  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Khen thưởng các vận động viên khuyết tật đạt thành tích cao

ClockChủ Nhật, 21/09/2025 14:55
HNN.VN - Sáng 21/9, Hội người khuyết tật – Bảo trợ người khuyết tật & trẻ mồ côi (ADSDO) tổ chức khen thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích tại giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật 2025.

Huế giành nhiều huy chương tại giải thể thao người khuyết tật Quốc gia 2025Tập huấn môn bơi cho HLV và VĐV khuyết tật Việt Nam

 Tất cả VĐV tham dự đều đạt huy chương

Tại giải vô địch Quốc gia thể thao người khuyết tật 2025 (7-14/9 tại TP. Hồ Chí Minh), TP. Huế tham dự 6 VĐV và 2 HLV (1 HLV đi theo trực tiếp, 1 HLV hướng dẫn từ xa) ở 2 môn: bơi và cờ vua.

Quá trình tranh tài, tất cả 6 VĐV của TP. Huế đều giành huy chương, cụ thể, ở môn bơi: Nguyễn Thái Dương (HCĐ 50m bướm, HCĐ 50m ngửa và HCV 50m tự do); Lê Hiệu (HCĐ 100m bướm); Trần Văn Luân (HCĐ 50m ếch). Ở môn cờ vua: Võ Văn Duy – Lê Quang Tuyến (HCĐ đồng đội cờ nhanh); Võ Văn Duy – Hoàng Xuân Thứ (HCĐ đồng đội cờ chớp).

Đáng chú ý, tấm HCV 50m tự do ở môn bơi của VĐV Nguyễn Thái Dương đã tạo nên những kỳ vọng về sự trở lại của thể thao người khuyết tật Huế sau nhiều năm chưa giành được thành tích cao nhất ở sân chơi này.

Tại buổi trao thưởng, thông qua ADSDO, ông Võ Sĩ Đàn – Chủ tịch Hội Việt Nam liên đới tại Pháp đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng cho các sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: VĐV khuyết tật Huếngười khuyết tậtgiải thể thao người khuyết tậtVĐVbơicờ vua
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người khuyết tật học nghề: Khó khăn nhưng nhiều hy vọng

Đào tạo nghề cho người khuyết tật là một lĩnh vực đặc thù bởi họ có những khiếm khuyết ở các chức năng khác nhau, đòi hỏi phải có những phương pháp dạy nghề linh hoạt phù hợp với khả năng của từng đối tượng.

Người khuyết tật học nghề Khó khăn nhưng nhiều hy vọng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top