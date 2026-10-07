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Gần 150 cán bộ dự nguồn hoàn thành khóa học Trung cấp Lý luận Chính trị

HNN.VN - Chiều 9/10, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Huế tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 2 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K35B2 và K35B3 (khóa 2025 - 2026) cho 147 học viên là cán bộ dự nguồn trên địa bàn.

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 Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Hoàng Đăng Khoa trao bằng chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. 

Sau 18 tháng rèn luyện, khóa học không chỉ trang bị hệ thống lý luận nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức bộ máy nhà nước, mà còn tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn. Học viên liên tục được cập nhật chủ trương, chính sách mới; đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể.

Khép lại khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 91 học viên đạt loại Giỏi (đạt 62%) và 56 học viên đạt loại Khá (đạt 38%), không có học viên xếp lại trung bình.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao giấy khen cho 14 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào thi đua.

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 Từ khóa:
Trường chính trịNguyễn Chí ThanhHoàng Đăng Khoatrung cấpchính trịlý luậntốt nghiệp
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