Đảng viên vùng cao nêu gương trong phát triển kinh tế

Anh Hồ Văn Tưn cho đàn gà ăn trước khi đến cơ quan làm việc. Ảnh: Kim Thu

Hạt nhân từ cơ sở

Trên vùng đất A Lưới nhiều nắng gió, đảng viên người Pa Cô - anh Hồ Văn Tưn được bà con nhắc đến như tấm gương “nói đi đôi với làm”. Ngoài vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hành chính công của xã A Lưới 2, anh còn kiên trì phát triển mô hình kinh tế hộ, kết hợp chăn nuôi và trồng rừng. Mỗi buổi sáng anh dậy từ 4 giờ 30, lo cho đàn gà, vịt, heo, rồi đến cơ quan làm việc. Chiều muộn, anh lại trở về chuồng trại, xắn tay chăm cây, trồng keo, dọn chuồng.

Để làm gương cho dân, anh mạnh dạn vay 200 triệu đồng đầu tư chuồng trại, mua giống, mở rộng quy mô. Giờ đây, trang trại của anh có 6 con heo nái, hàng chục heo thịt, hơn 150 con gia cầm và 0,5ha keo; thu nhập mỗi năm đạt hơn 100 triệu đồng. “Mới đầu còn vụng về, chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn. Sau học hỏi thêm kỹ thuật phòng bệnh, mọi thứ ổn định hơn. Có thêm nguồn thu, cuộc sống gia đình ngày càng khá lên. Từ đó, con cái được học hành đầy đủ”, anh Tưn chia sẻ.

Đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Phước, xã A Lưới 2, khẳng định mình bằng cách làm nông nghiệp hữu cơ. Sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê, vay vốn đầu tư trồng rau, hoa, chăn nuôi gà, vịt. Trong khu vườn nhỏ, anh Phước trồng dưa leo, đậu cô ve, cải, xà lách… cung ứng đều đặn cho các chợ dân sinh. Anh còn tham gia HTX Dịch vụ nông nghiệp Quảng Nhâm để được hướng dẫn sản xuất theo quy trình sinh học. Mỗi năm, mô hình của anh cho thu nhập khoảng 250 - 300 triệu đồng.

“Làm nông giờ không thể theo mô-típ cũ, phải biết áp dụng kỹ thuật, biết tính toán đầu ra. Tôi mong bà con cùng thay đổi, cùng tiến lên”, anh Phước nói. Với tinh thần ấy, anh Phước luôn sẵn sàng hỗ trợ hộ khó khăn về vốn, chia sẻ kinh nghiệm canh tác, hướng dẫn trồng rau sạch, nuôi gà thả vườn để đảm bảo cả năng suất lẫn sức khỏe cho cộng đồng.

Từ những mô hình nhỏ như thế, phong trào đảng viên phát triển kinh tế ở vùng cao ngày càng lan rộng. Các đảng viên Hồ Văn Ngực, Hồ Thanh Phương, Hồ Văn Như… đang là những điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi, góp phần tạo sinh khí mới ở vùng biên giới A Lưới.

Để dân thấy và tin

Theo ông Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 1, để giảm nghèo bền vững, điều quan trọng là xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự vững vàng, gương mẫu. “Đảng viên phải đi trước, không chỉ vận động mà phải trực tiếp làm, để người dân thấy và tin”, ông Thắng chia sẻ.

Sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã góp phần giúp kinh tế - xã hội của xã A Lưới 1 ngày càng phát triển: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 6,5% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người 32,25 triệu đồng; hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 8% vào năm 2030; đồng thời phân công từng đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng mô hình sinh kế cụ thể.

“Chúng tôi khuyến khích mỗi chi bộ có ít nhất một mô hình kinh tế do đảng viên đứng đầu. Đảng viên phải là hạt nhân để dân làm theo”, ông Thắng khẳng định. Cách làm này đã giúp vùng cao đổi thay rõ rệt: Từ nếp sống, sinh kế đến tư duy sản xuất đều chuyển biến theo hướng tích cực. Bà con không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động tìm hướng đi mới cho mình.

Từ những việc làm cụ thể và gần gũi, những đảng viên ở vùng cao A Lưới trở thành điểm tựa vững vàng trong lòng dân. Họ đem tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên vào từng việc làm hằng ngày, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; tạo động lực để đồng bào vươn lên làm kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.