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ClockThứ Bảy, 03/10/2026 09:57

Ẩm thực Huế trong mắt bạn bè quốc tế

HNN - Với nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng vùng miền, Huế để lại ấn tượng trong lòng du khách quốc tế. Ẩm thực Huế là một phần quan trọng giúp du khách khắp nơi nhớ về Huế nhiều hơn.

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 Đầu bếp Tăng Lãnh Kiệt (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến Huế học nấu bún bò.

Ở tuổi 39, anh Tăng Lãnh Kiệt, một đầu bếp đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã quyết định đến Huế để học cách nấu bún bò. Anh Kiệt ấn tượng từ lần đầu tiên được thưởng thức món bún bò Huế cách đây vài năm khi bước xuống sân ga Huế. Món bún bò Huế đã làm anh “xiêu lòng” khi biết rằng bún bò Huế được vinh danh trong top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á do Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận.

Anh Kiệt hào hứng chia sẻ: “Bún bò Huế có nhiều loại rau kèm theo, thịt và bún đều ngon. Tôi muốn học cách nấu để giới thiệu món ăn này ở Trung Quốc. Tôi tin người dân nước tôi cũng sẽ yêu thích bún bò Huế”.

Nhiều người nước ngoài yêu Huế từ những trải nghiệm thú vị có được khi thưởng thức những món ăn. Họ ngạc nhiên khi biết rằng từ những món ăn cung đình cho đến những món ăn dân gian, hiện nay Huế còn khoảng 700 món ăn lưu truyền. Không chỉ có bún bò Huế mà mỗi món ăn còn mang hương vị đặc trưng và kể câu chuyện về lịch sử, con người, bản sắc của vùng đất Huế.

Là một trong những biểu tượng văn hóa của thành phố Huế, chợ Đông Ba có đủ các mặt hàng truyền thống và món ăn dân dã, cổ truyền. Với nhiều du khách nước ngoài, đây cũng là nơi khám phá ẩm thực địa phương. Đối với chị Son Juyeong, quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang giảng dạy ở Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, chợ Đông Ba là thiên đường ẩm thực với các loại bánh Huế, chè đủ loại, nem lụi, bún thịt nướng... Những món ăn phong phú, nhiều hương vị đã góp phần làm cho Huế trở thành một điểm đến hấp dẫn.

“Tôi rất thích ẩm thực Huế. Có lần đi du lịch ở nơi khác, trước khi ra sân bay tôi vẫn tìm ăn một tô bún bò Huế. Tôi cũng thích cơm hến, bún hến, bánh nậm, bánh ram ít, bánh lọc… Tôi nghĩ nhiều người Hàn Quốc sẽ yêu thích những món ăn này”, chị Son Juyeong nói.

 Mỗi dịp về Huế, ông Stanley Lyons, một cựu giáo viên đến từ nước Mỹ đều tranh thủ thưởng thức món bánh xèo cá kình làng Chuồn. Ông Stanley ấn tượng với hình ảnh những người phụ nữ của làng quê này gắn bó với nghề đổ bánh xèo đã bao đời. Ông mê món bánh xèo nóng hổi chấm với nước mắm ruốc bởi hương vị làng quê, dân dã ấy.

Ông Stanley hào hứng kể: “Món bánh xèo rất đặc biệt. Bạn đến chỗ người bán cá phía sau chợ, mua cá. Và sau khi chọn mua cá, bạn trả tiền rồi mang cá vào cho người đổ bánh. Bà ấy ngồi đó, đổ 8 hay 10 chảo bánh. Và bà ấy đổ rất nhanh. Bà ấy đổ rất nhiều bánh xèo. Chuyện đó diễn ra rất nhanh, không quá ồn ào. Giống như một dàn nhạc, như đang chơi nhạc vậy. Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó ở bất kỳ đâu”.

Bên cạnh các món mặn, ẩm thực chay cũng đem đến cho du khách thêm một lựa chọn khi khám phá Huế. Đó là những món bình dân, quen thuộc có thể ăn thường xuyên. Món chay chủ yếu được làm từ các nguyên liệu thực vật như đậu phụ, nấm, các loại rau củ… Tuy vậy, cách chế biến riêng của người Huế mang lại sự khác biệt của những món ăn. Với du khách nước ngoài, chọn món chay, không chỉ đơn thuần là thưởng thức những món ăn thanh đạm, lạ miệng mà còn là trải nghiệm văn hóa ẩm thực Huế.

Từ tô bún bò, các món bánh ở chợ Đông Ba đến chiếc bánh xèo cá kình làng Chuồn, mỗi trải nghiệm để lại trong du khách một ký ức riêng về Huế. Ẩm thực góp phần đưa hình ảnh và con người Huế đến gần hơn với bạn bè quốc tế.                                                                    

Bài, ảnh: ĐOAN KHÁNH
 Từ khóa:
ẩm thực Huếtrong mắtbạn bè quốc tế
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