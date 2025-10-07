Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chủ trì phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trực thuộc Đảng ủy Chính phủ.

Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết đổi mới-Dân chủ kỷ cương-Kiến tạo đột phá-Hội nhập phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với nội dung chính gồm 2 phần: tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến ngày 28/8, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, bảo đảm nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Nhân dịp tổ chức Đại hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.