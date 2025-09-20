Khen thưởng các vận động viên khuyết tật đạt thành tích cao

Tất cả VĐV tham dự đều đạt huy chương

Tại giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật 2025 (7-14/9 tại TP. Hồ Chí Minh), TP. Huế tham dự 6 VĐV và 2 HLV (1 HLV đi theo trực tiếp, 1 HLV hướng dẫn từ xa) ở 2 môn: bơi và cờ vua.

Quá trình tranh tài, tất cả 6 VĐV của TP. Huế đều giành huy chương, cụ thể, ở môn bơi: Nguyễn Thái Dương (HCĐ 50m bướm, HCĐ 50m ngửa và HCV 50m tự do); Lê Hiệu (HCĐ 100m bướm); Trần Văn Luân (HCĐ 50m ếch). Ở môn cờ vua: Võ Văn Duy – Lê Quang Tuyến (HCĐ đồng đội cờ nhanh); Võ Văn Duy – Hoàng Xuân Thứ (HCĐ đồng đội cờ chớp).

Đáng chú ý, tấm HCV 50m tự do ở môn bơi của VĐV Nguyễn Thái Dương đã tạo nên những kỳ vọng về sự trở lại của thể thao người khuyết tật Huế sau nhiều năm chưa giành được thành tích cao nhất ở sân chơi này.

