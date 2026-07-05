Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Brazil

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tại buổi làm việc với Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil–Việt Nam. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc gặp, làm việc với Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil-Việt Nam; Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam; Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) và Đảng Lao động Brazil (PT). Các cuộc gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở.

Sáng 13/8, tại Tòa nhà Quốc hội Brazil , Đoàn đã làm việc với Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil -Việt Nam. Chủ tịch Nhóm Márcio Honaiser nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hồng Quang và các thành viên Đoàn; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và coi đây là cơ hội tiếp tục duy trì, thúc đẩy đối thoại, giao lưu giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng, lợi thế để bổ trợ cho nhau. Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng tại Đông Nam Á, có thể là cầu nối để Brazil tăng cường hợp tác với ASEAN; trong khi Brazil có thể góp phần thúc đẩy kết nối của Việt Nam với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và khu vực Nam Mỹ.

Đồng chí Lê Hồng Quang đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Márcio Honaiser và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil -Việt Nam; khẳng định ngoại giao nghị viện là kênh quan trọng góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy chính trị và hỗ trợ Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Đồng chí đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi giữa các cơ quan lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát; mở rộng giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, các nhóm nghị sĩ chuyên môn và các địa phương hai nước.

Về hợp tác kinh tế, hai bên cho rằng kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược. Đồng chí Lê Hồng Quang đề nghị Quốc hội Brazil , nhất là Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil-Việt Nam, tiếp tục ủng hộ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, logistics và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với MERCOSUR.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã gặp, làm việc với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam và Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB). Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy tình cảm hữu nghị đã được vun đắp trong nhiều năm, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo thêm những điểm kết nối mới, góp phần củng cố nền tảng xã hội và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil.

Tại cuộc làm việc với PCdoB, đồng chí Lê Hồng Quang gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Đảng Luciana Santos và toàn thể lãnh đạo, đảng viên PCdoB; chúc mừng PCdoB nhân dịp kỷ niệm 104 năm Ngày thành lập; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ chí tình mà PCdoB và nhân dân Brazil đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo PCdoB bày tỏ những tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam; đánh giá những bài học từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam có ý nghĩa tham khảo và là nguồn cảm hứng đối với cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội tại Brazil . Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác khoa học-công nghệ, coi đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Ngày 14/8, Đoàn tiếp tục chương trình làm việc với Đảng Lao động Brazil (PT). Phía PT khẳng định quan hệ Brazil-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đang tiếp tục được tăng cường với nhiều cơ hội mới, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lula da Silva tháng 3/2025; đánh giá cao cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Quang thông tin khái quát về tình hình Việt Nam và những kết quả đạt được trong quá trình phát triển đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Brazil dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lula, nhất là trong phục hồi và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao vị thế Brazil trên trường quốc tế và thúc đẩy đoàn kết, hợp tác giữa các nước đang phát triển. Hai bên trao đổi về tình hình khu vực Mỹ Latinh, những thách thức hiện nay, đồng thời chia sẻ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, trao đổi kinh nghiệm phát triển, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phối hợp trên các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với MERCOSUR; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như khoa học-công nghệ, công nghiệp vũ trụ, hàng không và giao lưu bóng đá, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

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