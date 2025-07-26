Dòng Hương Xanh

  • Huế ngày nay Online
HNN - Bạn từ miền Đông Nam Bộ ra thăm Huế, sau một ngày dạo từ Đại Nội, lên thăm lăng vua Gia Long, Minh Mạng, về Văn Thánh - Võ Thánh, chùa Thiên Mụ, nhắn nhủ thân thương: “Huế đi đâu cũng thấy sông Hương. Giờ thì tui hiểu sao người xứ này dịu dàng và gần gũi đến vậy. Giữa không gian này, dòng sông này, muốn quạu cũng khó!”.

Huế - Xứ sông nước hiền hòaBiển Huế “say lòng người”Thăm Tam Giang - Cầu HaiChợ mai Mỹ Lợi

Sông Hương - dòng sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, trước khi ra biển đã kịp dẫn con nước tưới tắm cho bao làng mạc, phố thị. Và như cách nói của tác giả Lê Mậu Phú trong tùy bút “Sông Hương - Dòng sông tâm linh”, thì “sông Hương chảy đến đâu, làng mạc và cư dân chan hòa đến đó. Dòng sông đã mở ra nguồn thiêng cho sự sống của người dân và tâm linh của họ. Sông Hương còn chia sẻ buồn vui với người dân xứ Huế, ôm ấp như mẹ ôm con…”.

Giữa những ngày hè oi bức, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng mời bạn đọc xa gần về thăm Huế dịu mát với bờ xanh của cỏ, của con nước trong veo qua những góc ảnh của tác giả Hoàng Hải, cùng lời nhắn: Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng và làn gió mát lành từ dòng Hương giang, bãi cỏ ven sông bỗng hóa thành một không gian thư giãn tuyệt vời. Giữa đất trời dịu ấy, ta nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi bên nhau, yên lặng lắng nghe nhau và nghe thời gian êm trôi.

 
 
Bờ xanh dịu dàng 
 
 
Yên bình 

Bờ sông xanh

Tháng Sáu, mạng xã hội xôn xao chia sẻ về một bức ảnh rất đẹp - tạm gọi là “Bờ sông xanh” của nhiếp ảnh gia tại TP. Huế. Bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc đời thường đầy sức sống bên bờ sông Hương, vào một buổi chiều mùa hè, có lẽ là một trong những thời khắc đẹp nhất của Huế. Ảnh chụp công viên bờ sông Hương đoạn từ cầu Phú Xuân lên đến cầu Dã Viên, lúc bóng đổ sang chiều.

Bờ sông xanh
Huế thơ mộng trong mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh

Không chỉ cổ kính với hệ thống di sản, qua góc nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, Huế còn thơ mộng, đầy cảm xúc với khung cảnh đời thường, con người hiền từ và dung dị.

Huế thơ mộng trong mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh
Khai trương Nhà sách FAHASA Sông Hương

Sáng 12/6, Công ty CP Phát hành Sách TP. Hồ Chí Minh – FAHASA tổ chức lễ khai trương Nhà sách FAHASA Sông Hương tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Huế.

Khai trương Nhà sách FAHASA Sông Hương
Giữ bình yên cho Nhân dân

“Bản thân đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được những kết quả cao nhất, trách nhiệm lớn nhất là vì bình yên cuộc sống của người dân”, Thiếu tá Trần Quang Quý, cảnh sát khu vực Công an phường Tây Lộc, quận Phú Xuân chia sẻ trong lần cùng đồng đội tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Giữ bình yên cho Nhân dân

