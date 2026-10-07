Gần 150 cán bộ dự nguồn hoàn thành khóa học Trung cấp Lý luận Chính trị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Hoàng Đăng Khoa trao bằng chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

Sau 18 tháng rèn luyện, khóa học không chỉ trang bị hệ thống lý luận nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức bộ máy nhà nước, mà còn tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn. Học viên liên tục được cập nhật chủ trương, chính sách mới; đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể.

Khép lại khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 91 học viên đạt loại Giỏi (đạt 62%) và 56 học viên đạt loại Khá (đạt 38%), không có học viên xếp lại trung bình.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao giấy khen cho 14 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào thi đua.