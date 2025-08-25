“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” dừng chân tại Huế

Chương trình thu hút nhiều nghệ sĩ trẻ biểu diễn

Đây là chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 và là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Tại TP. Huế, Chương trình đánh dấu sự góp mặt của các ca sĩ Phương Thanh, Phương Mỹ Chi, Haley, Muội, Tiêu Minh Phụng... Đặc biệt, có sự tham gia biểu diễn của Nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP, nhóm nhạc cùng với Trung ương Đoàn viết tiếp câu chuyện “Tự hào Việt Nam” qua hành trình âm nhạc xuyên Việt. Với những ca khúc âm nhạc Việt mang giai điệu vừa hào hùng vừa trẻ trung, chương trình thu hút đông đảo người dân, thanh niên tham gia và cổ vũ.

Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” được lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, lực lượng văn hóa từng mang âm nhạc đến tiền tuyến, tiếp thêm tinh thần cho người lính và lan tỏa lòng yêu nước. Trong thời bình, hành trình này tiếp nối di sản ấy bằng âm nhạc trẻ trung, sự kết nối cộng đồng và tôn vinh các giá trị văn hoá Việt Nam.

Chương trình được khởi động vào ngày 19/8 tại TP. Hồ Chí Minh và dự kiến đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, qua các tỉnh thành như: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9. Mỗi điểm dừng chân trở thành một “sân khấu” để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng của người Việt.

Cùng chia sẻ với người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5, Hành trình hôm nay tại TP. Huế đã tổ chức chương trình quyên góp tại chỗ với sự hưởng ứng của người dân, khán giả và các nghệ sĩ gửi đến bà con chịu thiệt hại tại tỉnh Nghệ An – chặng dừng tiếp theo của “Chuyến xe Hành trình tự hào Việt Nam”.