Dòng Hương Xanh

Sông Hương - dòng sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, trước khi ra biển đã kịp dẫn con nước tưới tắm cho bao làng mạc, phố thị. Và như cách nói của tác giả Lê Mậu Phú trong tùy bút “Sông Hương - Dòng sông tâm linh”, thì “sông Hương chảy đến đâu, làng mạc và cư dân chan hòa đến đó. Dòng sông đã mở ra nguồn thiêng cho sự sống của người dân và tâm linh của họ. Sông Hương còn chia sẻ buồn vui với người dân xứ Huế, ôm ấp như mẹ ôm con…”.

Giữa những ngày hè oi bức, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng mời bạn đọc xa gần về thăm Huế dịu mát với bờ xanh của cỏ, của con nước trong veo qua những góc ảnh của tác giả Hoàng Hải, cùng lời nhắn: Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng và làn gió mát lành từ dòng Hương giang, bãi cỏ ven sông bỗng hóa thành một không gian thư giãn tuyệt vời. Giữa đất trời dịu ấy, ta nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi bên nhau, yên lặng lắng nghe nhau và nghe thời gian êm trôi.

Bờ xanh dịu dàng