100% học viên nước bạn Lào tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc khóa Trung cấp lý luận chính trị

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn và Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Hoàng Đăng Khoa trao khen thưởng cho 9 học viên có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi lễ, về phía nước bạn Lào có Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành của 4 tỉnh Trung Nam Lào.

Về phía TP. Huế có các đồng chí UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau gần 6 tháng học tập và nghiên cứu, 100% học viên hoàn thành chương trình khóa học và được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị. Kết quả, có 9 học viên đạt thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng và 21 học viên tốt nghiệp loại giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn biểu dương tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã chủ động, nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho nước bạn. Khóa học tiếp tục khẳng định hiệu quả của chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lâu dài giữa thành phố Huế và 4 tỉnh Trung Nam Lào.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Hoàng Đăng Khoa trao bằng Trung cấp lý luận chính trị cho các học viên.

“Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức chuyên môn, đây còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước tin tưởng giao phó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” Việt Nam - Lào”, đồng chí Phan Xuân Toàn nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong bày tỏ tin tưởng các học viên sau khi trở về địa phương sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào. Qua đó, tiếp tục làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, cũng như giữa thành phố Huế với các tỉnh Trung Nam Lào nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.