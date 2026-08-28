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Thế giới

Chung tay ứng phó dịch Ebola

ClockThứ Bảy, 29/08/2026 09:44
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ cho kế hoạch chống dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ngăn dịch Ebola lan rộng, Mỹ thông báo sẽ cấp thêm 242 triệu USD để ứng phóDịch Ebola: Số ca tử vong tiếp tục tăng tại Congo và Uganda

 Tổng Thư ký Liên hợp quốc chia sẻ với phóng viên về tình hình dịch Ebola (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tổng Thư ký Antonio Guterres cho biết, Liên hợp quốc đã đưa ra một kế hoạch chi tiết về nhu cầu nhân đạo và ứng phó dịch bệnh trị giá 2,13 tỷ USD, trong đó 48% đã được cấp kinh phí. Nguồn kinh phí hiện nay có thể cạn kiệt chỉ trong vài tuần tới. Nếu khoản tài chính còn thiếu không sớm được bổ sung, hoạt động chống dịch đứng trước nguy cơ bị đình trệ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời cảnh báo tốc độ lây nhiễm đang vượt quá khả năng kiểm soát dịch. Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 5.700 ca mắc và hơn 2.700 ca tử vong. Dịch lây lan mạnh trong khi hoạt động chống dịch gặp nhiều khó khăn do tình trạng xung đột tái diễn, người dân phải sơ tán, các cơ sở y tế bị tấn công.

WHO cảnh báo những tháng tới có ý nghĩa then chốt đối với việc khắc phục các vấn đề tồn tại và làm chậm tốc độ lây lan. Chấm dứt giao tranh tại các khu vực bị ảnh hưởng là điều kiện cần thiết để các nhóm y tế có thể tiếp cận cộng đồng.

Liên quan nỗ lực ngăn dịch Ebola, Công ty dược phẩm Minapharm của Ai Cập thông báo phát triển một loại vaccine tiềm năng chống chủng Ebola Bundibugyo đang hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho chủng Bundibugyo. Theo WHO, các thử nghiệm lâm sàng, đánh giá đối với phương pháp điều trị và vaccine tiềm năng đang được tiến hành

https://nhandan.vn/chung-tay-ung-pho-dich-ebola-post985260.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: chung tayứng phódịch EbolaTổng Thư ký Liên hợp
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