảm thấy chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân. Mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, chỉ cần 10 đến 15 phút là đủ để tạo diện mạo tươi tắn và tự tin.