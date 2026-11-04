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ClockThứ Tư, 04/11/2026 16:22

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

HNN.VN - Ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Huế cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An trong năm 2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm.

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Các bị can Trần Hậu (bên trái), Trần Vũ Lương (giữa) và Hồ Thúc Duẩn (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Cụ thể, ngày 26/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Ngọc Dũng (nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Lương (nguyên Phụ trách kế toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 và “Sử dụng trái phép tài sản” theo khoản 3, Điều 177 Bộ luật Hình sự; Trần Hậu (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hồ Thúc Duẩn (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình), Cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế phê chuẩn các quyết định và lệnh theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Lương và Trần Hậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can Trần Vũ Lương, Trần Hậu và Hồ Thúc Duẩn đều là viên chức công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, được giao nhiệm vụ liên quan đến triển khai các dự án trồng rừng thay thế năm 2025 do đơn vị làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã cùng Phạm Ngọc Dũng thực hiện hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại đến nguồn vốn đầu tư của các dự án.

Riêng Phạm Ngọc Dũng, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương đã nhiều lần lấy tiền của đơn vị để sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An mượn trái phép, với tổng số tiền 11,5 tỷ đồng. Mặc dù số tiền này đã được hoàn trả đầy đủ, hành vi của Dũng vẫn bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Trần Vũ Lương được xác định là người giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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