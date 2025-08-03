Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành chiến thắng lịch sử

Nguồn: AP

Truyền thông Mỹ dẫn các kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Cụ thể, tính đến 13h00 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ được dự báo giành được 53 ghế tại Thượng viện gồm 100 ghế, đảng Cộng hòa có 41 ghế. Tại Hạ viện, đảng Dân chủ được dự báo giành được 206 ghế và đang tiến gần đến mốc 218 ghế cần thiết để chính thức nắm thế đa số. Đảng Cộng hòa giành được 123 ghế. Trong cuộc đua thống đốc bang, đảng Dân chủ được dự báo nắm giữ được 24 ghế, trong khi con số này của đảng Cộng hòa là 18.

Phát biểu trên kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump dành lời khen hiếm hoi cho đối thủ chính trị khi nhận xét đảng Dân chủ đã “làm tốt” và “chiến đấu hết mình” trong cuộc bầu cử.

Đảng Dân chủ ghi nhận nhiều chiến thắng

Trước đó, theo dự báo của hãng tin AP, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư tại bang Virginia, đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Bert Mizusawa, một thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu, từng tham chiến tại Afghanistan.

Ông Warner từng giữ chức Thống đốc Virginia trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2008. Hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông thuộc nhóm 8 nghị sĩ được thông báo về việc khởi đầu cuộc xung đột với Iran và từng chỉ trích quyết định phát động chiến tranh của Tổng thống Donald Trump.

Chiến thắng của ông Warner diễn ra tại Virginia, bang có số lượng nhân viên liên bang thuộc nhóm cao nhất nước Mỹ. Đây cũng là lực lượng chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách cắt giảm biên chế chính phủ của Tổng thống Trump trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Tại Georgia, CNN và AP dự báo Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff tái đắc cử sau khi vượt qua ứng viên đảng Cộng hòa Mike Collins, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Georgia được xem là một trong những địa bàn quan trọng đối với nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ. Ông Ossoff là ứng viên đảng Dân chủ duy nhất tranh cử tại một bang mà Tổng thống Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Dù được đánh giá đối mặt với nhiều khó khăn từ đầu chu kỳ bầu cử, ông Ossoff đã huy động được nguồn kinh phí tranh cử vượt xa đối thủ, đồng thời thu hút sự chú ý trên toàn quốc thông qua chiến dịch chỉ trích các chính sách của Tổng thống Trump.

Đảng Dân chủ cũng ghi nhận hàng loạt chiến thắng khác tại Thượng viện. Ông Cory Booker tái đắc cử tại New Jersey sau khi đánh bại ứng viên Cộng hòa Justin Murphy; ông Chris Coons giành chiến thắng tại Delaware trước Mike Katz; ông Ed Markey vượt qua John Deaton tại Massachusetts và ông Jack Reed đánh bại Raymond McKay tại Rhode Island.

Tại Illinois, ứng viên đảng Dân chủ Juliana Stratton giành ghế Thượng viện sau khi vượt qua đối thủ đảng Cộng hòa Don Tracy.

Ở cuộc đua Hạ viện, đảng Dân chủ cũng ghi nhận các chiến thắng tại Florida. Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đánh bại ứng viên Cộng hòa Brent Andersen tại Khu vực bầu cử số 20, trong khi ông Jared Moskowitz vượt qua Scott Singer tại Khu vực bầu cử số 25.

Quyền kiểm soát Quốc hội vẫn phụ thuộc vào các bang cạnh tranh

Mặc dù những kết quả ban đầu cho thấy đảng Dân chủ giành được nhiều chiến thắng, cuộc đua kiểm soát Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể xác định khi hoạt động kiểm phiếu tiếp tục diễn ra tại nhiều bang.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, cử tri Mỹ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện.

Để kiểm soát Hạ viện, một đảng cần giành ít nhất 218 ghế. Đảng Dân chủ bước vào cuộc bầu cử với mục tiêu giành thêm ròng 3 ghế và được đánh giá có khả năng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, quy mô đa số tại Hạ viện sẽ phụ thuộc vào mức độ chuyển dịch ủng hộ của cử tri từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ cần nắm ít nhất 51 ghế để giành quyền kiểm soát, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần duy trì 50 ghế do Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp số ghế chia đều 50-50.

Theo NBC News, kết quả cuộc đua Thượng viện nhiều khả năng phụ thuộc vào 8 bang, gồm 5 bang được đánh giá cạnh tranh sít sao là Alaska, Iowa, Kansas, Ohio và Texas, cùng 3 bang có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ là Maine, Michigan và New Hampshire.

Đáng chú ý, Maine và Alaska có thể khiến việc xác định quyền kiểm soát Thượng viện kéo dài do tốc độ kiểm phiếu chậm và việc áp dụng phương thức bỏ phiếu lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.

