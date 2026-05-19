Trân trọng những chặng đường cống hiến của đảng viên

Lễ trao di ảnh Liệt sĩ Phạm Cải và Liệt sĩ Phạm Giêng cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện.

Đảng ủy phường Hương Trà tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và trao di ảnh liệt sĩ cho gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện.

Tại lễ trao di ảnh Liệt sĩ Phạm Cải và Liệt sĩ Phạm Giêng - lần lượt là chồng và con của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Trà, ông Nguyễn Duy Hùng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của 2 liệt sĩ và của mẹ Ngô Thị Thiện. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Trà cũng như thành phố Huế luôn mãi khắc ghi những công ơn to lớn này.

Ngay sau buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã trang trọng cùng gia đình rước di ảnh 2 liệt sĩ về an vị trên bàn thờ gia tiên.

Tiếp nối buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiến hành trao tặng Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 50 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Kim Trà và Đảng ủy xã Bình Điền đồng thời tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà Châu Viết Thành trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Thị Chiên (tổ dân phố An Đô).

Tại phường Kim Trà, đợt này có 41 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 36 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại xã Bình Điền, đợt này có 9 đảng viên, tất cả đều được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường An Cựu tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 163 đảng viên có nhiều năm cống hiến.

Đảng ủy phường An Cựu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, phường An Cựu có 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí Huy hiệu 55 năm; 1 đồng chí Huy hiệu 50 năm; 9 đồng chí Huy hiệu 45 năm; 135 đồng chí Huy hiệu 35 năm và 11 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hữu Dễ, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 21, vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trước đó, ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác của Trung ương, Quân khu 4 và Thành ủy Huế đã đến trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng đồng chí Nguyễn Hữu Dễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường An Cựu trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên theo từng mốc tuổi Đảng. Đây là dịp để cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy phường Kim Long tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 75 đảng viên trên địa bàn.

Tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Trong số 75 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này, có 24 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9, gồm: 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Dịp này, Đảng ủy phường Kim Long cũng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho 51 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Kim Long Hoàng Phước Nhật chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên qua nhiều giai đoạn. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng Đảng; góp phần xây dựng phường Kim Long ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đảng ủy xã Long Quảng đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh 2/9 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy xã Long Quảng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt Quốc khánh 2/9.

Đợt này, Đảng bộ xã Long Quảng có 13 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là đồng chí A Lăng Cơ Lói (Chi bộ thôn A Rơng); 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (đồng chí Hồ A Ray, Chi bộ thôn Thượng Long); 10 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, thay mặt cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Hồ A Ray xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được Đảng ghi nhận chặng đường rèn luyện và đóng góp. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Long Quảng ngày càng phát triển.

Đảng ủy xã Phú Hồ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5 và Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Ông Trần Kim Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Phú Hồ có 37 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5; 12 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9, gồm 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.



Trải qua nhiều năm công tác, sinh hoạt và rèn luyện, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều đồng chí dù đã nghỉ công tác, nghỉ hưu vẫn luôn quan tâm, đồng hành cùng địa phương, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, các phong trào tại cơ sở, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái cùng lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy phường đã đến nhà riêng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái Nguyễn Ngọc Phương trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Tân.

Trong đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ phường Phong Thái có 44 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Qua rà soát, có 3 đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tự đi lại nên Đảng ủy phường tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Theo đó, Đảng ủy phường trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Giồng (Nguyễn Thị Mỹ Lai), sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố (TDP) Nam Sơn; trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Phan Tân, sinh hoạt tại Chi bộ TDP Phò Ninh và Nguyễn Duy Chiến, sinh hoạt tại Chi bộ TDP Bồ Điền.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quê hương.

Đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện bền bỉ của mỗi đảng viên; và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, địa phương; là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lý tưởng sống và lòng yêu nước.