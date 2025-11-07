Chính phủ các nước Trung Đông tăng cường nỗ lực đối phó với tội phạm mạng

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và cùng nhiều quốc gia khác đã tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10, cho phép các nước chia sẻ dữ liệu, truy bắt thủ phạm và phối hợp nghiên cứu về các vụ lừa đảo trực tuyến.

Một cuộc khảo sát của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu đối với 46.000 người ở 42 quốc gia, trong đó có 3.000 người ở Trung Đông, cho thấy 51% số người được hỏi trong khu vực đã từng gặp phải lừa đảo trong năm qua. 25% số người được khảo sát ở Trung Đông đã bị mất cắp tiền, cao hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu (23%). Tại Saudi Arabia, mức thiệt hại trung bình là 2.511 USD, một trong những con số cao nhất trong cuộc khảo sát.

Ông Jorij Abraham, Giám đốc điều hành của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu, cho biết, những vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến là phổ biến nhất, tiếp theo là lừa đảo đầu tư. Ông cho biết, các vụ lừa đảo đầu tư đang gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, lừa đảo tiền qua thông báo là đang nợ tiền hoặc tiền thắng cược và yêu cầu trả phí hoặc thông tin cá nhân để được nhận tiền cũng rất phổ biến. Xu hướng chung của các vụ lừa đảo trên thế giới tăng mạnh và Trung Đông cũng không ngoại lệ.

Theo Meriam El Ouazzani, Giám đốc khu vực Trung Đông của công ty an ninh mạng SentinelOne, các hình thức lừa đảo ở Trung Đông ngày càng trở nên tinh vi. Bà nhận định từ những vụ lừa đảo đang phát triển từ hình thức lừa đảo cơ bản đến các chiến dịch kỹ thuật xã hội phức tạp, các chương trình đầu tư gian lận, thậm chí sử dụng công nghệ deepfake để giả danh. Những vụ tấn công này thường lợi dụng cảm xúc và lòng tin của con người, khiến chúng trở thành một trong những loại hình nguy hiểm và khó phát hiện nhất.

Mục tiêu các vụ lừa đảo không chỉ là người dùng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng bị nhắm đến. Vào tháng 10, các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã phát hiện ra sự gia tăng đột biến các email lừa đảo, trong đó kẻ tấn công mạo danh các hãng hàng không lớn như Emirates, Qatar Airways và Etihad nhằm chiếm đoạt dữ liệu doanh nghiệp.

Những mối đe dọa ngày càng gia tăng này đã thúc đẩy các quốc gia trong và ngoài khu vực ký kết Công ước Hà Nội. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dù chưa là thành viên của công ước này, nhưng đã ban hành luật chống tội phạm mạng một cách quyết liệt hơn. Luật năm 2021 về "chống tin đồn và tội phạm mạng" đã coi hành vi tấn công mạng và các hoạt động gian lận khác, phát tán thông tin giả mạo và xâm phạm quyền riêng tư là phạm tội. Tiếp đó, luật năm 2023 về "thương mại dựa trên công nghệ hiện đại" được đưa ra nhằm bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách thắt chặt các quy tắc bảo vệ dữ liệu và quản lý thương mại điện tử.

Mohamed Saleh, cố vấn pháp lý tại HAS Law, đánh giá UAE phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ khiến nhu cầu về khung pháp lý bảo vệ cá nhân và tổ chức rất cần thiết.

Các doanh nghiệp hiện nay có trách nhiệm bảo vệ chính mình và khách hàng của mình. Theo chuyên gia đào tạo an ninh và nghiên cứu an ninh mạng tại Viện SANS, Rich Greene, bảo mật cần được xây dựng ngày từ đầu khi phát triển sản phẩm số, thông qua kiểm soát rủi ro trực tiếp, kết hợp các công nghệ phát hiện bất thường theo thời gian thực, bảo vệ chống lừa đảo và giám sát gian lận liên tục.