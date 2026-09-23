Làm sạch hệ thống văn bản, thuận lợi cho việc thực thi

Khi các văn bản được rà soát, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, cán bộ cấp xã, phường chủ động hơn khi giải quyết công việc.

Bắt đúng "bệnh" thể chế

Thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND TP. Huế ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND, thành lập Tổ công tác chuyên trách để tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn.

Đến nay, 57/57 cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi rà soát đã ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra văn bản. Theo Sở Tư pháp, tổng số văn bản còn hoặc sắp có hiệu lực được rà soát là 1.034 văn bản ở cả 3 cấp chính quyền, gồm: 680 văn bản cấp tỉnh, 206 văn bản cấp huyện và 148 văn bản cấp xã.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, nhiều quy định cần được tiếp tục xử lý. Trong đó, 128 văn bản cấp tỉnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 60 văn bản được đề xuất bãi bỏ do không còn phù hợp; 22 văn bản cần ban hành mới và 8 văn bản cần có hướng dẫn áp dụng cụ thể theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.

Quá trình rà soát đã xác định 122 nội dung chồng chéo, mâu thuẫn; 13 quy định chưa bảo đảm tính hợp hiến; 11 trường hợp nợ đọng văn bản quy định chi tiết và 11 lĩnh vực còn thiếu hành lang pháp lý quản lý.

Theo TS Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Sở Tư pháp, khối lượng hồ sơ lớn, trải qua nhiều thời kỳ, nhiều lần sửa đổi khiến công tác rà soát chịu áp lực không nhỏ. Cùng với đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy cũng làm tăng khối lượng công việc đối với đội ngũ công chức pháp chế. “Xác định rõ trách nhiệm, chúng tôi quán triệt tinh thần không né tránh, “thấy sai là sửa, thấy vướng là tháo”, kiên quyết loại bỏ những quy định “ngáng đường” để dựng xây một môi trường pháp lý minh bạch, an toàn nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp”, TS Nguyễn Thị Châu cho biết.

Gỡ chồng chéo ở cơ sở

Đối với cấp cơ sở, việc cùng lúc tồn tại các quy định cũ, mới hoặc những quy định chưa thống nhất có thể khiến quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ gặp khó khăn. Vì vậy, việc xác định rõ văn bản còn hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ hay phải có hướng dẫn là cơ sở để cán bộ thực hiện đúng quy định.

Một công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thuận An cho biết, trước đây, khi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đất đai, chứng thực, công chức cơ sở có lúc lúng túng do quy định cấp trên chồng chéo, văn bản cũ và mới đan xen. Qua đợt tổng rà soát, danh mục văn bản hết hiệu lực được công khai, minh bạch, các hướng dẫn áp dụng Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 cũng rõ ràng hơn. Nhờ đó, cán bộ cơ sở cảm thấy tự tin, chủ động hơn khi giải quyết công việc, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.

Từ thực tế đó, việc rà soát VBQPPL không chỉ là công việc của cơ quan chuyên môn về pháp luật. Những quy định được xác định là chồng chéo, không còn phù hợp hoặc thiếu hướng dẫn nếu được xử lý kịp thời sẽ tác động trực tiếp đến quá trình giải quyết công việc ở cơ sở.

Sau bước tổng rà soát, thành phố tiếp tục hoàn thiện kết quả, ưu tiên xử lý các quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, hoạt động đầu tư, kinh doanh và hiệu lực quản lý nhà nước. Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành các luật mới. Đồng thời, tăng cường tập huấn chuyên môn để thống nhất cách hiểu, áp dụng đối với những quy định còn có cách hiểu khác nhau.