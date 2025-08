Tăng cường mối quan hệ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

Đoàn viên thanh niên và người dân tham gia làm vệ sinh, làm đẹp thành phố

Người dân là trung tâm, chủ thể

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, đồng thời chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động có chiều sâu tại địa phương. Các phong trào, như: “Chủ nhật xanh”, “Hãy hành động để Huế thêm xanh - sạch - sáng”, “Mai vàng trước ngõ”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... được triển khai rộng khắp. Các phong trào được tổ chức theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; góp phần phát huy vai trò làm chủ của người dân trong mọi mặt của đời sống chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đánh giá, chính nhờ các phong trào thiết thực, gần dân như vậy mà mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân tại TP. Huế ngày càng được thắt chặt. Không chỉ dừng lại ở công tác vận động, Thành ủy Huế thực sự đặt niềm tin vào Nhân dân thông qua các mô hình tự quản, giám sát cộng đồng và tham vấn xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành chủ thể tham gia xây dựng Đảng, từ công tác bảo vệ an ninh, chỉnh trang đô thị đến xây dựng đời sống văn hóa và giám sát cán bộ, đảng viên tại địa phương.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự và vệ sinh môi trường.

Các mô hình “Camera an ninh” tại các phường được triển khai với kinh phí huy động từ chính người dân. Không chỉ thể hiện sự đồng thuận mà còn cho thấy tinh thần chủ động và trách nhiệm cao của cộng đồng trong bảo vệ an ninh trật tự. Người dân vừa góp công, góp của; vừa tham gia giám sát, vận hành hệ thống, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và cán bộ cơ sở.

Mục tiêu xuyên suốt của bộ máy chính quyền là vì người dân

TS. Nguyễn Văn Quang, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phân tích: Mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân là mối quan hệ “máu thịt”, mang tính bản chất và sống còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo mà còn là tổ chức chính trị phục vụ lợi ích của Nhân dân. Ngược lại, Nhân dân, với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước, tự nguyện trao niềm tin và sự đồng thuận cho sự lãnh đạo của Đảng.

Việc Nhân dân phát huy đầy đủ quyền làm chủ một cách thực chất, tích cực, chủ động và tự giác trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là yếu tố quyết định để giữ vững bản chất giai cấp công nhân, bản chất Nhân dân của Đảng. Đảng cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng và nhiều thách thức như hiện nay.

TP. Huế nói riêng và cả nước nói chung đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Điều này đòi hỏi bộ máy phải chuyển biến mạnh mẽ, phát huy nguyên tắc lấy dân làm gốc, để sâu sát hơn nữa với cơ sở và người dân.

Trong buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt các xã, phường mới (sau sắp xếp, hợp nhất) mới đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh: “Mục tiêu xuyên suốt của bộ máy chính quyền là vì người dân; chính quyền phải mang tính kiến tạo và phục vụ, không hành chính hóa, không hình thức. Những cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ phải tuyệt đối đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm cho mọi hành động, mọi quyết sách”.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu chỉ rõ: Hiệu quả của việc xây dựng Đảng không chỉ thể hiện qua nghị quyết, hay báo cáo, mà phải được chứng minh bằng niềm tin của Nhân dân, sự hài lòng của người dân và sự phát triển thực chất của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ vai trò nêu gương, phát huy tính tiên phong, gần dân, sát dân, lắng nghe và cầu thị; từ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.