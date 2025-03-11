Xích lô Grab

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trải nghiệm dịch vụ Grab Xích lô. Ảnh: UBND TP. Huế

Một dịch vụ tưởng cũ mà lại rất mới

Giai đoạn thí điểm từ 4/8 đến 31/10/2025 sẽ có 30 tài xế hoạt động trên 2 tuyến chính là tuyến Đại Nội - Bến xe Nguyễn Hoàng và tuyến cầu Phú Xuân - chợ Đông Ba. Theo đề xuất thí điểm, dịch vụ Grab Xích lô cho phép thuê xe chở tối đa 1 khách, thời gian 60 phút, giá 162.000 đồng, quá thời gian sẽ tính thêm 54.000 đồng mỗi 20 phút. Khách có thể đặt tại điểm đón cố định qua ứng dụng Grab, lựa chọn hành trình gợi ý hoặc tự thỏa thuận với tài xế.

Ông Trương Công Linh, tài xế tham gia thí điểm chia sẻ: “Chúng tôi được Grab sơn sửa xe, cấp đồng phục, tai nghe, hướng dẫn cách nhận cuốc qua điện thoại và giao tiếp với khách. Có công nghệ, mình chủ động hơn, thu nhập ổn định, giá niêm yết rõ ràng”. Ông đánh giá, dịch vụ mới đã giúp tài xế tiết kiệm thời gian chờ khách và đảm bảo nguồn thu.

Dịch vụ Grab Xích lô sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững. Ảnh: UBND TP. Huế

Chị Nguyễn Thảo (TP. Hồ Chí Minh) nhận xét: “Xe sạch, chú tài xế rất vui vẻ khi kể chuyện về thành phố và các địa điểm di tích nổi tiếng của Huế trên suốt chuyến đi, giá dịch vụ thì hiển thị rõ. Đặt qua app vừa tiện vừa thú vị vì vẫn được trải nghiệm không khí xích lô Huế”. Từ phương tiện vốn chỉ gắn với hình ảnh hoài niệm, chậm rãi, thô sơ, giờ đây xích lô đã có thêm cơ hội tiếp cận thế hệ du khách mới.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, ngày 28/2/2025, Thành phố và Công ty Grab đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải đối với phương tiện xích lô truyền thống, qua đó góp phần phát triển du lịch xanh, giao thông xanh. Đề án dịch vụ này hướng đến tăng kỹ năng số cho người lái xích lô, mở rộng cơ hội việc làm, kết nối du khách với dịch vụ tham quan qua nền tảng công nghệ, đồng thời nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ và quảng bá nét độc đáo của du lịch Huế.

Bắt đầu từ chuyển đổi số xích lô

Thành phố lựa chọn khởi động chuyển đổi số du lịch bằng xích lô thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng công nghệ đắt đỏ. Mục tiêu là giữ nguyên phương tiện gắn bó với đời sống, kết hợp công nghệ để nâng cấp chất lượng phục vụ, tăng tính minh bạch và thuận tiện. Giai đoạn 2, từ sau 31/10/2025, dự kiến mở rộng lên 50 tài xế và thêm 3 tuyến mới kết nối các điểm di sản, bến thuyền và khu phố thương mại.

Theo đề án, các điểm đón Grab Xích lô được bố trí tại những vị trí trung tâm, như cửa Hiển Nhơn, bến xe Nguyễn Hoàng, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, bến thuyền Tòa Khâm… Mỗi điểm có sức chứa từ 4 đến 10 xe, diện tích từ 5m² đến 12m², đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tài xế được yêu cầu có căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, lý lịch tư pháp và ảnh chụp phương tiện hiện tại. Trước khi hoạt động, tài xế phải tham gia khóa đào tạo trực tuyến trên Grab Academy, học về vận hành dịch vụ, an toàn, ứng xử, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Trong giai đoạn thử nghiệm, Grab sẽ hỗ trợ bảo dưỡng, nâng cấp phương tiện để đảm bảo chất lượng phục vụ du khách.

Mô hình Grab Xích lô không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn tạo môi trường hoạt động minh bạch, an toàn, mang lại trải nghiệm tích cực và bền vững cho ngành du lịch địa phương. Đây là cách kết hợp công nghệ với di sản để vừa đổi mới, vừa giữ gìn bản sắc. Nếu thành công, Grab Xích lô sẽ trở thành hình mẫu chuyển đổi số bản địa, nhân rộng sang các đô thị di sản khác. Thành phố đang chứng minh rằng công nghệ không chỉ dành cho đô thị hiện đại, mà hoàn toàn có thể hòa quyện với nhịp sống, cảnh quan và giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra một sản phẩm du lịch vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc.