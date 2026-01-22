Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba, thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội lần này, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Tại Họp báo quốc tế về Đại hội diễn ra vào chiều 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ"; "hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển".

Hôm qua (21/1), Đại hội đã dành cả ngày để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Theo đó, trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong phiên buổi chiều, có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm.

Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định.

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu và dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1.