Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đoàn Chủ tịch tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: KHOA NGUYÊN)

Nhìn lại gần một thế kỷ qua, có thể khẳng định: Mỗi “mùa xuân lịch sử” của dân tộc đều in đậm dấu ấn bản lĩnh, trí tuệ và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, mở ra những chặng đường phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, từ giành độc lập dân tộc đến xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vươn tới khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Mùa xuân năm 1930 là mùa xuân khởi nguyên của cách mạng Việt Nam hiện tại. Trong bối cảnh phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX lâm vào khủng hoảng sâu sắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu bức thiết của dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, mang trong mình chủ nghĩa Mác-Lênin, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo toàn dân tộc.

Mùa xuân ấy đánh dấu bước ngoặt căn bản: lần đầu tiên, con đường phát triển của dân tộc được xác định rõ ràng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ là sự lựa chọn phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, mà còn là sự kết tinh khát vọng ngàn đời của nhân dân Việt Nam về một xã hội công bằng, tự do và hạnh phúc. Từ mùa xuân năm 1930, cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới: Trang sử của sự thống nhất ý chí và hành động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mùa xuân năm 1941 mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với vận mệnh dân tộc. Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự trở về ấy không chỉ là cuộc hồi hương của một người con ưu tú, mà còn là sự hội tụ của lý luận cách mạng với thực tiễn phong trào trong nước.

Tại Pác Bó (Cao Bằng), Người cùng Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là tối cao, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa. Mùa xuân năm 1941 đã đặt nền móng quyết định cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vùng lên giành chính quyền trên phạm vi cả nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, mùa xuân năm 1946 ghi dấu một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa lịch sử to lớn: cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam độc lập, diễn ra ngày 6/1/1946. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Đây là minh chứng sinh động cho bản chất dân chủ, tiến bộ của chế độ mới do Đảng lãnh đạo; đồng thời, khẳng định tính chính danh của Nhà nước cách mạng non trẻ trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài” vô cùng phức tạp.

Mùa xuân dân chủ năm 1946 đã đặt nền tảng cho Nhà nước pháp quyền cách mạng, khẳng định quyền công dân và quyền làm chủ của nhân dân - một giá trị xuyên suốt trong tư tưởng và đường lối của Đảng.

Mùa xuân năm 1951 tiếp tục là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức trong điều kiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt (2/1951). Đại hội đã tổng kết thực tiễn, phát triển và hoàn thiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính; đồng thời, quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Những quyết sách chiến lược từ mùa xuân năm 1951 đã tạo cơ sở chính trị, tư tưởng và tổ chức vững chắc để toàn dân tộc đi tới thắng lợi quyết định.

Chín năm kháng chiến trường kỳ đã kết tinh trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng trong những thời khắc thử thách cam go nhất.

Đỉnh cao của các “mùa xuân lịch sử” trong thế kỷ XX là mùa xuân năm 1975 - mùa xuân đại thắng. Sau 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Thắng lợi ấy là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; của khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Từ mùa xuân năm 1975, dân tộc Việt Nam bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986), một “mùa xuân đổi mới” đã được khởi xướng. Trên tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng đã dũng cảm đổi mới tư duy, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Gần 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Thành tựu ấy tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Đảng đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược quan trọng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh chính trị trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tạo đà cho “mùa xuân dân tộc” trong giai đoạn phát triển mới.

Nổi bật là việc tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển nhanh và bền vững đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đồng bộ, hiện đại, hội nhập; các quyết sách về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc tiếp tục được nhấn mạnh, cho thấy sự phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội, giữa tăng trưởng với tiến bộ và công bằng.

Đặc biệt, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong củng cố niềm tin xã hội, phát huy dân chủ và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hướng tới tương lai, mùa xuân năm 2026 mang theo khí thế mới, niềm tin mới và vận hội mới của dân tộc. Cả nước hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Cùng với đó là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp tục khẳng định quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mùa xuân 2026 không chỉ là sự tiếp nối truyền thống các mùa xuân lịch sử, mà còn mở ra kỳ vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Từ mùa xuân khởi nguồn năm 1930 đến mùa xuân khát vọng năm 2026, đó là hành trình không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của quốc gia-dân tộc. Chính niềm tin ấy sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn, dẫn dắt Việt Nam vững bước trên con đường phát triển trong những mùa xuân của tương lai.

Nhìn lại các “mùa xuân lịch sử” dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể khẳng định một chân lý xuyên suốt: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân. Từ mùa xuân khởi nguồn năm 1930 đến mùa xuân khát vọng năm 2026, đó là hành trình không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của quốc gia-dân tộc. Chính niềm tin ấy sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn, dẫn dắt Việt Nam vững bước trên con đường phát triển trong những mùa xuân của tương lai.

https://nhandan.vn/nhung-mua-xuan-lich-su-duoi-su-lanh-dao-cua-dang-post937978.html