Hành trình trở thành đô thị sinh thái đặc trưng xứ Huế

Bình Điền xác định, con người là then chốt để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững

Dư địa phát triển rộng mở

Sau khi hợp nhất từ 3 xã Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành, xã Bình Điền mới có diện tích 266,84km² và hơn 15.000 dân; giúp dư địa phát triển của địa phương được mở rộng, tạo nên một không gian kinh tế - xã hội có tính kết nối, liên hoàn.

Cụ thể, cụm công nghiệp Bình Thành rộng 32ha đi vào hoạt động sẽ mở ra hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là trong chế biến gỗ rừng trồng vốn rất dồi dào tại địa phương. Khu du lịch sân golf rộng 90ha, một phần thuộc Bình Điền hứa hẹn tạo cú hích cho dịch vụ cao cấp. Nguồn tài nguyên nông - lâm nghiệp phong phú - từ cao su, cây ăn quả, cây dược liệu - kết hợp với tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện sẽ mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp - chế biến - du lịch khép kín.

Quốc lộ 49 chạy xuyên qua trung tâm, kết nối cửa khẩu sang nước bạn Lào và các xã A Lưới với TP. Huế, hình thành “xương sống” giao thông. Sự hiện diện của hệ thống khe suối, lòng hồ thủy điện, cảnh quan núi rừng xen lẫn vườn cây ăn quả… trên địa bàn tạo nên một bức tranh sinh thái lý tưởng để phát triển du lịch trải nghiệm.

Ông Lê Nhật Minh (trái) tại buổi công bố thành lập Đảng bộ xã Bình Điền

Giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế xã Bình Điền đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 13,5%. Đến thời điểm này, nền nông nghiệp vẫn phát triển theo hướng tích cực (cao su 876ha, thu nhập bình quân 70 triệu đồng/ha/năm; diện tích rừng sản xuất 3.533,5ha, thu nhập bình quân 15 - 20 triệu đồng/ha/năm; cây ăn quả 160ha, thu nhập bình quân 50 - 60 triệu đồng/ha/năm); các ngành dịch vụ phát triển khá đa dạng; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 820,8 tỷ đồng. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Đô thị sinh thái “thương hiệu” Bình Điền

Từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có này, Bình Điền đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2035 sẽ trở thành đô thị sinh thái - cảnh quan đặc trưng của Huế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững. “Bình Điền lấy cảnh quan tự nhiên làm cốt lõi, kết hợp hài hòa với phát triển du lịch và dịch vụ đặc trưng. Trong đó, ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái rừng, sông suối, hồ đập, phát triển hạ tầng du lịch thân thiện môi trường, đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp” gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”, ông Trần Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã cho hay.

Địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế (Di tích lịch sử Quốc gia) vừa là "địa chỉ đỏ", vừa là điểm đến trong các tour du lịch sinh thái ở Bình Điền

Từ tiềm năng về không gian và văn hóa, Bình Điền sẽ phát triển dịch vụ du lịch sinh thái tự nhiên (phát triển các tuyến trekking, hiking qua rừng, khám phá hệ động, thực vật; trải nghiệm sông, hồ, thác và suối); du lịch nông nghiệp sinh thái (phát triển các vườn cây ăn trái thanh trà, bưởi, cam, dứa, dâu, các mô hình trồng rau, hoa... kết hợp trải nghiệm quy trình canh tác, thu hoạch); du lịch cộng đồng tìm hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở quy hoạch, Bình Điền hình thành quỹ đất kết hợp đa mục đích để phát triển các loại hình dịch vụ có chất lượng như homestay (lưu trú bình dân), glamping (cắm trại lãng mạn), farmstay (nông trại nghỉ dưỡng)... Khuyến khích, kêu gọi đầu tư hình thành một số điểm dịch vụ giải khát, ăn uống... chất lượng cao; phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị, các trang trại, gia trại chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản trên các lòng hồ thủy điện...

Gee Garden - một trong những điểm đến thú vị ở Bình Điền

“Lấy sông Hữu Trạch, lòng hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền làm “trục”, Bình Điền sẽ quy hoạch đô thị ven sông hồ, kiến trúc hài hòa với cảnh quan, dành diện tích lớn cho không gian công cộng: đường dạo bộ, đường xe đạp, công viên cây xanh - “lá phổi” của vùng. Các vùng nông nghiệp sẽ được chuyển hóa thành “công viên nông nghiệp” kết hợp du lịch trải nghiệm.

Về kiến trúc, ưu tiên công trình và vật liệu thân thiện môi trường, đề cao bảo tồn văn hóa bản địa (như CLB dân ca dân tộc Pa Hy), gắn kết với dịch vụ nghỉ dưỡng, hình thành mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và sinh thái. Chợ Bình Điền sẽ trở thành chợ đầu mối nông sản phía tây TP. Huế”, ông Trần Xuân Anh thông tin.

Giải pháp đột phá

Ông Lê Nhật Minh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền cho hay, trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bình Điền phát triển theo hướng đô thị sinh thái, cảnh quan đặc trưng của TP. Huế, địa phương xác định con người là then chốt.

Từ tinh thần này, Bình Điền quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “6 dám”: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”, cũng như giữ vững đoàn kết nội bộ, xem việc tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân là điều kiện tiên quyết.

Bảo tồn văn hóa bản địa là một trong những quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Điền. Ảnh: NGUYỄN ĐẠI

Từ những quyết tâm trên, có thể thấy, việc xây dựng Bình Điền trở thành đô thị sinh thái không phải là định hướng “trên giấy”, mà là cam kết, là quyết tâm của chính quyền với người dân để tạo dựng một không gian sống xanh, an toàn, giàu bản sắc. Hành trình 5 năm hay 10 năm tới chỉ là những mốc thời gian, điều quyết định ở đây là Bình Điền đã có tầm nhìn rõ ràng, có giải pháp khả thi.

Bình Điền đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào hạ tầng du lịch - dịch vụ, phát triển hệ thống giao thông kết nối và triển khai chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án chiến lược cũng được thực hiện song song với việc hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng: Từ trekking, hiking, khám phá sông suối - thác hồ, đến du lịch nông nghiệp sinh thái, homestay, glamping, farmstay. Những điểm đến như Khe Đầy, Gee Garden, Ami Garden, các suối hay khu du lịch cộng đồng thôn 2… sẽ được quy hoạch thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hài hòa giữa văn hóa bản địa và vẻ đẹp thiên nhiên.

“Phát triển Bình Điền theo hướng đô thị sinh thái, cảnh quan đặc trưng của TP. Huế không đơn thuần là phát triển kinh tế, đây còn là trách nhiệm gìn giữ môi trường, văn hóa và tương lai cho thế hệ mai sau. Đó là lý do, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã chung tay, xây dựng Bình Điền trở thành một trong những đô thị sinh thái kiểu mẫu không chỉ của TP. Huế”, ông Lê Nhật Minh khẳng định.