Theo phương thức này, cử tri xếp hạng các ứng viên. Nếu không có ứng viên nào giành trên 50% số phiếu lựa chọn đầu tiên, ứng viên có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại và phiếu của người này được phân bổ lại theo lựa chọn tiếp theo của cử tri.

Tại Alaska, việc kiểm phiếu theo thứ tự ưu tiên được tiến hành 15 ngày sau ngày bầu cử. Trong khi đó, Maine chưa ấn định thời điểm chính thức thực hiện quy trình này. Ở cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6, kết quả kiểm phiếu theo phương thức trên được công bố sau 10 ngày.

Bên cạnh đó, phiếu bầu qua thư từ các khu vực xa xôi tại Alaska có thể được tiếp nhận trong vòng 15 ngày sau ngày bầu cử. Vì vậy, nếu kết quả tại Maine hoặc Alaska mang tính quyết định, nước Mỹ có thể phải chờ nhiều ngày, thậm chí vài tuần, mới xác định được đảng nào kiểm soát Thượng viện.

Tại Georgia, trong trường hợp không ứng viên Thượng viện nào giành được đa số phiếu, cuộc đua sẽ phải bước vào vòng bầu cử bổ sung ngày 1/12.

Các hãng truyền thông Mỹ, trong đó có AP và CNN, đang phân tích số liệu kiểm phiếu để đưa ra dự báo người chiến thắng. Tuy nhiên, những dự báo này không đồng nghĩa với kết quả chính thức. Với các cuộc đua sít sao, việc xác định người chiến thắng có thể mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Bầu cử nhìn chung suôn sẻ

Hoạt động bỏ phiếu ngày 3/11 trên toàn nước Mỹ nhìn chung diễn ra suôn sẻ, dù một số địa phương ghi nhận sự cố kỹ thuật và ảnh hưởng của thời tiết.

Tại hạt Westchester, bang New York, thuộc Khu vực bầu cử Quốc hội số 17, các máy quét phiếu gặp trục trặc, khiến cử tri phải chờ đợi lâu. Giới chức bang và địa phương khẳng định toàn bộ phiếu bầu sẽ được kiểm đếm, trong khi các ứng viên kêu gọi cử tri tiếp tục ở lại điểm bỏ phiếu.

Tại một số khu vực thuộc Colorado và Utah, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng cản trở việc đi bỏ phiếu trực tiếp. Chính quyền địa phương cho phép những cử tri bị ảnh hưởng yêu cầu nhận phiếu bầu khẩn cấp trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Trong khi đó, ba phi hành gia Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), gồm Anil Menon, Jessica Watkins và Luke Delaney, cũng thực hiện quyền bầu cử bằng hình thức điện tử. Các lá phiếu được gửi về hạt Harris, bang Texas, nơi đặt Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA.

Song song với quá trình bỏ phiếu, cơ quan chức năng Mỹ phải xử lý các thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 3/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bác bỏ thông tin cho rằng cơ quan này đã phát hiện hơn 20.000 phiếu bầu gian lận ủng hộ đảng Dân chủ tại một kho lưu trữ ở thành phố Houston, bang Texas.

Cáo buộc xuất phát từ các bài đăng của Jonathan Gregory, người tự giới thiệu là nhà sáng tạo nội dung số ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Theo nội dung được đăng tải, FBI đã tiến hành khám xét tối 2/11 và phát hiện hàng chục nghìn phiếu bầu được điền sẵn cho các ứng viên Dân chủ. Tuy nhiên, người đăng không cung cấp bằng chứng xác thực.

Thông tin nhanh chóng lan rộng, với gần 10.000 lượt đăng lại và hơn 416.000 lượt xem trên nền tảng X tính đến tối 3/11. Bài viết tương tự trên Facebook cũng được chia sẻ gần 4.000 lần.

Trong tuyên bố gửi CNN, đại diện FBI tại Houston khẳng định không tiến hành bất kỳ cuộc khám xét nào liên quan đến bầu cử như các bài đăng mô tả.

Hoạt động kiểm chứng cũng cho thấy những hình ảnh được sử dụng để minh họa cho cáo buộc không liên quan đến vụ việc tại Texas. Một số ảnh được lấy từ bản tin về cuộc khám xét của FBI tại kho lưu trữ tài liệu bầu cử ở hạt Fulton, bang Georgia, hồi tháng 1/2026; hình ảnh khác xuất phát từ trang web của một cơ sở cho thuê kho lưu trữ ở Houston.

Các tổ chức kiểm chứng thông tin xác nhận không có bằng chứng về cuộc khám xét hay việc phát hiện phiếu bầu gian lận như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh công tác kiểm phiếu vẫn tiếp diễn tại nhiều bang, những cuộc đua sít sao tại Hạ viện và Thượng viện tiếp tục là tâm điểm chú ý, bởi kết quả sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.